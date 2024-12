Conclusie

Microsoft Windows 11 wijkt behoorlijk af van iPadOS en Android. Het bekende Windows is als enige gemaakt voor zowel de pc als op de tablet. Je kunt er daarom behalve tablet-apps ook computerprogramma’s op zetten.

Het systeem is vooral handig voor wie naast lichte activiteiten zoals internetten en Youtube-filmpjes kijken ook veel typewerk verricht. In dat geval heb je genoeg aan 1 apparaat, in plaats van een laptop en een (iPad of Android-)tablet apart. Daarbij ben je wel veel aangewezen op de desktopmodus. Aangezien er voor Windows nog veel specifieke tablet-apps ontbreken die wel op iPadOS en Android beschikbaar zijn.

Voordelen Windows-tablets

Makkelijk aansluiten van (oude) randapparatuur zoals muizen, monitoren, toetsenborden en printers.

Zeer groot aanbod van computerprogramma's, waaronder PC games.

Altijd toegang tot de nieuwste versie.

Uitwisselen van bestanden geen probleem.

Zeer veel instelmogelijkheden en opties voor het personaliseren van Windows.

Meerdere gebruikersprofielen mogelijk, waaronder uitgebreide kindprofielen.

Nadelen Windows-tablets

Zonder (optioneel) toetsenbord minder prettig te gebruiken dan Android en iPadOS.

Relatief weinig goede tablet-apps in de Windows Store.

De kans op virussen is aanwezig, dus zorg voor een goede virusscanner.

De standaardinstellingen zijn slecht voor je privacy.

Bij gebruik van de standaardinstellingen ben je gebonden aan de cloud van Microsoft.

Windows-tablets in de test

Het aanbod van tablets is klein. Microsoft is zelf vrijwel de enige overgebleven maker van 10- en 12-inch tablets. Deze hebben we getest. Hieronder zie je welke er op dit moment in de test zitten.

Bediening

Windows 11 is niet alleen ontworpen om op laptops en desktops te werken, maar ook op tablets. Om beide soorten apparaten goed te kunnen bedienen, heeft Windows 11 twee gezichten. Een desktopmodus en een aanraakmodus.

Beide zijn geoptimaliseerd voor het gebruik wat erbij hoort. Het systeem weet wanneer je een touchscreen hebt en geen toetsenbord. Het gaat dan vanzelf over naar de aanraakmodus.

De aanraakmodus is niet zo verfijnd als bij iPadOS en Android. Het navigeren door Windows is goed te doen en de apps en toepassingen van Microsoft zijn meestal eenvoudig te bedienen. Maar veel apps en programma's van derden zijn niet goed geoptimaliseerd voor bediening met aanraking. De app-iconen zijn bijvoorbeeld te klein.

Apps

Je kunt op Windows 11 zowel apps installeren uit de appwinkel (Windows Store) als desktopprogramma's, zoals Adobe Photoshop. Er zijn alleen veel minder goede apps specifiek voor de tablet te vinden, dan bij iPadOS en Android.

Voor tablets heeft dat als nadeel dat er weinig toepassingen zijn voor Windows 11 die specifiek voor een aanraakscherm zijn gemaakt. Daarom is een toetsenbord aan te raden bij een Windows 11-tablet.

Aan de andere kant heeft Windows wel duidelijk een streepje voor op iPadOS en Android als het gaat om traditionele computerprogramma's, zoals Photoshop of PC games.

Op elk apparaat hetzelfde

Microsoft bewandelt met Windows een vergelijkbare weg als Apple met iOS en iPadOS. Op enkele uitzonderingen na heeft elk Windows 11-apparaat dezelfde versie, van 10-inch tablets tot 17-inch gaming laptops of desktop pc's. Dat betekent dat je eenvoudig bestanden kunt uitwisselen, maar ook overal dezelfde pc programma's kunt gebruiken. Ook is het fijn dat de bediening overal hetzelfde is. Windows heeft het daarmee beter voor elkaar dan Android, waarvan juist veel verschillende versies beschikbaar zijn.

Privacy

Standaard zijn Windows-apparaten niet gunstig ingesteld voor je privacy. Je kunt de instellingen achteraf of tijdens de installatie aanpassen.

Voor wie?

Wie een tablet zoekt om alleen mee te internetten en een enkele app te downloaden, is beter af met een iPad of Android-tablet. Sluit echter een toetsenbord aan op je Windows-tablet, en hij kan als 2-in-1-pc ineens veel meer. De beste Windows-tablets zijn bijna net zo prettig te gebruiken als een laptop en doen tussendoor zonder toetsenbord prima dienst om bijvoorbeeld een film op te kijken. We raden wel aan om er een toetsenbord bij te kopen, als die er standaard nog niet bij zit.

Bekijk alle geteste Windows-tablets met toetsenbord.