Een tablet met gps kun je gebruiken voor navigatie. Wij helpen je een goede tablet met gps vinden in onze vergelijker.

Tablets met gps getest

Tussen alle tablets die we hebben getest zit ook een flink aantal tablets met gps. Tablets met een gps-sensor kunnen je locatie bepalen en zijn geschikt om bijvoorbeeld mee te navigeren in de auto. Voor gps heb je geen internetverbinding nodig, al helpt dit wel om sneller je locatie vast te stellen.

We testen alle tablets op dezelfde manier, dus ook de tablets met gps zijn onder meer beoordeeld op snelheid, accu, kwaliteit, etc.

Tablet met gps kopen

Als je een tablet met gps zoekt is er genoeg keuze. Je kunt kiezen voor een iPad met gps, of een tablet met Android met gps, bijvoorbeeld van Samsung. Bij Apple zit gps alleen op de iPads met 4G/5G, waardoor je meteen een relatief hoge meerprijs betaalt. Tablets met gps zijn er ook in alle schermmaten, van 8 inch tot zo'n 14,5 inch.

Bedenk welke tabletgrootte je wilt, welke geheugengrootte, en welke andere opties je belangrijk vindt. Dat helpt je filteren en zoeken in onze tablet-vergelijker.

Tablets met gps vergelijken

Filter de tablets met gps bijvoorbeeld op 4G/5G voor internet als je hem echt mobiel wilt hebben. Dan kun je onderweg navigeren én informatie zoeken over je bestemming. Filter ook op bijvoorbeeld geheugenkaartlezer voor meer opslagruimte, of kindermodus zodat de kinderen er in de auto ook veilig op kunnen spelen.

Vergelijk de tablets op de verschillende eigenschappen. Vergelijk ook de testresultaten van de tablets met gps. Log daarvoor in met een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap.

Zo helpen we je de beste tablet met gps voor jou vinden.