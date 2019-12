Stappenplan: e-mail instellen op je tablet

Lees hoe je snel en eenvoudig een e-mailaccount instelt op een iPad of Android-tablet.

Apple iPad (iPadOS 13)

Het instellen van je e-mailadres op een iPad is meestal eenvoudig. Er is standaard maar 1 mail-app en doorgaans ben je hooguit een paar minuten bezig met instellen.

Een enkele keer gaat er iets fout, in de meest gevallen bij een e-mailadres van een internetprovider. Kijk dan op de site van je provider voor een specifiek stappenplan, of neem contact op met de klantenservice.

Tablets met Google android

Je mail instellen op een Android-tablet is ongeveer net zo simpel als op een iPad, al kan het soms net even iets verschillen tussen tablets onderling. Dat hangt af van de Android-versie maar ook van de standaard mail-app die de fabrikant op de tablet heeft gezet.

Dit stappenplan is geschreven voor de Gmail-app en werkt voor de meeste tablets (vanaf Android 5). Samsung-tablets wijken wat meer af van Android. Daarom hebben we daar een apart stappenplan voor gemaakt.

Tablets van Samsung

De bekende Galaxy Tabs van Samsung draaien ook op Android, maar op een aangepaste versie. De bediening van deze TouchWiz-omgeving is net even anders dan bij andere Android-tablets. Ook de standaard mail-app werkt iets anders.

Je kunt de standaard mail-app overigens wel veranderen naar de standaard Android Gmail-app. Dan werkt het wel hetzelfde als bij andere Android-tablets.

