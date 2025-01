Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de beste producten in deze en andere categorieën. Je krijgt ook toegang tot de tests en expert reviews van alle andere producten.

Goede tablets voor kinderen getest

In onze test kijken we naar wat de beste tablets voor kinderen zijn, maar die ook door volwassenen gebruikt kunnen worden. We testen onder andere tablets van Samsung en Lenovo. Belangrijke aspecten van tablets zijn gebruiksgemak, snelheid en stevigheid.

Ook beoordelen we de software, camera en accu.

Er zijn modellen in verschillende formaten, zoals een tablet van 10 inch of kleiner. Een kleinere tablet is handig voor kinderen die hem zelf vasthouden om te lezen of filmpjes te kijken.

Een goede tablet voor kinderen kopen

Bij het kopen van een kindertablet is het belangrijk om te letten op de leeftijd van het kind. Voor jongere kinderen zijn eenvoudige tablets met robuuste hoezen ideaal. Voor wat grotere kinderen kun je een ‘gewone’ tablet kopen, die ook geschikt is voor kinderen. Veel tablets bieden ouderlijk toezicht, waarmee je bijvoorbeeld tijdslimieten kunt instellen.

Voor oudere kinderen zijn tablets met meer opslagruimte en een groter scherm geschikt, zoals een 10-inch tablet.

Let ook op de batterijduur, zodat de tablet lang meegaat zonder tussentijds opladen.

Controleer daarnaast op functies zoals een kinderslot of kinderprofiel. Je kunt meestal restricties instellen, zodat je kind geen toegang heeft tot bepaalde apps of instellingen, of bijvoorbeeld geen apps kan kopen.

Tablets voor kinderen vergelijken

In onze vergelijker vind je informatie over tablets die geschikt zijn voor kinderen. Doordat ze steviger en eenvoudig te gebruiken zijn, en omdat je er video’s en spelletjes op kunt spelen.

Je kunt deze tablets vergelijken op schermgrootte, mogelijkheden en de uitvoering van allerlei taken. Kijk ook naar de opties als een toetsenbord of koptelefoonaansluiting.

Met de vergelijker ontdek je welke kindertablet het beste bij jouw gezin past.