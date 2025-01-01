LenovoTab M9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab A9+ (128GB/8GB Wifi) uit 2023 is een 11 inch tablet met een gewicht van 477 gram. Hij heeft een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. De versie daarvan is mogelijk wel verouderd. Er zit 128GB aan interne opslag op en 8GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een tablet heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 megapixel webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de gezichtsscanner. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.