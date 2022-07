Kleine tablets (t/m 8 inch)

Kleine tablets getest

In de test tablets maken we onderscheid tussen kleine tablets tot en met 8 inch en tablets groter dan 8 inch. Ze worden op dezelfde manier getest, waarbij we letten op de accuduur, het scherm, de kwaliteit en prestaties en meer. Bekijk de testresultaten met je Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Kleine tablet kopen

De beste kleine tablet is geen goedkope kleine tablet. Bedenk dus voor je koopt wat je precies verwacht van een tablet. Is 8 inch nog te groot, kies dan voor 7 inch. En is 32GB opslagcapaciteit genoeg, of wil je veel foto's, video's en apps opslaan?

Kleine tablets vergelijken

Of je nu een Lenovo Tab, Galaxy Tab, iPad mini of ander merk zoekt, je kunt ze bij ons vergelijken. Door de kleine tablets te vergelijken om voor jou belangrijke eigenschappen en testresultaten, kom je tot de beste keuze. Filter en vergelijk op eigenschappen als gps, koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer en meer.

Door bij ons de kleine tablets te vergelijken vind je het model dat het best bij jou past.