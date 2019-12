Test refurbished iPhone

Test|Wie niet op zoek is naar het nieuwste van het nieuwste kan kiezen voor een refurbished smartphone. We testen 18 refurbished iPhones uit 9 verschillende winkels.

Test 18 refurbished iPhones

Uit een test van refurbished iPhones, zagen we behoorlijke verschillen tussen de 18 modellen. Ongeveer een derde is te beschouwen als een goede deal.

Wat betaal je voor refurbished?

Refurbished iPhones zijn er in meerdere ‘condities’ voor uiteenlopende prijzen: hoe beter opgelapt, hoe hoger de prijs. De refurbished iPhone 6s-modellen die we kochten, waren gemiddeld 17% goedkoper dan een nieuw toestel; dat scheelt €72. Relatief geen heel groot prijsverschil. In ons prijzenonderzoek keken we naar de verschillende iPhone modellen en verschillende condities. De prijsverschillen zijn groot, vergelijken loont dus!

Flinke besparing bij refurbished?

Sommige winkels geven je het idee dat het voordeel veel hoger is. Forza Refurbished vermeldt voor een iPhone 6s van zelfs een korting van 44%. Dat klopt als je de originele adviesprijs gebruikt in de berekening, maar niet als je uitgaat van de actuele laagste prijs (het voordeel is dan slechts 19%). Het komt zelfs voor dat je meer voor een refurbished smartphone moet betalen dan voor een nieuwe.

De besparing is vaak lager bij nieuwere en minder populaire iPhones. Logisch, want ook de aanbieders van refurbished smartphones krijgen deze toestellen minder snel aangeboden. Bij oudere modellen die populair zijn (geweest) is de prijs vaak het meest aantrekkelijk.

Let op: Bedenk je wel dat oudere modellen mogelijk meer slijtage hebben en dat je minder lang updates kan verwachten. De iPhone 6 kwam bijvoorbeeld in 2014 op de markt. Die kun je nog wel updaten naar iOS 11, maar mogelijk zullen updates in de toekomst niet meer op de iPhone 6 worden uitgebracht.

Alle toestellen waren van een lagere kwaliteit dan een gloednieuwe iPhone 6s. De mate waarin verschilt behoorlijk. Van 'zo goed als nieuw' tot 'miskoop', zelfs tussen 2 bij dezelfde aanbieder gekochte toestellen.

Wat valt er op?

Alle toestellen waren van een lagere kwaliteit dan een gloednieuwe iPhone 6s. De mate waarin verschilt behoorlijk. Van ‘zo goed als nieuw’ tot ‘miskoop’, zelfs tussen 2 bij dezelfde aanbieder gekochte toestellen.

'Zo goed als nieuw'

Refurbished iPhones zijn er in meerdere ‘condities’ voor uiteenlopende prijzen: hoe beter opgelapt, hoe hoger de prijs. Voor de test kochten we toestellen in de best beschikbare conditie, die vaak wordt bestempeld als ‘zo goed als nieuw’. De toestellen zien er aan de buitenkant meestal uit zoals beloofd, met hooguit een klein gebruikersspoor.

Bij 4 toestellen was de staat onder de maat:

Bij één model van Forza is het vuil niet van het scherm te verwijderen en is de achterkant op sommige plaatsen sterk verkleurd.

Het andere Forza model heeft krasjes op het scherm en putjes in de behuizing.

Een toestel van Centralpoint heeft een scherm dat niet goed vastzit.

Bij een toestel van Smart2have.com zijn er gebruikssporen zichtbaar.

Nieuwe accu in iPhone

Geen enkele refurbished aanbieder stopt in elke iPhone een nieuwe batterij. De batterij wordt meestal vervangen wanneer de partij die de smartphone opknapt dat nodig vindt. De aanbieder bepaalt dus de grens. Die toestellen lijken een nieuwe accu te hebben. Uit een test van de accuduur kwam naar voren dat bijna alle aanbieders minimaal een toestel aanbieden waarvan de accu matig presteert. De gemiddelde capaciteit is 87%.

Camera- en beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van het scherm van de refurbished iPhone is vaak in orde. Soms wijkt de kleur een klein beetje af. Bij een model van Swoop heeft het scherm een rode zweem.

Ook bij de camera zijn soms afwijkingen te zien kleur, scherpte en belichting, al zijn de verschillen vaak minimaal.

Accessoires

Bij veel toestellen zit een usb-lader en Lightning kabel die origineel lijkt. Alle geleverde accessoires werken goed, maar soms wijken logo’s en tekstjes af van de lader van een nieuw Apple-toestel. Dat wijst mogelijk op namaak.

Wat zegt ons panel over refurbished smartphones?

We legden een panel van 11.000 respondenten een vragenlijst voor over refurbished iPhones. Het overgrote deel heeft geen refurbished smartphone, maar ongeveer een kwart schat de kans dat ze er in de toekomst een kopen groter dan 50%. Opvallende uitkomsten:

Zo’n 500 panelleden heeft een refurbished smartphone. Driekwart daarvan schat dat ze er in de toekomst weer een kopen.

De meeste mensen zijn tevreden over hun refurbished smartphone. Toch gaf bijna een kwart aan dat de smartphone 1 of meer mankementen heeft vertoond.

Bij één op de 10 refurbished smartphones was er iets met de batterij. Bij 1 op de 20 was er iets met het scherm.

De meeste mensen geven de winkel een 8, 9 of 10. Grofweg 4% geeft de winkel een onvoldoende.

Hoe wij testen

We kochten bij de volgende 9 winkels 2 vergelijkbare iPhone 6s-toestellen met 16 GB.

4Launch Leapp Bol.com Smart2have.com Centralpoint Swoop Coolmix YourMacStore Forza Refurbished

We controleerden de iPhones op krassen en andere beschadigingen en checkten van alle onderdelen de kwaliteit, montage en werking. Vooral het scherm, de camera en de batterij hadden onze aandacht.

Elke iPhone is getest op accuduur en camera- en schermkwaliteit. De toestellen zijn opengemaakt en van binnen bekeken. Daarbij is gelet op de staat van de dock connector (die zorgt er voor dat stroom van de kabel naar de accu gaat) en het moederboard. Er is onder meer gecontroleerd op slijtage en vuil. De accu is doorgemeten en bij de accessoires is gekeken of ze overeenkomen met die van een nieuw toestel. Een nieuwe iPhone diende telkens als referentie.

Onze ervaringen hebben we samengevat in een aantal tips die helpen bij aanschaf. Refurbished kopen: waar let je op?

