Stappenplan: e-mail instellen

E-mailadres van je provider

Wie een internetabonnement heeft, krijgt altijd minstens 1 e-mailadres cadeau van de provider. Bij Ziggo kan een 'Jan Jansen' een adres als jan_jansen@ziggo.nl krijgen (een fictief voorbeeld). Op de welkomstbrief en hulppagina's van de provider krijg je instructies hoe je je persoonlijke e-mailadres kunt gebruiken.

Je kunt je mail op je computer lezen met een mailprogramma als Thunderbird. Bij de meeste providers is ook gewoon inloggen via webmail, bijvoorbeeld webmail.kpnmail.nl of mail.ziggo.nl, mogelijk.

Nadeel is dat je bij een aantal providers je e-mailadres niet kunt meenemen als je van provider wisselt. Of je kunt het alleen tegen betaling langer dan een half jaar gebruiken.

Mailen via Gmail of Outlook.com

Dat probleem heb je niet als je kiest voor een e-mailadres via gratis mailaanbieders. Denk aan Google (Gmail) en Microsoft (Outlook.com). Je leest je mail door in te loggen op een website (webmail). Of via de bijbehorende app op je mobiel of tablet. Je kunt ook eenvoudig deze accounts toevoegen aan een mailprogramma op je desk- of laptop en centraal. Zo kun je vanaf 1 centrale plek je mails lezen, organiseren en versturen.

Voordelen

Onafhankelijk van de (kabel/dsl/glasvezel) internetprovider te gebruiken. Als je van provider wisselt, verlies je niet je e-mailadres (dat al je contacten gebruiken!).

Een ruime opslaglimiet van 15 GB die tot jaren terug de berichten (inkomend/uitgaand) bewaart. Let op: bij Google is je opslaglimiet verspreid over Gmail, Google Drive en Google foto's.

Nadelen

Anderen kunnen ongevraagd meelezen. Google en Microsoft vallen onder de wetgeving van de VS. Zij kunnen op last van Amerikaanse autoriteiten inzage geven in je e-mails en adresboek zonder dat je het weet.

Je eigen naam is vaak niet meer beschikbaar. Vaak moet je een getal kiezen om een uniek e-mailadres te krijgen. Bijvoorbeeld willemse_76@gmail.com.

Lees ook onze uitgebreidere vergelijking van gratis e-mailprogramma's.

Hoe voeg je een ander e-mailadres toe aan je webmail account?

Vind je het prettig om je school-, werk- of providermail ook via bijvoorbeeld Gmail te lezen en op te halen? Voeg het e-mailadres toe aan je Gmail account. Wij laten je in deze video zien hoe je dit simpel doet:

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E-mail via mailprogramma's instellen

Liever je provider- of webmail via je desktop lezen en versturen, zonder eerst in loggen in een browser? Daarvoor heb je een mailprogramma nodig, gratis of betaald. We laten je stap voor stap zien hoe je dat doet bij de 3 populairste gratis mailprogramma's: Thunderbird, Apple Mail en Windows Mail.

Stappenplan e-mail instellen via Thunderbird

Volg onderstaande stappen om je e-mail via Thunderbird in te stellen:

Download de gratis mailsoftware via Mozilla Thunderbird. Doorloop de installatieprocedure. Na installatie van het mailprogramma start deze automatisch. Nu vraagt Thunderbird of je het programma als standaardmailprogramma wil gebruiken. Zet een vinkje bij 'E-mail' en klik op 'Als standaard instellen'. Thunderbird vraagt of je een persoonlijk mailadres wilt aanmaken met een eigen domein via hostingprovider Ghandi.net. Klik op 'Dit overslaan'. In het scherm 'E-mailaccount set-up' vul je je naam, mailadres en wachtwoord in. Dit kunnen de gegevens van je provider zijn, maar ook van Gmail of Outlook. Thunderbird vult automatisch je e-mailinstellingen in als die bekend zijn. E-mailinstellingen niet bekend? Klik dan op de button 'Handmatige configuratie' in het pop-up scherm. Vul de serveradressen voor inkomende en uitgaande mail in. Kies type account bij voorkeur voor IMAP . Je mail wordt opgehaald. Klik op Postvak IN om nieuwe mail te bekijken.

Stappenplan e-mail instellen via Windows Mail

Deze Mail-app zit standaard bij Windows 10. Je hoeft deze dus niet eerst te installeren.

Ga naar Start en klik op het icoon 'Mail'. Klik op 'Account toevoegen'. Kies nu in het scherm 'Account kiezen' voor 'Ander account' voor het instellen van je providermail. Vul in dit scherm je e-mailadres en wachtwoord in. Dit heb je ontvangen van je provider. Ook de naam waarmee je berichten wil verzenden. Klaar! Je krijgt de melding dat je account is geconfigureerd. Klik op 'Gereed' en je kunt aan de slag. Niet gelukt? Dan kan de app de e-mailinstellingen niet vinden. Ga terug naar het scherm 'Account kiezen' en kies voor 'Geavanceerde configuratie'. Klik nu op 'Internet-e-mail'. Vul vervolgens onderstaande accountgegevens in: E-mailadres: vul het e-mailadres in van je provider.

Gebruikersnaam: neem de gebruikersnaam die je provider je gegeven heeft.

Wachtwoord: vul hier het wachtwoord in dat je van je provider hebt gekregen.

Accountnaam: de naam van het e-mailaccount in de Mail-app.

Berichten verzenden met deze naam: Vul de naam in van je voorkeur, bijvoorbeeld Jozef Jansen of KevinB.

Server voor inkomende e-mail: imap.providernaam.nl.

Accounttype: Kies hier voor IMAP4.

Server voor uitgaande e-mail (SMTP): smtp.providernaam.nl.

Zorg ervoor dat de 4 opties onderaan het scherm allemaal aangevinkt staan. Klik op 'Aanmelden'. Je krijgt nu een scherm met de melding dat je account is geconfigureerd. Klik op 'Gereed' en je mail wordt opgehaald.

Stappenplan e-mail instellen via Apple Mail

Op je Mac zit standaard de Mail app. Deze vind je meestal in het rijtje apps op je dock, onderaan je scherm. Is dat bij jou niet het geval dan kun je hem vinden via Finder > Programma's > Mail.