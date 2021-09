Hoe werkt Skype?

Skype is een populair programma om te (video)bellen via internet. Het werkt op nagenoeg alle typen computers, mobieltjes en tablets. Maar hoe installeer je het programma en hoe voer je het eerste gesprek?

Zo gebruik je Skype

Skype is gratis te gebruiken, wanneer je via internet belt. Ook kun je met Skype naar vaste of mobiele telefoonnummers bellen tegen een lage prijs. In het volgende stappenplan leggen wij uit hoe je Skype installeert en hoe Skype werkt:

1. Controleer audiovoorzieningen Ga je skypen met een pc? Check of deze een microfoon en luidsprekers heeft. Zo nee, dan moet je deze aansluiten. Laptops, smartphones en tablets hebben deze geluidsvoorzieningen al ingebouwd. Voor videobellen heb je op een pc ook een webcam nodig. Die moet je dus ook aansluiten. Bij laptops, smartphones en tablets zit al een videocamera ingebouwd.

2. Download Skype Op een pc of Mac kun je Skype downloaden van www.skype.com. Op een tablet of smartphone ga je naar de app store (iOS of Android) om de skype-app te downloaden.

3. Installeren Op mobiele apparaten gaat downloaden en installeren tegelijkertijd. Op de pc of Mac moet je na downloaden de installatie handmatig starten. Dit doe je door te dubbelklikken op het bestand in het downloadvenster. Volg daarna de stappen in het installatieprogramma om de installatie van Skype te voltooien.

4. Skype starten Start de Skype-app op je tablet of smartphone of het Skype-programma op je computer. Heb je Skype nog nooit gebruikt, dan maak je eerst een Skype- of Microsoft-account aan. Heb je een account? Vul dan je accountgegevens in.

5. Audio testen De eerste keer dat je op de pc of Mac Skype opstart krijg je de gelegenheid je audio- en videoapparatuur te testen (je webcam is niet altijd geactiveerd). Vooral de indicatiebalk van het microfoonvolume is handig: zo zie je of je straks te horen bent. In de mobiele Skype-app wordt (onder andere) gevraagd of je microfoon en camera gebruikt mogen worden. Klik op toestaan.

6. Contact leggen In Skype op je pc of Mac zoek je nieuwe contactpersonen op voornaam, achternaam en Skype-naam. Je verstuurt een contactverzoek die bevestigd moet worden door de contactpersoon die jij wilt toevoegen. Selecteer hierna zijn of haar naam in het adresboek en kies Videoboodschap of Nummer bellen. Op een tablet of smartphone wordt gevraagd of je Skype toegang wil geven tot je contacten. Als je daar op 'Ok' klikt, hoef je daarna alleen maar op de zoekbalk te klikken. Je ziet meteen al een lijst met contactpersonen. Hier kun je doorheen scrollen of zoeken op voor-, achter- of Skype-naam. En je bent klaar om te skypen!

Goedkoop skypen naar mobiele en vaste nummers (wereldwijd)

Met Skype kun je ook (heel) goedkoop bellen naar vaste of mobiele nummers. Bellen naar vaste nummers in de Verenigde Staten en veel Europese landen kost maar €0,02 tot €0,03 per minuut. Voor andere landen lopen de tarieven uiteen. Let op: je betaalt vaak een starttarief dat varieert van €0,05 tot €0,10 per gesprek.

Om te bellen heb je, naast internet, Skypetegoed of een abonnement nodig. Met een abonnement betaal je maandelijks een bedrag voor een bepaald aantal belminuten. Of je koopt een abonnement om onbeperkt naar een specifiek land te bellen. Vanuit de mobiele app kun je via het tabje 'gesprekken' skypetegoed kopen door op Saldo aanvullen te klikken. Op de pc klik je linksboven op het telefoonsymbool waar je naar gewone nummers kunt bellen.

Nederlandse telefoonnummers bel je altijd alsof je vanuit het buitenland belt. Je kiest dus Nederland met +31 en hierna het kengetal zonder de 0 aan het begin. Dus 010-4123456 kies je als +31-10-4123456. Bij een mobiel nummer laat je de eerste 0 van 06 weg dus wordt het nummer +31-6-12345678.

Skype beltegoed betalen met iDeal

Skypetegoed kun je aanschaffen met iDeal. Skype probeert gebruikers te laten kiezen voor een Skype-abonnement, maar los beltegoed kopen is ook nog altijd mogelijk.

Dataverbruik

Tijdens videobellen verbruik je internetdata. Om je een idee te geven: 4 minuten bellen kost je qua data ongeveer 1 MB. Via 4G kan dit snel oplopen. Kijk daarom of je mobiele abonnement nog past bij je verbruik.

