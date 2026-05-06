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Kleine tablets (t/m 8 inch)

Laatste update van de test: 6 mei 2026|

Een kleine tablet neem je makkelijk mee. Vergelijk de kleine tablets van Samsung, Apple en andere merken en koop direct bij de webwinkel van je keuze.

Keuzehulp

  • Samsung Galaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    SamsungGalaxy Tab A11 4GB/64GB Wifi
    8,7 inch|64 GB|Android

    € 150,-

    Richtprijs

  • Lenovo Tab One
    LenovoTab One
    8,7 inch|64 GB|Android
  • Lenovo Legion Tab Gen 3 (12GB 256GB)
    LenovoLegion Tab Gen 3 (12GB 256GB)
    8,8 inch|256 GB|Android

    € 580,-

    Richtprijs

  • Apple iPad Mini (2024) 128GB Wifi + 5G
    AppleiPad Mini (2024) 128GB Wifi + 5G
    8,3 inch|128 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 128GB Wifi
    AppleiPad Mini (2024) 128GB Wifi
    8,3 inch|128 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 512GB Wifi
    AppleiPad Mini (2024) 512GB Wifi
    8,3 inch|512 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 256GB Wifi
    AppleiPad Mini (2024) 256GB Wifi
    8,3 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 256GB Wifi + 5G
    AppleiPad Mini (2024) 256GB Wifi + 5G
    8,3 inch|256 GB|iPadOS
    Expert review
  • Apple iPad Mini (2024) 512GB Wifi + 5G
    AppleiPad Mini (2024) 512GB Wifi + 5G
    8,3 inch|512 GB|iPadOS
    Expert review
  • Samsung Galaxy Tab A9 (64GB/4GB Wifi)
    SamsungGalaxy Tab A9 (64GB/4GB Wifi)
    8,7 inch|64 GB|Android
  • Samsung Galaxy Tab A9 (128GB/8GB Wifi + 4G)
    SamsungGalaxy Tab A9 (128GB/8GB Wifi + 4G)
    8,7 inch|128 GB|Android

    € 330,-

    Richtprijs

  • Samsung Galaxy Tab Active5 (128GB Wifi + 5G)
    SamsungGalaxy Tab Active5 (128GB Wifi + 5G)
    8,0 inch|128 GB|Android
  • Lenovo Tab M9
    LenovoTab M9
    8,9 inch|32 GB|Android

    € 160,-

    Richtprijs

  • Nokia T10 Wifi (32GB)
    NokiaT10 Wifi (32GB)
    8,0 inch|32 GB|Android
  • Realme Pad Mini (32GB/3GB)
    RealmePad Mini (32GB/3GB)
    8,7 inch|32 GB|Android

    € 170,-

    Richtprijs

  • Huawei MediaPad T1 7.0
    HuaweiMediaPad T1 7.0
    7,0 inch|8 GB|Android

Kleine tablets getest 

In de test tablets maken we onderscheid tussen kleine tablets tot en met 8 inch en tablets groter dan 9 inch. Ze worden op dezelfde manier getest, waarbij we letten op de accuduur, het scherm, de kwaliteit en prestaties en meer. Bekijk de testresultaten met je Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Kleine tablet kopen

De beste kleine tablet is geen goedkope kleine tablet. Bedenk dus voor je koopt wat je precies verwacht van een tablet. Is 64 GB opslagcapaciteit genoeg, of wil je veel foto's, video's en apps opslaan? 

Kleine tablets vergelijken

Of je nu een Lenovo Tab, Galaxy Tab, iPad mini of ander merk zoekt, je kunt ze bij ons vergelijken. Door de kleine tablets te vergelijken op voor jou belangrijke eigenschappen en testresultaten, kom je tot de beste keuze. Filter en vergelijk op eigenschappen als gps, koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer en meer.

Door bij ons de kleine tablets te vergelijken vind je het model dat het best bij jou past.

Tablets per merk