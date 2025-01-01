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LenovoTab M9

€ 160,-

Richtprijs

  • Schermdiagonaal:  8,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  32 GB
  • Type tablet:  Android

Testresultaat

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Gebruiksgemak
Schermkwaliteit
Snelheid
Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A9+ (128GB/8GB Wifi) uit 2023 is een 11 inch tablet met een gewicht van 477 gram. Hij heeft een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is mogelijk wel verouderd. Er zit 128GB aan interne opslag op en 8GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een tablet heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 megapixel webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de gezichtsscanner. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.

Samenvatting

Schermdiagonaal
8,9 inch
Opslagcapaciteit
32 GB
Type tablet
Android
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
1340 x 800 pixels
Afmetingen
137 x 215 mm
Gewicht
343 gram
Barcode (EAN)
0196802846882