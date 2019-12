Samsung NX500 met 16-50mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung NX500 is een zeer goede systeemcamera met veel functies. Hij heeft een mooi retro uiterlijk en oogt en voelt als van hoogwaardig metaal. Hij heeft een draaibaar aanraakscherm met een goed opgebouwd menu met snelle instellingen. Via de iFn-knop op de lens kun je ook snel instellingen doen. De grip met lederlook houdt stevig en prettig vast en de toetsen zijn goed geplaatst en van het goede formaat. Hij kan filmen in 4K. Met de SAS-functies (Samsung Auto Shot) kun je actiefoto's maken. Dan wordt de foto gemaakt op het moment dat iemand die springt op het hoogste punt is of als een bal die een vooraf ingesteld punt voorbijgaat. Verder heeft de NX500 hybride autofocus en een extra knop om verbinding te maken met je smartphone. Via de smartphone kun je gps-data toevoegen aan je foto's. 3D-opnamen zijn mogelijk met een optionele lens. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens