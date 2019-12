Tv en films kijken op je tablet: zo doe je dat

Je tablet is bij uitstek geschikt om video op af te spelen. Het scherm is groot en comfortabel genoeg om je favoriete films, series en tv programma's van te kijken en je kunt hem bovendien overal gebruiken, soms zonder dat je internet nodig hebt.

Films en series op je tablet zetten

Heb je geen wifi of 3G/4G en wil je toch iets uit je filmcollectie zien? Sla je films dan op je tablet op. Zo kun je overal je favoriete film afspelen.

Het nadeel is dat tablets vaak niet veel opslaggeheugen hebben. Veel vooral goedkopere tablets hebben minder dan 16 GB aan beschikbare opslag, dat zijn hooguit een paar hd-films. Als je tablet een geheugenkaartlezer heeft, kun je films vanaf de geheugenkaart afspelen.

Het overzetten van je films en series is vooral in het begin een behoorlijke klus en vergt enige voorkennis van computers. Als je zelf al een filmverzameling heeft, kun je er waarschijnlijk wel mee uit de voeten.

Wij hebben 2 stappenplannen om je op weg te helpen:

Televisiekijken via je provider

De meeste providers hebben een app waarmee je op je tablet live televisie kunt kijken en soms ook programma's kunt opnemen. Deze apps zijn vrijwel altijd voor de iPad en meestal ook voor Android beschikbaar. Met een Windows-tablet kun je meestal beter je internetbrowser gebruiken omdat er veel minder apps beschikbaar zijn.

Programma gemist

Met apps van de publieke omroep (NPO), RTL en SBS kun je op je tablet tv-uitzendingen terugkijken. Het gebruik is gratis, alleen voor de RTL XL-app moet je voor bepaalde uitzendingen betalen.

NPO (het voormalige Uitzending Gemist)

De officiële app van de publieke omroep is volledig gratis en is beschikbaar voor iOS en Android. Heb je een Windows-tablet? Dan gebruik je de dienst via de NPO-website. Je kunt de meeste programma's van NPO 1, 2 en 3 live bekijken en terugkijken.

RTL XL

Met de RTL XL-app kijk je de meeste RTL-programma's terug. Het gebruik is gratis, maar verder terugkijken dan 7 dagen is niet mogelijk. Wil je dat wel, dan heb je daarvoor een abonnement van NLZiet nodig (zie hieronder). Je krijgt dan ook toegang krijgt tot live tv-kijken zonder reclame.

De app is beschikbaar voor iPad, Android- en Windows-tablet. Sinds 2016 is er voor Android ook Chromecast-ondersteuning waardoor je het beeld naar je tv kunt streamen. Voor Windows-gebruikers is de RTL XL-website een prima alternatief.

KijK

Om programma's van de zenders NET 5, SBS 6, SBS 9 en Veronica terug te kijken, gebruik je KijK. Voor iOS en Android zijn apps beschikbaar, maar beide worden helaas door veel gebruikers slecht beoordeeld. Het terugkijken is gratis, maar lang niet alle programma's die op tv zijn geweest, kun je terugkijken.

Gebruik met een Windows-tablet de KijK-website om programma's te kijken.

NLZiet

Je kunt ook een abonnement nemen op de online tv-dienst NLZiet. Hiermee kijk je voor €7,95 per maand tv-programma's van alle grote Nederlandse zenders terug, zonder reclame. Je kunt ook live tv-kijken. Inmiddels is er ook ondersteuning voor Chromecast en Apple TV, zodat je het beeld kunt weergeven op je tv. Helaas valt het aanbod van buitenlandse series tegen.

Bekijk meer apps voor tv en films op je tablet.

Video on demand

Onbeperkt films en series kijken tegen een vast bedrag per maand, dat is de kern van video on demand. Vooral dankzij de komst van Netflix zijn video on demand-diensten snel populair geworden in Nederland. Met een smart-tv kijk je direct vanaf je tv on demand.

Heb geen smart-tv? Of kijk je sowieso graag films op je tablet? Dan kun je ook via een mobiele app van sommige van deze diensten gebruik maken. Zo is Netflix beschikbaar op iPad, Android- en Windows-tablet. Ook tv-provider Ziggo (Horizon Go) en Videoland (Unlimited) bieden video on demand aan op je tablet.

Het aanbod van films en series van al deze diensten verschilt echter sterk. Pathé Thuis is een vreemde eend in de bijt: met deze dienst reken je per film af. Daarmee is deze dienst meer geschikt voor wie heel af en toe een film kijkt. Amazon Prime Video en is in Nederland een relatief nieuwe speler maar is vooralsnog niet meer dan een leuke aanvulling op Netflix. Disney+ heeft waarschijnlijk meer potentie om met Netflix te concurreren. Deze dienst bevat alle films en series van Disney, Pixar en Marvel en dat zijn er heel wat.

