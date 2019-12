Samsung Galaxy NX EK-GN120 met 18-55mm III OIS (met7inch tablet)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy NX, getest met 18-55mm-lens, is een compacte systeemcamera van iets meer dan een halve kilo met als besturingssysteem Android 4.2. Het toestel heeft 16 GB intern geheugen: Android neemt 8 GB in beslag waardoor er 8 GB overblijft voor apps, foto's en filmpjes etc. Het toestel is uit te breiden tot 64 GB met een micro-sd kaart. Heeft wifi en ruimte voor een micro-sim kaart voor snel mobiel internet (3G en 4G). Met gps leg je vast waar een foto is genomen. Naast een zeer groot lcd-aanraakscherm, zit er in de zoeker een klein schermpje; alsof je door de camera heen kijkt. Heeft optische beeldstabilisatie om trillende handen te compenseren, ook bij filmen.