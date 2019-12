Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh GR II is een compactcamera met geavanceerde functies. Deze camera geeft goede grip op de rubberen inleg. Het ruwe oppervlak voelt aan als plastic. Er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant en de grote knoppen zijn goed geplaatst. Zeer gedetailleerd menu, maar erg verwarrend. Opvallend zijn de CMOS-beeldsensor op APS-C formaat (28 mm) en de extra wi-fi-knop. NB: In onze test deden we wifi-test met de Image Sync-app. Een filteradapter (GH-3) en de optische zoeker (GV-2) zijn als los verkrijgbaar. De GR II is geschikt voor Eye-Fi-kaartjes. Als gevolg van de vaste brandpuntsafstand verkleinden we de afstand tot de testopstellingen, om ze volledig in beeld te kunnen krijgen. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.