Facetimen met familie

Wil je tijdens de coronacrisis kunnen videobellen met familie in quarantaine? Dat gaat heel gemakkelijk met Apple FaceTime. De app staat al op je iPad of iPhone en de bediening is heel simpel. Ideaal voor opa of oma.

Apple FaceTime werkt ook op heel oude iPads (vanaf de iPad 2) of oudere iPhones (vanaf de iPhone 4), of een iPod Touch. Zo’n ouder apparaat heb je misschien nog in een la liggen en kun je aan een (ouder of kwetsbaar) familielid geven. Zo kun je hem of haar op elk moment dat het jullie schikt spreken én zien, zonder fysiek contact.

Voorwaarde is wel dat je aan beide kanten een iPhone, iPod Touch, iPad of Apple Mac computer hebt, want facetimen kan alleen tussen dit soort Apple-apparaten. Ook moet op beide apparaten een goed werkende internetverbinding beschikbaar zijn.

Niet voor Android of Windows

Heb je een Android-telefoon of -tablet? Of een Windows-pc? Daar werkt FaceTime dus niet op. Gelukkig zijn er dan diverse alternatieve mogelijkheden om te (video)bellen via internet.

Een gesprek voeren

Zo makkelijk gaat het voeren van een videogesprek met FaceTime:

Start de FaceTime-app. Tik in de app op het plusteken en typ het telefoonnummer of e-mailadres van de andere persoon. Het moet hier gaan om het nummer of mailadres dat is gekoppeld aan zijn of haar Apple ID. Tik op dit nummer of mailadres en vervolgens op 'Audio' of 'Video'. De andere persoon krijgt een geluidsignaal (als de audio is ingeschakeld) plus een schermmelding dat er een binnenkomend gesprek is. Als hij of zij het gesprek accepteert, zien en horen jullie elkaar.

Overweging: oude iPad of iPhone wissen

Stel dat je op het punt staat je eigen oude iPad of iPhone aan een (ouder) familielid te geven om te kunnen videobellen. Aan je oude apparaat is waarschijnlijk nog je eigen Apple ID gekoppeld, hetzelfde ID als op je nieuwere iPad of iPhone.

Dat is gelukkig geen probleem, want opvallend genoeg kun je videobellen met jouw familielid door je eigen Apple ID op te geven. Tussen 2 apparaten met hetzelfde Apple ID is namelijk een videogesprek mogelijk.

Eigen Apple ID aanmaken

Het werkt op zich, maar het is niet handig als ook ándere familieleden en vrienden contact willen leggen met opa of oma (en niet met jou). Het is dan beter om voor je familielid een eigen Apple ID te maken en deze te koppelen aan je oude apparaat voor je hem weggeeft.

Dit vraagt wel een herinstallatie van jouw oude iPhone of iPad. Zo doe je dat:

Kies Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Wis alle inhoud en instellingen > Wis iPhone. Bij wijze van bevestiging wordt je gevraagd je Apple ID-wachtwoord in te vullen. De iPhone of iPad start opnieuw op en je kunt nu een nieuw Apple ID aanmaken. Kies Configureer als nieuwe iPhone of iPad en doorloop hierna de gebruikelijke stappen. Start FaceTime op. De eerste keer op een geherinstalleerde iPhone of iPad moet je het nieuwe Apple ID invoeren.

Het kan gebeuren dat FaceTime niet direct het nieuwe Apple ID accepteert. In dat geval moet je op www.icloud.com (van Apple) inloggen met het nieuwe Apple ID en deze nogmaals bevestigen.

