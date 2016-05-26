Tv en films kijken op je tablet: zo doe je dat

Televisiekijken via je provider

Je tablet is bij uitstek geschikt om video's op af te spelen. Het scherm is groot en comfortabel genoeg om je favoriete films, series en tv programma's op te kijken. Bovendien kun je hem overal gebruiken, soms zonder dat je internet nodig hebt.

De meeste providers hebben een app waarmee je op je tablet live televisie kunt kijken en soms ook programma's kunt opnemen. Deze apps zijn vrijwel altijd voor iPad en Android beschikbaar. Met een Windows-tablet kun je in sommige gevallen beter je internetbrowser gebruiken omdat er minder apps beschikbaar zijn.

Programma gemist

Met apps van de publieke omroep (NPO), NLZIET en KIJK kun je op je tablet veel tv-uitzendingen terugkijken van onder andere RTL, SBS en NET 5. Het gebruik is gratis.

NPO Start (het oude Uitzending Gemist)

De officiële app van de publieke omroep is volledig gratis en is beschikbaar voor iOS en Android. Heb je een Windows-tablet? Dan gebruik je de dienst via de NPO-website. Je kunt de meeste programma's van NPO 1, 2 en 3 live bekijken en een week lang terugkijken.

NPO Plus

De betaalde variant van de NPO. Voor €2,95 per maand kijk je reclamevrij en kun je programma's langer terugkijken dan bij de gratis dienst. Ook staan er series, films en documentaires exclusief op NPO Plus en kun je zelfs afleveringen vooruitkijken.

Videoland (het oude RTL XL)

Met de Videoland-app en een 'TV Gemist' profiel kijk je gratis tot 7 dagen de meeste RTL-programma's terug. Wil je verder terugkijken, en ook on demand series kijken, dan heb je daarvoor een betaald abonnement nodig.

De app is beschikbaar voor iPad, Android- en Windows-tablet. Voor Android en iOS is er ook Chromecast-ondersteuning waardoor je het beeld naar je tv kunt streamen.

KIJK

Om programma's van de zenders NET 5, SBS 6, SBS 9 en Veronica terug te kijken, gebruik je KIJK. Voor iOS en Android zijn apps beschikbaar, maar worden helaas door veel gebruikers slecht beoordeeld. Het terugkijken is gratis, maar niet alle programma's die op tv zijn geweest, kun je terugkijken.

Gebruik met een Windows-tablet de KIJK-website om programma's te kijken. KIJK ondersteunt ook Chromecast op alle platformen maar niet voor alle programma's. Daarbij zie je de casting knop niet.

NLZiet

Je kunt ook een abonnement nemen op de online tv-dienst NLZiet. Hiermee kijk je voor €7,95 per maand tv-programma's van alle grote Nederlandse zenders terug, in het geval van de NPO zonder reclame. Je kunt ook live tv-kijken.

Met NLZiet Premium van €9,95 kijk je ook de meeste programma's van RTL en KIJK reclamevrij. Met het NLZiet Extra abonnement van €11,95 krijg je 11 buitenlandse zenders erbij, van onder andere de BBC. Inmiddels is er ook ondersteuning voor Chromecast en Apple TV, zodat je het beeld kunt weergeven op je tv. Helaas valt het aanbod van buitenlandse series tegen.

Streamingdiensten

Onbeperkt films en series kijken tegen een vast bedrag per maand, dat is de kern van videodiensten. Met een smart-tv kijk je direct vanaf je tv on demand.

Heb je geen smart-tv? Of kijk je sowieso graag films op je tablet? Je kunt meestal ook een app downloaden. Zo is Netflix beschikbaar op iPad, Android- en Windows-tablet. Ook tv-provider Ziggo (Ziggo Go) en Videoland bieden video on demand aan op je tablet. Met een Chromecast kun je het beeld eventueel weergeven op je tv.

Het aanbod van films en series van al deze diensten verschilt echter sterk. Bekijk onze vergelijking van alle streamingdiensten in Nederland.

Zelf films en series op je tablet zetten

Heb je geen wifi of 4G/5G en wil je toch iets uit je filmcollectie zien? Sla je films dan op je tablet op. Zo kun je overal je favoriete film afspelen.

Het overzetten van je films en series is een flinke klus als je weinig voorkennis van computers hebt. Als je zelf al een filmverzameling heeft, kun je er waarschijnlijk wel mee uit de voeten.