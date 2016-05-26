Welk soort tablet past bij jou?

Merel van Jaarsvelt Expert tabletsBijgewerkt op:13 januari 2026
De keuze voor een besturingssysteem is belangrijk. Je investeert tijd en misschien geld als je apps gaat kopen.
Overstappen van bijvoorbeeld iPadOS naar Android kan, maar je begint dan helemaal opnieuw. Alle apps die op je iPad stonden moet je weer apart downloaden op je Android-tablet. Als de app geld kost, betaal je er dus 2 keer voor.
Bekijk het overzicht van de 3 besturingssystemen hieronder of ga meteen naar de voor- en nadelen van iPadOS, Android en Windows 11.
Het besturingssysteem iPadOS voor de iPad is het langste op de markt en het meest ontwikkeld. Het is gebruiksvriendelijk en heeft de meeste apps. De instapprijs van een iPad is wel hoger dan van bijvoorbeeld een Android-tablet. Verder voert Apple een strenge regie over de apps in de App Store. Dat betekent dat iPad-apps gemiddeld een wat betere kwaliteit hebben en qua bediening meer op elkaar lijken. Aan de andere kant heb je niet alle vrijheid over wat je wel of niet kan of mag doen met je tablet.
Bekijk het uitgebreidere overzicht van het besturingssysteem. Vergelijk ook alle iPads.
Google Android is de grote concurrent van iPadOS. Er worden veel verschillende tablets met dit systeem verkocht, van verschillende fabrikanten. De schermformaten variëren van 7 tot ongeveer 14 inch en ook de beeldverhoudingen variëren sterk. Van breedbeeld (16:9) tot de 4:3-verhouding die de iPads ook hebben.
Door de grote diversiteit zijn er in totaal minder tablet-apps die voor elk apparaat geschikt zijn dan bij iPadOS. Verder biedt Android gebruikers relatief veel vrijheid om het uiterlijk aan te passen. Ook kun je meerdere gebruikersprofielen aanmaken, als je de tablet met meerdere personen gebruikt.
Er zijn verschillende versies van Android in omloop. Fabrikanten kunnen zelf het uiterlijk en de bediening van het systeem aanpassen. Helaas brengen zij lang niet altijd updates uit op hun tablets. Hierdoor draaien sommige nieuwverkochte tablets al in de winkel op een verouderde Android-versie. Tablets met een verouderde Android-versie zijn mogelijk minder goed beveiligd en niet altijd geschikt voor nieuwe apps.
Bekijk het uitgebreide overzicht van Android. Vergelijk ook alle Android-tablets.
Eind 2021 kwam Microsoft met Windows 11. Dit systeem is niet alleen ontworpen voor laptops en desktops, maar ook voor tablets. Om beide soorten goed te kunnen bedienen, heeft Windows 11 twee gezichten. Een desktopmodus en een aanraakmodus. Het systeem weet wanneer je een touchscreen hebt en geen toetsenbord. Het gaat dan vanzelf over naar de aanraakmodus.
Windows 11 werkt zowel met apps uit de appwinkel (Windows Store) als met desktopprogramma's, zoals Adobe Photoshop. Er zijn alleen veel minder specifieke tablet-apps dan bij iPadOS en Android. Voor tablets heeft dat als nadeel dat er weinig toepassingen zijn die zijn geoptimaliseerd voor een aanraakscherm. Daarom is een toetsenbord aan te raden bij een Windows 11-tablet.
Bekijk het uitgebreide overzicht van het besturingssysteem Windows 11. Of vergelijk alle Windows-tablets.