Hoe wij tablets testen

Welke tablets testen we?

De meeste tablets die je in de winkel ziet, hebben wij getest. De tabletmarkt wordt vooral gedomineerd door iPads en Samsung-tablets, en van deze merken testen we alle consumententablets. Andere merken zijn kleiner, maar ook die nemen we vaak mee. Merken als Lenovo, Microsoft en Huawei zijn goed vertegenwoordigd in onze tablettest.

Hoe testen we tablets?

Samen met anderen

We werken samen met consumentenorganisaties uit andere landen via International Consumer Research & Testing. Zo profiteren we van elkaars kennis en delen we de kosten.

In een laboratorium

We schakelen samen een professioneel laboratorium in. Daar worden het hele jaar door de nieuwste tablets getest.

Vergelijkend onderzoek

We testen alle tablets op dezelfde manier. Alleen zo kunnen we modellen eerlijk met elkaar vergelijken.

Open naar fabrikanten

We delen de testresultaten met fabrikanten of hun persbureaus. Zo kunnen ze vragen stellen, eventuele fouten melden en hun producten verbeteren.

Onafhankelijk

We kopen de tablets zelf in de winkel. We nemen geen tablets aan van fabrikanten. Tablets zelfstandig en onafhankelijk testen kost veel geld. Het grootste deel betalen we uit opbrengsten van onze leden. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook een vergoeding als je een webwinkel aantikt in het prijzenoverzicht bij een tablet.

Lees meer over onze inkomsten.

Waaruit bestaat een testoordeel?

Elke tablet krijgt van ons een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Dit is het totale testoordeel. Dat cijfer bestaat uit verschillende onderdelen, zoals gebruiksgemak en beeldkwaliteit.

Ook deze onderdelen krijgen een eigen rapportcijfer. Zo zie je in 1 oogopslag waarin een tablet uitblinkt en waarin hij minder goed scoort.

Zes onderdelen vormen samen het testoordeel:

Gebruiksgemak (25%)

Uitvoering alledaagse taken (25%)

Schermkwaliteit (15%)

Accu (15%)

Snelheid (10%)

Tabletmogelijkheden (10%)

Gebruiksgemak (25%)

We beoordelen hoe eenvoudig je de tablet voor het eerst instelt en hoe prettig hij daarna te gebruiken is. We kijken onder andere naar het gemak waarmee een wifi-internetverbinding wordt gemaakt, de vindbaarheid en indeling van instellingen, en hoe soepel je van app kan wisselen. Ook de kwaliteit van het aanraakscherm, het virtuele toetsenbord en de aan/uit- en volumeknoppen nemen we mee. Tot slot beoordelen we of je de tablet makkelijk met één hand kunt vasthouden en hoe prettig je hem op schoot of op tafel kunt bedienen.

Alledaagse taken (25%)

Bij het testen van een tablet is het belangrijk dat we zo goed mogelijk rekening houden met de gebruiker. Daarom beoordelen we hoe bruikbaar de tablet is bij veelgebruikte toepassingen zoals internetten, e-mailen, films en muziek afspelen en foto's en video's maken.

Een groot deel van deze scores komt uit onze eigen ervaringen. Zo spelen we bijvoorbeeld altijd dezelfde muziek af, via een hoofdtelefoon en via de speakers van de tablet, om de geluidskwaliteit te bepalen.

Bij e-mailen en internetten beoordelen we onder andere de kwaliteit van de standaard apps, evenals het gemak om bijvoorbeeld een internetadres in te voeren. Ook beoordelen we de snelheid en consistentie van alledaagse handelingen zoals het ontgrendelen via vingerafdruk of gezicht (indien aanwezig) en het roteren van het scherm.

Schermkwaliteit (15%)

Om de kwaliteit van het beeldscherm te beoordelen, gebruiken we speciale meetapparatuur. Hiermee kijken we naar: kijkhoeken, beeldscherpte (pixeldichtheid), kleurweergave, maximum helderheid en de mate van (hinderlijke) reflectie van het scherm. De labmedewerker noteert vervolgens of er zichtbare afwijkingen zijn: sommige tablets hebben bijvoorbeeld een groene of rode gloed over het scherm.

