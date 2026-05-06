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Tablets met gps

Laatste update van de test: 6 mei 2026|

Een tablet met gps kun je gebruiken voor navigatie. Wij helpen je een goede tablet met gps vinden in onze vergelijker.

Keuzehulp

  • Samsung Galaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11+ 6GB/128GB Wifi
    11,0 inch|128 GB|Android

    € 210,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    8,7 inch|64 GB|Android

    € 150,-

    Richtprijs

  • Lenovo Tab One
    LenovoTab One
    8,7 inch|64 GB|Android
  • Lenovo Idea Tab 8GB/128GB + Pen
    LenovoIdea Tab 8GB/128GB + Pen
    10,9 inch|128 GB|Android
  • Samsung Tab S10 Lite 128GB/6GB
    SamsungTab S10 Lite 128GB/6GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 280,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 128GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 128GB/12GB
    10,9 inch|128 GB|Android

    € 720,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 256GB/12GB
    10,9 inch|256 GB|Android

    € 780,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 256GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 Ultra 256GB/12GB
    14,6 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 512GB/12GB
    SamsungGalaxy Tab S11 Ultra 512GB/12GB
    14,6 inch|512 GB|Android
  • Oppo Pad SE 6GB/128GB Wifi + 4G
    OppoPad SE 6GB/128GB Wifi + 4G
    10,9 inch|128 GB|Android
  • OnePlus Pad 3 16GB/512GB
    OnePlusPad 3 16GB/512GB
    13,2 inch|512 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE+ 128GB Wifi
    13,1 inch|128 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE 256GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE 256GB Wifi
    10,9 inch|256 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE 128GB Wifi
    10,9 inch|128 GB|Android
    Expert review
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 256GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab S10 FE+ 256GB Wifi
    13,1 inch|256 GB|Android
  • Apple iPad Air 11 (2025) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 11 (2025) 128GB Wifi + 5G
    10,9 inch|256 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 13 (2025) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 13 (2025) 128GB Wifi + 5G
    12,9 inch|128 GB|iPadOS
  • Apple iPad Air 11 (2025) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Air 11 (2025) 256GB Wifi + 5G
    10,9 inch|256 GB|iPadOS

    € 850,-

    Richtprijs

Tablets met gps getest

Tussen alle tablets die we hebben getest zit ook een flink aantal tablets met gps. Tablets met een gps-sensor kunnen je locatie bepalen en zijn geschikt om bijvoorbeeld mee te navigeren in de auto. Voor gps heb je geen internetverbinding nodig, al helpt dit wel om sneller je locatie vast te stellen.

We testen alle tablets op dezelfde manier, dus ook de tablets met gps zijn onder meer beoordeeld op snelheid, accu, kwaliteit, etc.

Tablet met gps kopen

Als je een tablet met gps zoekt is er genoeg keuze. Je kunt kiezen voor een iPad met gps, of een tablet met Android met gps, bijvoorbeeld van Samsung. Bij Apple zit gps alleen op de iPads met 4G/5G, waardoor je meteen een relatief hoge meerprijs betaalt. Tablets met gps zijn er ook in alle schermmaten, van 8 inch tot zo'n 14,5 inch.

Bedenk welke tabletgrootte je wilt, welke geheugengrootte, en welke andere opties je belangrijk vindt. Dat helpt je filteren en zoeken in onze tablet-vergelijker.

Tablets met gps vergelijken

Filter de tablets met gps bijvoorbeeld op 4G/5G voor internet als je hem echt mobiel wilt hebben. Dan kun je onderweg navigeren én informatie zoeken over je bestemming. Filter ook op bijvoorbeeld geheugenkaartlezer voor meer opslagruimte, of kindermodus zodat de kinderen er in de auto ook veilig op kunnen spelen. 

Vergelijk de tablets op de verschillende eigenschappen. Vergelijk ook de testresultaten van de tablets met gps. Log daarvoor in met een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap.

Zo helpen we je de beste tablet met gps voor jou vinden. 

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