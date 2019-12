Apple iPadOS: de voor- en nadelen

Apple iPadOS is de iPad-versie van het iOS-besturingssysteem. Het is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en er zijn heel veel goede apps voor iPadOS. De instapprijs van een iPad is wel relatief hoog.

Conclusie

‘Een degelijke tablet die het gewoon doet’, ‘makkelijk te gebruiken’: het zijn de bekende argumenten om voor de iPad te kiezen. Het besturingssysteem iPadOS (voorheen iOS) van Apple is het langste op de markt en het meest ontwikkeld. iPadOS is de iPad-versie, op de iPhone en iPod Touch staat iOS.

Qua gebruiksvriendelijkheid, -gemak en tablet-app aanbod heeft iPadOS nog altijd een voorsprong op de concurrenten Android en Windows 10, al zijn de verschillen een stuk kleiner dan een paar jaar geleden.

Voordelen iPads

Simpele bediening.

Vrij goede privacybescherming, mits je niet standaard Google gebruikt.

Zeer veel speficieke iPad-apps.

iPads zijn doorgaans sneller dan Android-tablets.

Veilig door het strenge toezicht op de App Store.

Duidelijk en relatief goed updatebeleid.

Nadelen iPads

Relatief hoge instapprijs van een iPad.

Beperkte instelmogelijkheden.

Sommige toepassingen zijn gebonden aan het iCloud-systeem.

Meerdere gebruiksprofielen niet mogelijk.

Apple iPads in de test

We hebben alle beschikbare iPads getest. Hieronder zie je een selectie daarvan. Als je ingelogd bent zie je de beste bovenaan.

Gebruiksgemak

Met iPadOS kun je zonder poespas aan de slag. Er is een startscherm met je appverzameling en daaronder een rij met je favoriete apps, die je kunt aanpassen. Sinds iPadOS 13 staan er ook widgets op je startscherm waarin standaard nieuwsberichten, het weer en je agenda worden getoond.

Via het aanraakscherm en de thuisknop onder het scherm heb je zelden meer dan 1 of 2 tikken nodig om te bereiken wat je wilt. Daarnaast is het ook het bedieningspaneel - de centrale plek met een aantal veelgebruikte instellingen en je openstaande apps - handig om te gebruiken.

Minder instelmogelijkheden

Die eenvoudige bediening heeft ook een keerzijde: je kunt de tablet minder naar wensen instellen dan bijvoorbeeld Android. Wel komen er langzaam steeds meer opties bij. Tot iOS 11 kon je alleen de achtergrond aanpassen, maar inmiddels kun je in iPadOS de rij met je favoriete apps uitbreiden, een donkere modus instellen, het toetsenbord aanpassen en verplaatsen en meerdere app-vensters openen.

Een minpunt is wel dat het nog altijd niet mogelijk is om andere gebruikersprofielen aanmaken, wat onpraktisch kan zijn als je de tablet met je gezin wil delen.

Bestanden uitwisselen

Ook heeft Apple met iPadOS het gesloten karakter van het besturingssysteem aangepakt. Je kunt namelijk nu ook USB-opslag, zoals externe harde schijven en USB-sticks, aansluiten op je iPad (eventueel met verloopstekkertje). Dat betekent dat je ook bestanden kunt overbrengen, zoals films en muziek.

Met de Bestanden-app kun je vervolgens je bestanden indelen in mappen, net als op een computer. Ook kun je daarmee bijvoorbeeld preview-weergaven en metadata zien, bijvoorbeeld bij foto's. Daarnaast kun je behalve iCloud ook andere clouddiensten integreren.

Apps: aanbod en kwaliteit

Alle apps vind je in de appwinkel van Apple, de App Store. Hoewel er voor Android in totaal meer apps beschikbaar zijn, zitten er in de App Store meer apps die specifiek voor de tablet zijn gemaakt. Deze zien er beter uit en werken vaak ook beter dan apps die zijn geoptimaliseerd voor het kleine scherm van een smartphone. Apple voert daarnaast een strenge regie over de App Store.

Dat betekent dat iPad-apps gemiddeld een wat betere kwaliteit hebben en qua bediening meer op elkaar lijken. Aan de andere kant ontbreken er vanwege die strenge regie soms apps die best nuttig kunnen zijn.

Niet goedkoop

iPadOS is alleen beschikbaar op de iPad en niet op andere tablets. Aangezien er geen goedkope iPads te koop zijn, is de instapprijs dus relatief hoog. Reken op €350 voor de nieuwste iPad en €300 voor een iets ouder model. Goede Android-tablets zijn er al voor minder dan €200. Je kunt ook kiezen voor een tweedehands, of bijvoorbeeld refurbished model.

Voor een relatief moderne iPad kun je dan wel slagen voor €200. Onze ervaringen met refurbished iPhones zijn echter niet onverdeeld positief.

Bekijk ook uit welke iPads je momenteel kunt kiezen.

Privacy

De privacy in apps is relatief goed geregeld. Per app kun je aangeven of deze toegang mag tot je adresboek, locatiegegevens, foto's, et cetera. In tegenstelling tot Google richt Apple zich nauwelijks op advertentie-inkomsten. Volgens Apple wordt er zo min mogelijk informatie over gebruikers verzameld.

iPadOS 13 - Steeds meer een kleine MacBook

In 2019 is iPadOS afgesplitst van iOS op de iPhone. Sindsdien ligt de focus volledig op de grotere iPad-schermen en hoeft Apple geen rekening meer te houden met bediening op de iPhone. Met de eerste versie, iPadOS 13, kiest Apple ervoor om de intensieve gebruiker beter te bedienen.

Vooral dankzij nieuwe multitasking mogelijkheden, muisondersteuning en de optie om USB-opslag aan te sluiten, kun je de iPad steeds meer gebruiken als traditionele computer of als kleine Mac(Book).

Bekijk ook onze eerste indruk van iPadOS 13.

Updates

Ook het updatebeleid is bij iPadOS goed geregeld. Bij het uitkomen van een update zitten er geen derde partijen tussen. Hierdoor is de update direct beschikbaar voor alle ondersteunde apparaten. Jaarlijks verschijnt er een grote update. Deze herken je aan een nieuw cijfer, bijvoorbeeld iPadOS 13. Tussen de grote updates zit nog een aantal kleinere updates.

Apple vertelt er niet bij hoe lang ze per apparaat ondersteuning bieden, maar geeft in de praktijk doorgaans ongeveer 5 jaar lang updates aan iPhones en iPads. Totdat de ondersteuning afloopt kun je deze apparaten veilig gebruiken. Daarna is het aan te raden om naar een alternatief te zoeken.

Welke iPads ondersteunen iPadOS 13?

iPad 2017

iPad 2018

iPad 2019

iPad Air 2

iPad Air 3 (2019)

iPad mini 4

iPad mini 5 (2019)

Alle iPad Pro-modellen

Heb je een ouder model of wil je bijvoorbeeld een refurbished iPad kopen, dan kun je niet updaten naar iPadOS 13. Dat geldt dus voor deze modellen: