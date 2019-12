Hoe wij tablets testen

Gebruiksgemak (25%)

We beoordelen het gemak van het in gebruik nemen van de tablet en de installatie van applicaties. Daarnaast kijken we naar het gemak waarmee een wifi-internetverbinding wordt gemaakt, in hoeverre instellingen makkelijk zijn aan te passen, hoe soepel je van app kan wisselen, et cetera. Ook de kwaliteit en het bedieningsgemak van het aanraakscherm, het virtuele toetsenbord en de aan/uit- en volumeknoppen nemen we mee.

Schermkwaliteit (15%)

Om de kwaliteit van het beeldscherm te beoordelen kijken we naar: kijkhoeken, beeldscherpte (pixeldichtheid), kleurweergave, maximum helderheid en de mate van (hinderlijke) reflectie van het scherm. Ook bekijken we de bruikbaarheid van het scherm in verschillende omstandigheden, bij gedimd licht, bij gewoon daglicht, en bij zeer helder licht. Deze scenario's simuleren we met behulp van een sterke lamp in combinatie met een lichtmeter, zodat we de test voor elke tablet precies hetzelfde uitvoeren.

Snelheid (10%)

We meten onder meer de snelheid van het opstarten, het laden van apps, het kopiëren van bestanden en de videoprestaties. Daarnaast doen we een aantal prestatietests met software zoals Sunspider en Geekbench. Daarmee simuleren we de prestaties van de tablet bij verschillende gebruiksscenario's, zoals internetten met veel tabbladen open en het spelen van grafisch intensieve spellen.

Uitvoering alledaagse taken (25%)

Bij het testen van een tablet is het belangrijk dat we het alledaags gebruik in acht houden. Daarom beoordelen we hoe bruikbaar de tablet is bij veelgebruikte toepassingen zoals internetten, e-mailen, films en muziek afspelen en foto's en video's maken. Een groot deel van deze scores komt uit onze eigen ervaringen. Zo spelen we bijvoorbeeld altijd dezelfde muziek af, via een hoofdtelefoon en via de speakers van de tablet, om de geluidskwaliteit te bepalen. Bij e-mailen en internetten beoordelen we onder andere de kwaliteit van de standaard apps, evenals het gemak om bijvoorbeeld een internetadres in te voeren.

Tabletmogelijkheden (10%)

Wat kun je allemaal met de tablet? Welke (extra) functies en mogelijkheden bevat de tablet? Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de aansluitmogelijkheden en extra's zoals NFC, GPS voor navigatie en ontgrendelingsmethoden zoals via je vingerafdruk of via gezichtsherkenning. Ook de stevigheid van de tablet nemen we mee. Is de tablet bijvoorbeeld stevig genoeg om onderweg mee te nemen? Daarbij kijken we onder andere naar het materiaalgebruik en de afwerking van de tablet.

Accu (15%)

We meten het aantal uren/minuten dat je video's kunt bekijken en kunt surfen op het web, het aantal minuten dat je de tablet kunt gebruiken als je slechts 30 minuten hebt opgeladen, en (indien van toepassing) het aantal minuten websurfen bij het gebruik van de 3G- of 4G-verbinding. De levensduur van de accu testen we niet. Bekijk onze tips om de accu een lang leven te geven voor meer informatie hierover.

Inventarisatie

Behalve testen, inventariseren we ook een aantal zaken zoals het geïnstalleerde besturingssysteem, het formaat en gewicht, de beschikbare opslagruimte, het type van de usb- ,wifi- en bluetooth modules en de aanwezigheid van HDMI, GPS, geheugenkaartlezer en 3G/4G chip. Ook houden we sinds enkele jaren bij tot welke versie van het besturingssysteem de tablet te updaten is. Dit is bij veel Android-tablets niet zo eenduidig. In de toekomst willen we daarbij ook beveiligingsupdates meenemen.

Puntaftrek

Twee onderdelen vinden we zo belangrijk dat we de tablets die er slecht op scoren strafpunten geven. Opslagcapaciteit en de versie van het besturingssysteem. Dat kan aardig oplopen: een tablet die bijvoorbeeld te weinig (minder dan 12 GB) beschikbare opslagruimte heeft haalt hierdoor bijvoorbeeld niet een 7,5 maar een 6,5 als rapportcijfer. Onze redenering hierbij is: te weinig opslag is een dusdanig groot minpunt dat het de algehele gebruikservaring ondermijnt. Een geheugenkaart voor extra opslag is vaak lang niet voldoende om dit te compenseren.

Hetzelfde geldt voor tablets die op een sterk verouderd besturingssysteem draaien. Ook dat minpunt heeft een grote impact op de gebruikservaring – en in dit geval mogelijk ook op de veiligheid van de tablet.

Predicaten

We bepalen in 2 groepen welke tablets Beste uit de Test en welke Beste Koop zijn. Zo is er een Beste uit de Test en Beste Koop voor grote tablets en voor kleine tablets. Als een tablet groter is dan 8,4 inch dan hoort hij in de eerste groep. Tablets met veel geheugen en/of mobiel internet (3G/4G) zijn doorgaans te duur om Beste Koop te worden.

Over onze predicaten Beste uit de Test

Deze producten hebben de beste kwaliteit. Beste Koop

Deze producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de door ons genoemde richtprijs. Afrader

Deze producten hebben een slechte kwaliteit.



Welke tablets getest

We kunnen onmogelijk alle tablets op de markt testen, daar zijn het er te veel voor. We komen desondanks gelukkig een heel eind. De tabletmarkt wordt gedomineerd door de iPads en Samsung-tablets, en van deze merken kunnen we wel alle consumententablets testen. Alle andere merken zijn relatief kleine spelers, maar ook daarvan kunnen we veel modellen in de test opnemen. Merken als Acer, Asus, Lenovo, Microsoft en Huawei zijn goed vertegenwoordigd in onze tablettest.

