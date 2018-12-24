Wat doe je met je oude tablet?

Werkt je tablet nog?

Een tablet die nog (goed) werkt kun je weggeven of verkopen. Dat spaart grondstoffen en energie voor de productie van een nieuwe tablet en het voorkomt afval. Bovendien kun je iemand anders er blij mee maken of er nog iets aan verdienen.

Naast weggeven of verkopen aan een bekende, kun je ook denken aan:

Wegbrengen naar een kringloopwinkel.

Inruilen voor een nieuw model of winkeltegoed bij een grote elektronicawinkel of de fabrikant zelf.

Verkopen aan een refurbished winkel.

Aanbieden op een tweedehands website zoals marktplaats.nl, ebay.nl of tweakers.net.

Doneren aan een goed doel, zoals Cliniclowns, Kika, KNGF Geleidehonden en het WWF. Je kunt daarvoor ook terecht bij een inleverpunt van Eeko. Of Stichting Kolewa, die toestellen inzamelt voor hulpbehoevende kinderen in moeilijk te bereiken gebieden in Indonesië.

Repareren of recyclen?

Een kapotte tablet laat je repareren of recyclen. Het repareren van een defecte tablet is doorgaans wel een technisch ingewikkelde klus, waarvoor je al snel bent aangewezen op de fabrikant of een derde partij. Zijn de repareerkosten te hoog of is hij niet meer te repareren, gebruik een van de onderstaande inlevermogelijkheden om je tablet te recyclen.

Niet weggooien maar inleveren

Een tablet bevat schadelijke stoffen die niet in het milieu terecht moeten komen. Gooi hem dus niet bij het huisvuil. Door je tablet op de juiste manier af te danken kan hij verwerkt worden en kunnen de grondstoffen worden teruggewonnen. Alle apparaten die op stroom of batterijen werken kun je het beste apart inleveren. Dat is gratis: je hebt hier al voor betaald via de verwijderingsbijdrage.

Inlevermogelijkheden:

Bij de (web)winkel waar je een nieuw apparaat koopt: als je een nieuw apparaat koopt, is de winkel verplicht je oude soortgelijke apparaat in te nemen. Deze zogeheten oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

In winkels met inzamelpunten: kleine elektrische apparaten (niet langer, dikker en breder dan 25 cm), zoals een mobieltje of kleine tablet, kunnen tegenwoordig ook gratis ingeleverd worden bij grote elektronicawinkels zonder dat je een ander apparaat aanschaft. Dat is de oud-voor-niets-regeling. Daarbij zijn er 10.000 winkels met Wecycle-inleverbakken. Zie voor inleverpunten de website WecycleZoeker.

De gemeentelijke milieustraat.

Wat doe je met de gegevens op de tablet?

Wat je ook besluit om te doen met je oude apparaat, bedenk van tevoren wat je doet met je gegevens.

Stap 1: maak een reservekopie

Heb je een nieuw toestel waar je de gegevens naar over wil zetten? Maak dan eerst een reservekopie op je oude apparaat. Deze kopie zet je vervolgens op je nieuwe apparaat bij het installeren. Dat is meestal zo gepiept. Volg voor de zekerheid de stappenplannen van Apple voor je iPad of van Google voor je Android-toestel.

Stap 2: wis je gegevens

Wis altijd eerst je gegevens voordat je je tablet weg doet. Zo voorkom je dat een ander mogelijk jouw persoonlijke gegevens zoals je e-mails of chatberichten kan inzien.

Gelukkig is dit zo gedaan: zet je iPad of Android-tablet terug naar de fabrieksinstellingen. Dat is voldoende om de data te wissen. Kies dan wel de optie om het toestel volledig te wissen. Heb je eerst op je nieuwe tablet een reservekopie gemaakt? Dan blijven je gegevens daarop gewoon bewaard.

Tablet kapot?

Het wordt lastiger als je de gegevens niet kunt wissen omdat de tablet niet meer aan gaat. Zit er op de tablet een wachtwoord of pincode? Dan hoef je meestal geen zorgen te maken over de gegevens.

Bij een heel oud apparaat (Android 4.4 of ouder) is het mogelijk dat de gegevens niet volledig versleuteld zijn. In dat geval kun je overwegen om hem fysiek te openen en de opslagchip stuk te maken, als je daar bij kunt.

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Bedenk eerst waarvoor je de tablet wilt gebruiken en welke functies je belangrijk vindt. Met onze keuzehulp voor tablets vind je een model dat bij je past. Daarna kun je de geteste tablets makkelijk vergelijken.