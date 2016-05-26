Welk soort tablet past bij jou?

Besturingssysteem tablet kiezen

De keuze voor een besturingssysteem is belangrijk. Je investeert tijd en misschien geld als je apps gaat kopen.

Overstappen van bijvoorbeeld iPadOS naar Android kan, maar je begint dan helemaal opnieuw. Alle apps die op je iPad stonden moet je weer apart downloaden op je Android-tablet. Als de app geld kost, betaal je er dus 2 keer voor.

Bekijk het overzicht van de 3 besturingssystemen hieronder of ga meteen naar de voor- en nadelen van iPadOS, Android en Windows 11.

iPadOS

Het besturingssysteem iPadOS voor de iPad is het langste op de markt en het meest ontwikkeld. Het is gebruiksvriendelijk en heeft de meeste apps. De instapprijs van een iPad is wel hoger dan van bijvoorbeeld een Android-tablet. Verder voert Apple een strenge regie over de apps in de App Store. Dat betekent dat iPad-apps gemiddeld een wat betere kwaliteit hebben en qua bediening meer op elkaar lijken. Aan de andere kant heb je niet alle vrijheid over wat je wel of niet kan of mag doen met je tablet.

Werkt alleen op iPad en met iOS voor iPhone.

Eenvoudig te bedienen, je hebt zelden meer dan 1 of 2 tikken nodig om te bereiken wat je wilt.

Relatief goede privacybescherming. Per app kan de toegang tot niet noodzakelijke gegevens worden ontzegd.

Beperkte instelmogelijkheden. Veel meer dan de taakbalk aanpassen en widgets installeren kun je niet.

Veel (hoogstaande) accessoires zoals toetsenborden, aanraakpennen en hoezen.

Relatief hoge instapprijs, weinig goedkope modellen. Wel veel refurbished aanbod.

Apple iPads hebben vaak een betere werksnelheid maar een iets kortere accuduur dan Android-tablets.

Veel keuze uit tablet-apps. Deze apps schalen altijd goed mee met het schermformaat van je iPad.

Sommige toepassingen zijn gebonden aan het iCloud-systeem.

Beperkte mogelijkheden voor meerdere gebruikersprofielen voor gedeeld gebruik.

Je kunt beperkingen instellen voor je kind, maar die gelden vervolgens voor elke gebruiker.

Bekijk het uitgebreidere overzicht van het besturingssysteem. Vergelijk ook alle iPads.

Android

Google Android is de grote concurrent van iPadOS. Er worden veel verschillende tablets met dit systeem verkocht, van verschillende fabrikanten. De schermformaten variëren van 7 tot ongeveer 14 inch en ook de beeldverhoudingen variëren sterk. Van breedbeeld (16:9) tot de 4:3-verhouding die de iPads ook hebben.

Door de grote diversiteit zijn er in totaal minder tablet-apps die voor elk apparaat geschikt zijn dan bij iPadOS. Verder biedt Android gebruikers relatief veel vrijheid om het uiterlijk aan te passen. Ook kun je meerdere gebruikersprofielen aanmaken, als je de tablet met meerdere personen gebruikt.

Veel mogelijkheden om het uiterlijk en de werking aan te passen.

De bediening is niet op elke Android-tablet hetzelfde, door software aanpassingen van de fabrikant. Samsung One UI werkt bijvoorbeeld weer iets anders dan Xiaomi HyperOS en de standaard Android op Google tablets.

Divers tabletaanbod in zowel prijs als formaat. Android-tablets zijn er al voor €100.

Meerdere gebruikers mogelijk.

Je kunt eenvoudig een beperkt profiel voor je kind opzetten.

Niet alle tablets draaien op dezelfde versie en vooral goedkope tablets krijgen al na 2 of 3 jaar geen updates meer.

Android-tablets (van vooral Samsung) hebben over het algemeen een betere accuduur maar minder goede werksnelheid dan iPads.

Het aanbod van tablet-apps is kleiner dan bij iPadOS. Apps voor smartphones zijn er wel in overvloed maar die zijn vaak niet geoptimaliseerd voor grotere tabletschermen.

Het aantal opties om je privacy te beschermen is beperkt.

Bij sommige toepassingen ben je gebonden aan de diensten van Google.

Oude versies

Er zijn verschillende versies van Android in omloop. Fabrikanten kunnen zelf het uiterlijk en de bediening van het systeem aanpassen. Helaas brengen zij lang niet altijd updates uit op hun tablets. Hierdoor draaien sommige nieuwverkochte tablets al in de winkel op een verouderde Android-versie. Tablets met een verouderde Android-versie zijn mogelijk minder goed beveiligd en niet altijd geschikt voor nieuwe apps.

Bekijk het uitgebreide overzicht van Android. Vergelijk ook alle Android-tablets.

Windows 11

Eind 2021 kwam Microsoft met Windows 11. Dit systeem is niet alleen ontworpen voor laptops en desktops, maar ook voor tablets. Om beide soorten goed te kunnen bedienen, heeft Windows 11 twee gezichten. Een desktopmodus en een aanraakmodus. Het systeem weet wanneer je een touchscreen hebt en geen toetsenbord. Het gaat dan vanzelf over naar de aanraakmodus.

Windows 11 werkt zowel met apps uit de appwinkel (Windows Store) als met desktopprogramma's, zoals Adobe Photoshop. Er zijn alleen veel minder specifieke tablet-apps dan bij iPadOS en Android. Voor tablets heeft dat als nadeel dat er weinig toepassingen zijn die zijn geoptimaliseerd voor een aanraakscherm. Daarom is een toetsenbord aan te raden bij een Windows 11-tablet.

Zeer veel instelmogelijkheden.

Altijd toegang tot de nieuwste versie.

Via de usb-aansluiting zijn usb-apparaten aan te sluiten, zoals muizen, printers, usb-sticks en externe harde schijven.

Meerdere gebruikers mogelijk.

Net als bij Android kun je een beperkt profiel voor je kind opzetten.

Het aantal fabrikanten is klein. Microsoft is zelf vrijwel de enige overgebleven maker van 10- en 12-inch tablets voor consumenten.

De prijzen liggen vaak rond de €1000.

Beperkt app-aanbod in de Windows Store, maar een zeer groot aanbod van volwaardige computerprogramma's zoals Adobe Photoshop en Microsoft Office.

De standaardinstellingen zijn slecht voor je privacy, maar je kunt een aantal privacybeschermende maatregelen nemen.

Bij gebruik van de standaardinstellingen ben je gebonden aan het cloudsysteem OneDrive van Microsoft.

Er is een kleine kans op virussen en andere kwaadaardige software op Windows. Een goede virusscanner is geen overbodige luxe.

Bekijk het uitgebreide overzicht van het besturingssysteem Windows 11. Of vergelijk alle Windows-tablets.