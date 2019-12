Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WB50F is een travelzoomcamera met 12 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 288 mm tele. De camera is 26 mm dik en weegt 180 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Helemaal ingezoomd moet je 2,5 meter afstand houden om scherp te stellen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, fotografietips en hulplijnen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met monogeluid maar heeft geen hdmi-uitgang. De camera werkt met een Micro-SD geheugenkaartje. Met i-Launcher kun je op de computer foto's bewerken. Met NFC kun je makkelijker een wifi-verbinding maken met een ander NFC-apparaat. Verder beschikt de WB50F o.a. over: draaipanoramafunctie, onbeperkte lengte serieopname, gps-data via smartphone. Hij is verkrijgbaar in 3 kleuren.