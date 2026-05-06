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Een Apple iPad is niet goedkoop, dus je wilt een weloverwogen keuze maken. We helpen je met onze vergelijker de beste iPad voor jou kopen.
€ 850,-
Richtprijs
€ 1.025,-
Richtprijs
€ 1.275,-
Richtprijs
Apple heeft een groot aanbod van hun eigen tablets, onder de noemer ‘iPad’. Wij hebben ze allemaal getest. In de test kijken we of de tablet snel is, het beeld mooi is en of hij geschikt is voor kinderen. Ook kijken we naar zaken als de accu en bouwkwaliteit.
Steeds als er nieuwe iPads uitkomen, nemen we die mee in de test en publiceren we vervolgens de resultaten.
Bij Apple kun je kiezen uit een aantal modellen iPads, die onderling van elkaar verschillen. Maar ook een model uit 2025 verschilt weer wat van die uit 2024 bijvoorbeeld.
Er zijn meerdere series:
Naast het formaat let je bij het kopen van een iPad op de opslag. De meeste iPads hebben in de basis 128 GB of 256 GB opslagruimte. Voor versies met meer opslag rekent Apple een relatief hoge meerprijs. Bedenk ook dat je het niet kunt uitbreiden met een geheugenkaart. Wel krijg je bij Apple gratis 5 GB cloudopslag.
Je kunt in onze vergelijker meteen zien waar de iPad te koop is, en hem bij de webwinkel van je keuze bestellen.
Om de beste iPad voor jou te vinden, vergelijk je ze met elkaar. Want niet alleen het formaat en opslagruimte zijn belangrijk.
Bekijk in de vergelijker welke andere eigenschappen de iPads hebben en kies wat je belangrijk vindt. Moet er bijvoorbeeld een koptelefoonaansluiting of gps op zitten?
Vergelijk ook de prijzen van de verschillende iPads.
Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan vergelijk je de testresultaten met elkaar en ben je ervan verzekerd dat je een goede keuze maakt.