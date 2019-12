Welk soort tablet past bij jou?

Kies je voor een iPad of een tablet met besturingssysteem Android of Windows? Ze werken allemaal anders en hebben voor- en nadelen. Kies je voor privacy, veel apps of veel vrijheid?

De keuze voor een besturingssysteem is belangrijk: het is een investering van tijd en mogelijk ook van geld door de aanschaf van apps. Overstappen van bijvoorbeeld iPadOS naar Android is mogelijk, maar je begint dan helemaal opnieuw. Alle apps die op je iPad stonden moet je weer afzonderlijk downloaden op je Android-tablet. Als de app geld kost, betaal je er dus 2 keer voor.

Bekijk het overzicht van de 3 besturingssystemen hieronder of ga meteen naar de voor- en nadelen van iPadOS, Android en Windows 10.

iPadOS

Het besturingssysteem iPadOS voor de iPad is het langste op de markt en het meest ontwikkeld. Het is gebruiksvriendelijk en heeft de meeste apps. De instapprijs van een iPad is wel hoger dan van bijvoorbeeld een Android-tablet. Verder voert Apple een strenge regie over de apps in de App Store. Dat betekent dat iPad-apps gemiddeld een wat betere kwaliteit hebben en qua bediening meer op elkaar lijken. Aan de andere kant heb je niet alle vrijheid over wat je wel of niet kan of mag doen met je tablet.

Werkt alleen op iPad, met iOS voor iPhone en iPod Touch.

Eenvoudig te bedienen, je hebt zelden meer dan 1 of 2 tikken nodig om te bereiken wat je wilt.

Relatief goede privacybescherming. Per app kan de toegang tot niet noodzakelijke gegevens worden ontzegd.

Beperkte instelmogelijkheden.

Veel beschikbare accessoires door gering aantal verschillende modellen.

Relatief hoge instapprijs, geen aanbod van goedkope modellen.

Veel keuze uit tablet-apps.

Sommige toepassingen zijn gebonden aan het iCloud-systeem.

Beperkte mogelijkheden voor meerdere gebruikersprofielen.

Je kunt beperkingen instellen voor je kind, maar die gelden vervolgens voor elke gebruiker.

Bekijk onze review van iPadOS 13 en een uitgebreider overzicht van het besturingssysteem. Vergelijk ook alle iPads.

Android

Google Android is de grote concurrent van iPadOS. Er worden veel verschillende tablets met dit systeem verkocht, van verschillende fabrikanten. De schermformaten variëren van 7 tot ongeveer 12 inch en ook de beeldverhoudingen variëren sterk. Van breedbeeld (16:9) tot de 4:3-verhouding die de iPads ook hebben.

Dat betekent dat er in totaal minder tablet-apps zijn die voor elk apparaat geschikt zijn dan bij iPadOS. Verder biedt Android gebruikers relatief veel vrijheid om het uiterlijk aan te passen. Ook kun je meerdere gebruikersprofielen aanmaken, als je de tablet met meerdere personen gebruikt.

Kenmerken Android:

Veel mogelijkheden om het uiterlijk en de werking aan te passen.

De bediening is niet op elke Android-tablet hetzelfde.

Divers tabletaanbod in zowel prijs als formaat. Android-tablets zijn er al voor minder dan €100.

Meerdere gebruikers mogelijk.

Je kunt eenvoudig een beperkt profiel voor je kind opzetten.

Niet alle tablets draaien op dezelfde versie en veel tablets krijgen al relatief snel geen updates meer.

Groot aanbod van apps, al zijn deze vaak gemaakt voor smartphone-schermen.

Het aantal opties om je privacy te beschermen is beperkt.

Bij sommige toepassingen ben je gebonden aan de diensten van Google.

Oude versies

Er zijn verschillende versies van Android in omloop. Fabrikanten kunnen zelf het uiterlijk en de bediening van het systeem aanpassen en brengen daarnaast vaak geen updates uit op hun tablets. Hierdoor draaien veel nieuwverkochte tablets in de winkel op verouderde versies.

De nieuwste versie van Android, 10, is dan ook niet op veel tablets vooraf geïnstalleerd. We zien vaker Android-versie 7 of 8. Tablets met een verouderde Android-versie zijn mogelijk minder goed beveiligd en niet altijd geschikt voor nieuwe apps.

Bekijk het uitgebreide overzicht van Android. Vergelijk ook alle Android-tablets.

Windows 10

In juli 2015 kwam Microsoft met Windows 10, de opvolger van Windows 8. Dit systeem is niet alleen ontworpen om op gewone computers te werken, maar ook op tablets. Om beide soorten apparaten goed te kunnen bedienen, heeft Windows 10 twee gezichten: de desktop- en de tabletmodus.

Microsoft heeft met Windows 10 enkele grote bezwaren van Windows 8 weggenomen. Zo is het startmenu terug en is er geen onduidelijkheid meer over verschillende versies.

Windows 10 is op elk apparaat hetzelfde en werkt zowel met apps uit de appwinkel (Windows Store) als met desktopprogramma's, zoals Adobe Photoshop. Voor tablets heeft dat als nadeel dat er weinig toepassingen zijn voor Windows 10 die specifiek voor een aanraakscherm zijn gemaakt. Daarom is een toetsenbord aan te raden bij een Windows 10-tablet.

Kenmerken Windows 10:

Zeer veel instelmogelijkheden.

Altijd toegang tot de nieuwste versie.

Via de usb-aansluiting zijn usb-apparaten aan te sluiten, zoals muizen, usb-sticks en externe harde schijven.

Meerdere gebruikers mogelijk.

Net als bij Android kun je in Windows 10 een beperkt profiel voor je kind opzetten.

Het aanbod van tablets varieert van 8-inch tot 12-inch modellen.

De prijzen variëren van ongeveer €400 tot meer dan €1000.

Beperkt app-aanbod in de Windows Store, maar een zeer groot aanbod van volwaardige computerprogramma's zoals Adobe Photoshop en Microsoft Office.

De standaardinstellingen zijn slecht voor je privacy, maar je kunt een aantal privacybeschermende maatregelen nemen.

Bij gebruik van de standaardinstellingen ben je gebonden aan het cloudsysteem OneDrive van Microsoft.

Het blijft Windows, dus de kans op virussen is aanwezig. Zorg daarom altijd voor een goede virusscanner.

Bekijk onze review van Windows 10 en een uitgebreider overzicht van het besturingssysteem. Vergelijk ook alle Windows-tablets.

Je kunt ook alle geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.