Wat doe je met je oude tablet als je een nieuwe hebt gekocht? Weggooien is zonde, dus misschien kun je er iemand anders blij mee maken. Als je tablet kapot is kun je hem laten repareren of inleveren bij de milieustraat of een winkel.

Werkt je tablet nog?

Een tablet die nog (goed) werkt kun je weggeven of verkopen. Dat spaart grondstoffen en energie voor de productie van een nieuwe tablet en het voorkomt afval. Bovendien kun je iemand anders er blij mee maken of er nog iets aan verdienen.

Naast weggeven of verkopen aan een bekende, kun je ook denken aan:

Wegbrengen naar een kringloopwinkel.

Aanbieden op een tweedehands website zoals marktplaats.nl, speurders.nl of tweakers.net.

Repareren of recyclen?

Een kapotte tablet laat je repareren of recyclen. Het repareren van een defecte tablet is doorgaans wel een technisch ingewikkelde klus, waarvoor je al snel bent aangewezen op de fabrikant of een derde partij. Zijn de repareerkosten te hoog of wil je er gewoon van af, gebruik een van de onderstaande inlevermogelijkheden om je tablet te recyclen.

Niet weggooien maar inleveren

Een tablet bevat schadelijke stoffen die niet in het milieu terecht moeten komen. Gooi hem dus niet bij het huisvuil. Door je tablet op de juiste manier af te danken kan hij verwerkt worden en kunnen de grondstoffen worden teruggewonnen. Alle apparaten die op stroom of batterijen werken kun je het beste apart inleveren. Dat is gratis: je hebt hier al voor betaald via de verwijderingsbijdrage.

Inlevermogelijkheden:

Bij de (web)winkel waar je een nieuw apparaat koopt: als je een nieuw apparaat koopt, is de winkel verplicht je oude soortgelijke apparaat in te nemen. Deze zogeheten oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

De gemeentelijke milieustraat.

In winkels met inzamelpunten: kleine elektrische apparaten (niet langer, dikker en breder dan 25 cm), zoals een mobieltje of kleine tablet, kunnen tegenwoordig ook gratis ingeleverd worden bij grote elektronicawinkels zonder dat je een ander apparaat aanschaft. Dat is de oud-voor-niets-regeling.

Kleine apparaten kun je ook kwijt in meer dan 2000 winkels met Wecycle-inleverbakken. Zie voor inleverpunten de website (of gratis app) Recyclemanager of WecycleZoeker.

Wat doe je met de gegevens op de tablet?

Wat je ook besluit om te doen met je oude apparaat, bedenk van tevoren wat je doet met je gegevens.

Maak een reservekopie

Als je de inhoud van je oude tablet wilt behouden of overzetten naar je nieuwe of andere tablet, dan is het aan te raden om eerst een back-up of reservekopie te maken.

Wis je gegevens

Daarnaast is het sterk aan te raden om eerst je gegevens te wissen voordat je je tablet weg doet. Zo voorkom je dat een ander mogelijk jouw persoonlijke gegevens zoals je e-mails of chatberichten kan inzien.

Gelukkig is dit zo gedaan: voor de iPad en de meeste Android-tablets (vanaf Android 5) is het terugzetten naar de fabrieksinstellingen voldoende om de data te wissen. Kies dan wel de optie om het toestel volledig te wissen.