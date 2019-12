Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Camera 2 is een compactcamera met 21 keer zoom en Android 4.3 als besturingssysteem. Hij verschilt op het eerste oog weinig van zijn voorganger. Met 288 gram is hij wat lichter, maar hij past nog steeds niet in je broekzak. De behuizing heeft een geribbeld leerachtig, oppervlak waardoor hij net wat beter in de hand ligt. Nieuw is NFC. Daarmee zijn apparaten met NFC met elkaar te verbinden, door ze tegen elkaar aan te tikken. Direct uploaden naar internet kan ook: je krijgt gratis 50GB opslagruimte bij Dropbox. Bestanden wissel je vervolgens uit via een wifi-netwerkje tussen de twee apparaten. Heeft 8GB intern geheugen, waarvan 4,42GB in beslag wordt genomen door Android. Met een micro-SD kaart valt het geheugen uit te breiden tot 64 GB. Heeft optische beeldstabilisatie om trillende handen te compenseren.