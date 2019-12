Samsung NX300M met 18-55 III OIS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung NX300M is een veelzijdige compacte systeemcamera met wifi en NFC, verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren. Hij is getest met de '18-55mm III 1:3,5-5,6 OIS i-Function'-lens, met 3 keer zoom vanaf 28 mm groothoek. Met lens weegt hij 618 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het zeer grote draaibare aanraakscherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De los meegeleverde flitser moet je op de camera schroeven en handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk. De NX300M heeft meer dan alle gewenste handmatige instellingen, maar bijvoorbeeld ook een draaipanoramafunctie. Met Lightroom 5 kun je RAW-bestanden op de computer omzetten naar jpg en foto’s bewerken.