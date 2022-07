Een Apple iPad is niet goedkoop, dus je wilt een weloverwogen keuze maken. We helpen je met onze vergelijker de beste iPad voor jou kopen.

Apple iPads getest

Apple heeft een groot aanbod van hun eigen tablets, onder de noemer ‘iPad’. Wij hebben ze allemaal getest. In de test letten we op of de tablet snel is, het beeld mooi is, of hij geschikt is voor kinderen en op zaken als de accu en bouwkwaliteit.

Steeds als er nieuwe iPads uitkomen, nemen we die mee in de test en publiceren we vervolgens de resultaten.

Apple iPad kopen

Bij Apple kun je kiezen uit een aantal modellen iPads, die onderling van elkaar verschillen. Maar ook een model uit 2019 verschilt weer wat van die uit 2022 bijvoorbeeld.

Er zijn meerdere series:

iPad mini is de kleinste met 8,3 inch beelddiagonaal en is qua prijs en opties een middenklasse iPad. Hij begint bij ongeveer 500 euro voor een ouder model.

iPad heeft een scherm van 10,2 inch en is de goedkoopste iPad. Deze begint bij ongeveer €360.

iPad Air is 10,9 inch groot en is qua opties vergelijkbaar met de iPad mini. De prijzen voor de Air beginnen pas bij €600.

iPad Pro 11 en 12.9 zijn respectievelijk 11 inch en 12,9 inch. Deze tablets hebben meer mogelijkheden dan de andere maar zijn ook een stuk duurder. Vanafprijs: €850.

Naast het formaat let je bij het kopen van een iPad op de opslag. De meeste iPads hebben in de basis 32 of 64 GB opslagruimte. Voor versies met meer opslag rekent Apple een relatief hoge meerprijs. Bedenk ook dat je het niet kunt uitbreiden met een geheugenkaart. Wel krijg je bij Apple gratis 5GB cloudopslag.

Je kunt in onze vergelijker meteen zien waar de iPad te koop is, en hem bij de webwinkel van je keuze bestellen.

Apple iPads vergelijken

Om de beste iPad voor jou te vinden, vergelijk je ze met elkaar. Want niet alleen het formaat en opslagruimte zijn belangrijk.

Bekijk in de vergelijker welke andere eigenschappen de iPads hebben en kies wat je belangrijk vindt. Moet er bijvoorbeeld een koptelefoonaansluiting of gps op zitten?

Vergelijk ook de prijzen van de verschillende iPads.

Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan vergelijk je de testresultaten met elkaar en ben je ervan verzekerd dat je een goede keuze maakt.