Je tablet geschikt maken voor kinderen

Hoe je de tablet geschikt maakt voor je kind, hangt af van het besturingssysteem van de tablet. Hieronder leggen we het voor alle 3 de besturingssystemen (iPadOS, Android en Windows 11) uit.

iPad (iPadOS) instellen voor je kind

Apps voor kinderen

Het enige dat je in de instellingen niet specifiek kunt aangeven is welke van je eigen apps je kind wel en niet mag gebruiken. Dat kan alleen globaal op leeftijdsaanduiding. Zo kun je bijvoorbeeld alle apps voor 17 jaar en ouder blokkeren. Hetzelfde geldt voor films en series. Die leeftijdsaanduiding kun je zien bij de specificaties van de app in de App Store. Daarnaast staan er standaard geen apps voor kinderen op je iPad.

Android-tablet instellen voor je kind

Restricties op je Android-tablet stel je in door een beperkt profiel aan te maken voor je kind. Met de Google Family Link-app stel je vervolgens ouderlijk toezicht in.

Windows 11 instellen voor je kind

Ook op een Windows-computer kun je een beperkt profiel voor je kind opzetten. Daarvoor heb je een speciaal gezinsprofiel nodig binnen Microsoft Family Safety.

Geschikte tablets voor kinderen

Wil je niet telkens je eigen iPad of Android-tablet hoeven uitlenen aan je kind? In onze vergelijker hebben we een selectie gemaakt van tablets die we aanbevelen voor kinderen. Daarbij letten we onder andere op stevigheid, prijs, veiligheid en of er al een speciale kindomgeving op zit. Ook moeten ze natuurlijk snel genoeg zijn voor een spelletje.

Let op: dit zijn geen speciale kindertablets. Je moet ze dus wel zelf nog geschikt maken voor je kind.