Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh WG-6 is een robuuste camera met handige functies. Deze schokbestendige camera is waterdicht en past gemakkelijk in je jaszak. De knoppen zijn goed geplaatst en het is mogelijk om macro foto’s te maken met behulp van de led lampjes rondom de lens. Opvallend zijn de macrolamp met 6 leds rondom de lens en het elektronisch kompas. De camera is bestand tegen temperaturen tot -10 ° C en kan een druk van maximaal 100kg verdragen. Hij is geschikt voor Eye-fi-kaartjes en verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test bleek zoomen niet mogelijk nadat je begint met filmen.