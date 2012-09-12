De bekendste webmaildiensten op een rij

De bekendste gratis webmaildiensten zijn Gmail, Outlook en Yahoo. Bij alle 3 de diensten heb je een opslagcapaciteit van minimaal 15 GB. Dat zal voor de meeste gebruikers meer dan voldoende zijn. Waar moet je verder op letten? Bekijk de plus- en minpunten per dienst.

Gratis e-mailsoftware

Met een programma op je computer of een app op je telefoon of tablet kun je e-mails ontvangen en versturen. Je kunt mail lezen van meerdere mailaccounts. We bespreken de populairste programma's: Mozilla's Thunderbird, Microsoft Outlook, Apple Mail en het minder bekende eM Client.

E-mail van de provider

Veel providers leveren 1 of meerdere e-mailadressen bij hun abonnement. Je krijgt dan een @providernaam.nl e-mailadres. Dit is niet gratis, omdat je een abonnement bij de provider moet hebben. Maar wanneer je deze toch al hebt, kun je deze dienst 'gratis' gebruiken. Bedenk wel dat je bij een overstap naar een andere provider je e-mailadres weer kwijt raakt.

KPN, Ziggo, Freedom en Solcon zijn voorbeelden van providers die een e-mailadres meeleveren. Bekijk in onze vergelijker hoe groot de mailbox is en hoeveel aliassen je kunt aanmaken.