Je tablet geschikt maken voor kinderen

In plaats van een aparte kindertablet te kopen kun je ook je eigen tablet geschikt maken voor je kind. Dat scheelt weer een aankoop en de kans is groot dat je eigen tablet bovendien een stuk beter is. Zo stel je restricties in op een tablet.

iPad (iPadOS)

Het instellen van restricties op de iPad is eenvoudig. Je zet de optie aan en kunt aan de slag met het instellen van alle toegangsopties. Let op dat de beperkingen gelden voor iedereen die de iPad gebruikt. Met je toegangscode kun je ze weer uitzetten als je zelf aan de slag gaat met de iPad.

Ga naar Instellingen > Algemeen > Beperkingen > Schakel beperkingen in. Vervolgens word je gevraagd om een toegangscode in te stellen.

Je kunt hier aan de slag met het instellen van specifieke restricties. Zo kun je het gebruik van standaardapps zoals Safari, de Camera en FaceTime beperken en voorkomen dat je kind in de appwinkel kan zoeken en apps kan installeren of verwijderen. We raden hier in ieder geval aan om in-app-aankopen te blokkeren.

Verder kun je beperken waar je kind naar mag kijken en luisteren en welke websites toegankelijk zijn of juist niet. Ook kun je bijvoorbeeld je agenda, contacten en foto’s afsluiten voor je kind.

Onderaan de pagina kun je aangeven dat je kind geen wijzigingen mag aanbrengen aan je account en bijvoorbeeld niet het volume van de iPad mag aanpassen. Ook stel je hier beperkingen in voor de Game Center app in iOS.

Apps voor kinderen

Het enige dat je in de instellingen niet specifiek kunt aangeven is welke van je eigen apps je kind wel en niet mag gebruiken, alleen globaal op leeftijdsaanduiding. Zo kun je bijvoorbeeld alle apps voor 17 jaar en ouder blokkeren. Die leeftijdsaanduiding kun je zien bij de specificaties van de app in de App Store. Daarnaast staan er standaard geen kinderapps op je iPad.

Android-tablet

Restricties op je Android-tablet stel je in door een beperkt profiel aan te maken voor je kind. Dit is alleen mogelijk op tablets en niet op Android-smartphones.

Als je dit nog niet hebt gedaan, beveilig dan van tevoren je eigen account met een pincode of vingerafdruk zodat je kind niet eenvoudig naar je eigen (onbeperkte) profiel kan overschakelen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Schermvergrendeling / Beveiliging (& vingafdruk).

Vervolgens zet je een beperkt profiel op. Ga naar Instellingen > Gebruikers > Gebruiker of profiel toevoegen > Gebruiker (beperkt profiel). Geef het account een naam door erop te tikken.

Nu kun je aan de slag met de specifieke beperkingen die je wilt instellen. Standaard staat alles geblokkeerd. Het is dus aan jou om aan te geven wat je kind wel mag gebruiken. In tegenstelling tot op de iPad kun je in Android wel restricties per app instellen. Verder kun je bijvoorbeeld ook de toegang tot de Camera, Agenda en de Contacten-app beperken. In-app-aankopen staan standaard uitgeschakeld en hoef je niet apart te blokkeren. Hierboven zie je hoe het instellen van een beperkt profiel eruitziet op een Samsung-tablet.

Als je klaar bent met instellen schakel je eenvoudig over naar het nieuwe profiel vanuit het snelmenu.

Veeg van boven het scherm naar beneden om het menu op te roepen > Tik op het icoontje in de vorm van een poppetje of gezicht, meestal rechts- of linksboven het menu> Tik op het profiel dat je net het opgezet.

Apps voor ouderlijk toezicht

Voor Android zijn er ook apps voor ouderlijk toezicht waarmee je soms meer kan dan met de restricties in Google zelf. Je kunt bijvoorbeeld tijdrestricties instellen en heel gericht aangeven wat je kind wel en niet mag op je tablet. Ook zitten er vaak spelletjes bij. De meeste apps kosten geld, maar enkele zijn gratis. Er zijn ook tablets die worden meegeleverd met een kinderomgeving, zoals de Samsung Galaxy Tab A 10.1.

Windows 10-tablet /-pc

Ook op een Windows 10-tablet kun je een beperkt profiel voor je kind opzetten. Dit proces heeft iets meer voeten in de aarde dan bij Android, zo heeft je kind er een e-mailaccount voor nodig. Als je eenmaal klaar bent met het aanmaken van het profiel, kun je online aan de slag met de toegangsopties. Daarbij kun je ook alle activiteit monitoren, mocht je dat willen.

Ga naar Instellingen > Accounts > Gezin en andere personen en klik op Een familielid toevoegen.

In het popup-venster dat verschijnt klik je op Kind toevoegen. Hier voeg je het e-mailadres van je kind toe. Heeft je kind geen e-mail? Klik dan op 'De persoon die ik wil toevoegen, heeft geen e-mailadres'. Vul hier de nodige gegevens in om een e-mailadres aan te maken. Een optie is om een account aan te maken dat je vervolgens alleen gebruikt voor het beperkte profiel. Klik op volgende.

In het volgende scherm vul je je telefoonnummer in als backup van het e-mailadres van je kind. Als alternatief kun je ook je eigen e-mailadres daarvoor gebruiken. Klik dan op 'Een ander e-mailadres toevoegen in plaats van een telefoonnummer'. Klik op volgende.

Vervolgens heb je de optie om de online-ervaringen van je kind te delen met Microsoft en de optie om promotieaanbiedingen te ontvangen. Ons advies: zet beide opties uit. Het gaat hier om privacygevoelige informatie. Klik op volgende en daarna op sluiten.

Als je het beperkte profiel hebt aangemaakt kun je aan de slag met het instellen ervan. Hiervoor ga je naar account.microsoft.com/family of klik je op de link onder het beperkte profiel. Je logt in met je eigen account en komt vervolgens terecht in het overzicht waar je de restricties voor je kind kan instellen. Je kunt hier onder andere aan de slag met tijdsrestricties, app- en internettoegang en het beperken van aankopen van en binnen apps.

