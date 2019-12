Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WB1100F is een superzoomcamera met 35 keer zoom (van 25 mm groothoek tot 875 mm supertele) en wifi. De 524 gram wegende camera draag je met meegeleverde schouderriem. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De WB1100F kan filmen in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. De witbalans is instelbaar voor video. Met de meegeleverde software kun je op de computer foto's bewerken. Verder beschikt de WB1100F o.a. over draaipanorama, NFC en GPS via smartphone.