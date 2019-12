Samsung NX30 met Samsung 1:3,5-5,6 18-55mm III OIS i-Function

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung NX30 is een hoogwaardige compactcamera met geavanceerde functies en een prettige zoeker. De body is zeer stevig, oogt en voelt aan als een metalen camera. Prettig verstelbaar touchscreen dat snel reageert. De verstelbare elektronische zoeker kan omhoog verstelt worden. Klik de testresultaten open voor meer details. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.