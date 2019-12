Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung NX3300 is een leuk uitziende systeemcamera met geavanceerde functies De retro body oogt en voelt als metaal met een gedeelte dat oogt als leer. Het menu is eenvoudig te gebruiken, de knoppen zijn goed geplaatst en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant. Handig is het draaibare scherm en de Fn-knop op de lens. Helaas oogt en voelt de lens aan als plastic. Opvallend is de extra knop om verbinding te maken met je smartphone. Je kunt dit o.a. gebruiken om gps-data aan je foto's te koppelen. Er zit ook een speciale power zoom knop op. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.