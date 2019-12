Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ricoh WG-4 is een robuuste camera met 4 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 100 mm tele. De camera is 32 mm dik en weegt 248 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, in stopmotion, of in slowmotion. Ook timelapsefoto’s en filmpjes zijn mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met MediaImpression 3.6.2 LE kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Volgens Ricoh is de WG-4 waterdicht (tot 14 meter voor 2 uur), schokbestendig (bij val tot maximaal 2 meter) en koudebestendig (tot -10°C) . Verder beschikt de WG-4 o.a. over: macro licht (6 leds rondom de lens) en HDR.