Ook bekijken we de bruikbaarheid van het scherm in verschillende omstandigheden, bij gedimd licht, bij gewoon daglicht, en bij zeer helder licht. Deze scenario's simuleren we met behulp van een sterke lamp in combinatie met een lichtmeter, zodat we de test voor elke tablet precies hetzelfde uitvoeren.

Accu (15%)

We meten het aantal uren/minuten dat je video's kunt bekijken en kunt surfen op het web, het aantal minuten dat je de tablet kunt gebruiken als je slechts 30 minuten hebt opgeladen, en (indien van toepassing) het aantal minuten websurfen bij het gebruik van de 4G-/5G-verbinding. De levensduur van de accu testen we niet. Bekijk onze tips om de accu een lang leven te geven voor meer informatie hierover.

Snelheid (10%)

We meten onder meer de snelheid van het opstarten, het laden van apps, het kopiëren van bestanden en de videoprestaties. Daarnaast doen we een aantal prestatietests met software zoals Geekbench. Daarmee simuleren we de prestaties van de tablet bij verschillende gebruiksscenario's, zoals internetten met veel tabbladen open en het spelen van grafisch intensieve spellen.

Tabletmogelijkheden (10%)

Wat kun je allemaal met de tablet? Welke (extra) functies en mogelijkheden bevat de tablet? Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de aansluitmogelijkheden en extra's zoals NFC, GPS voor navigatie en ontgrendelingsmethoden zoals via je vingerafdruk of via gezichtsherkenning. Ook de stevigheid van de tablet nemen we mee. Is de tablet bijvoorbeeld stevig genoeg om onderweg mee te nemen? Daarbij kijken we onder andere naar het materiaalgebruik en de afwerking van de tablet.

Inventarisatie

Behalve testen, inventariseren we ook een aantal zaken zoals het geïnstalleerde besturingssysteem, het formaat en gewicht, de beschikbare opslagruimte, het type van de usb-, wifi- en bluetooth modules en de aanwezigheid van HDMI, GPS, geheugenkaartlezer en 4G-/5G-chip. Ook houden we bij welke versie van het besturingssysteem er op de tablet staat, en wat de fabrikant voor update-beloftes doet. De software-ondersteuning is vooral bij Android lange tijd een zwak punt geweest, maar bij veel merken zien we inmiddels een steeds langer update-beleid.

Puntaftrek voor opslag en versies

Twee onderdelen vinden we zo belangrijk dat we de tablets die er slecht op scoren strafpunten geven. Dat is de opslagcapaciteit en de versie van het besturingssysteem. Dat kan aardig oplopen: een tablet die bijvoorbeeld te weinig (minder dan 12 GB) beschikbare opslagruimte heeft haalt hierdoor bijvoorbeeld niet een 7,5 maar een 6,5 als rapportcijfer. Onze redenering hierbij is: te weinig opslag is een dusdanig groot minpunt dat het de algehele gebruikservaring ondermijnt. Een geheugenkaart voor extra opslag is vaak lang niet voldoende om dit te compenseren.

Hetzelfde geldt voor tablets die op een sterk verouderd besturingssysteem draaien. Ook dat minpunt heeft een grote impact op de gebruikservaring en in dit geval mogelijk ook op de veiligheid van de tablet.

Beste uit de Test en Beste Koop

We verdelen tablets in 2 groepen en bepalen per groep welke tablets Beste uit de Test en welke Beste Koop zijn. Zo is er een Beste uit de Test en Beste Koop voor grote tablets. Als een tablet groter is dan 9 inch dan hoort hij in de eerste groep. Van kleinere tablets (t/m 8 inch) worden er maar weinig nieuwe tablets uitgebracht. Er zijn daarom te weinig tablets in deze categorie om een Beste uit de Test of Beste Koop uit te roepen.

Lees meer over de Beste uit de Test en de Beste Koop.

Bekijk welke tablets de Beste uit de Test zijn of vergelijk alle tablets.