Eerste indruk|Apple TV plus is een videodienst waarbij je voor €5 per maand naar tv-series kunt kijken. Dat klinkt als een goede deal, maar er is nog weinig te zien.

Conclusie: beperkt aanbod

Het aanbod van Apple TV+ is nog beperkt. De drempel om Apple TV + even te proberen is laag, vooral voor Apple-gebruikers. Ben je van plan om een Apple-apparaat te kopen of heb je er net een gekocht dan kun je een jaar lang gratis kijken. Anderen kunnen een week gratis kijken om zelf een eerste indruk te krijgen.

Hoe werkt Apple TV+?

Apple TV+ is op verschillende manieren te bekijken. Op je iPhone, iPad en Mac kun je het aanbod vanuit de Apple TV app bekijken. Een app voor Android is er niet. Op je computer werkt het via de browser, bijvoorbeeld Chrome, Firefox en Safari.

Apple TV+ staat sinds dit jaar als app op televisies van Samsung. Een andere manier om het aanbod te bekijken is met een Apple TV-kastje. Op modellen vanaf generatie drie kun je de TV app gebruiken. Bij oudere modellen kun je het beeld streamen vanaf een iPhone of iPad (via Apple Airplay). Sommige nieuwe tv’s hebben Airplay ingebouwd.

Apple TV+ werkt niet samen met Google Chromecast. Wel kun je de Amazon Fire TV Stick gebruiken om te streamen, maar die is niet officieel te koop in Nederland.

Kosten

Apple TV+ kost €5 per maand of €50 per jaar. Eerst kun je een gratis week proefkijken. Let op: de gratis week loopt automatisch door in een abonnement. Om op te zeggen, moet je dus zelf actie ondernemen. Verder zijn er voordelen als je Apple-producten of diensten gebruikt:

Gratis jaarabonnement als je op 1 november of later een nieuw Apple apparaat hebt gekocht.

Gratis abonnement als je een studentenabonnement op Apple Music hebt.

Aanbod

Het aantal series bij Apple TV+ is nog beperkt. Op dit moment zijn er bijna 30 verschillende series en films te bekijken. Deze producties zijn alleen te zien bij Apple TV+ (Apple Originals). Van series wordt er elke week een nieuwe aflevering toegevoegd. Een leuke serie bingewatchen in de gratis proefweek is er dan niet bij.

Geen Netflix-concurrent

Met het beperkte aanbod is Apple TV+ nog lang geen concurrent voor Netflix, dat meer dan 3700 films en series aanbiedt. Het aanbod is in 2020 niet veel groter geworden. Mogelijk probeert Apple vooral kwaliteit in plaats van kwantiteit te bieden.

