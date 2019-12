Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV180F is een compactcamera met basisinstellingen en een selfiescherm. Dit zakformaatje heeft een speciaal selfie-schermpje aan de voorzijde van de camera. De knoppen zijn goed geplaatst en van goed formaat, aan de achterzijde is er voldoende ruimte voor je duim. Helaas oogt en voelt de camera aan als plastic en is het menu niet goed opgebouwd. Opvallend is het extra selfieschermpje op de voorkant.