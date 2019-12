Batterij telefoon snel leeg

Hoe lang je een apparaat kunt gebruiken ligt aan 2 dingen:

De hoeveelheid energie die nodig is. De hoeveelheid energie die de batterij bevat.

Energieverbruik smartphone verminderen

Achterhaal eenvoudig hoeveel energie je apps verbruiken. Tik in de app 'Instellingen' van je Android-smartphone of iPhone op ‘Batterij’. Daar zie je welke apps de grootste boosdoeners zijn. Op een iPhone kun je in dit scherm ook persoonlijke aanbevelingen krijgen, maar die zijn er niet altijd.

Naast het aanpassen van je appgebruik en de persoonlijke aanbevelingen, kun je ook instellingen aanpassen om het energieverbruik te beperken.

Slecht bereik

Ook door een slecht ontvangstsignaal kan je batterij snel leeg gaan. De telefoon doet in zo'n geval extra zijn best om verbinding te maken of te houden. Dat kost veel energie. Vermijd zulke situaties het liefst. Als je bijvoorbeeld in de supermarkt geen signaal ontvangt, zet de smartphone dan in 'vliegtuigmodus' zolang je er bent.

Kies de beste plek voor je router om te voorkomen dat een zwak wifisignaal zorgt voor extra energieverbruik.

Batterij in topconditie houden

Er zijn verschillende oorzaken waardoor je batterij tijdelijk of permanent minder energie kan leveren. Door slim gebruik hou je de batterij in topconditie.

Bescherm je smartphone tegen hoge temperaturen

Je smartphone en accu werken het beste op kamertemperatuur. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen hoger dan 35 °C. Bij hogere temperaturen vermindert de bruikbare capaciteit permanent. Dit gebeurt ook als je smartphone uitstaat.

Bij temperaturen lager dan 0 °C vermindert de batterijduur tijdelijk. Bij normale temperaturen gaat je accu weer net zo lang mee als daarvoor.

Tips voor het opladen

Je smartphone opladen bij een hoge temperatuur is mogelijk nóg schadelijker. Bovendien zorgt opladen zelf óók voor warmte. Dus zorg dat de warmte goed weg kan. Haal je smartphone uit het hoesje en leg hem niet op je bed of bank.

Batterijveroudering niet te voorkomen

Zelfs als je de temperatuur in bedwang houdt, zal de batterij op termijn slijten. Dan vermindert de maximumcapaciteit: de batterij kan minder vol worden opgeladen. Daarnaast neemt het vermogen om in korte tijd veel stroom af te geven af, en dat heeft invloed op de prestaties of betrouwbaarheid van je smartphone.

Voor een indicatie van de batterijslijtage op een iPhone tik je in de app ‘Instellingen’ op ‘Batterij’ en dan op ‘Batterijconditie’.

Koop een nieuwe smartphone

Als bovenstaande tips onvoldoende helpen, dan kun je ervoor kiezen om de batterij of de smartphone te vervangen.

Bekijk in de testresultaten hoeveel een batterijvervanging kost of vergelijk nieuwe smartphones op gebruiksduur, oplaadsnelheid en batterijcapaciteit.

Tweedehands of gereviseerd

Let bij aanschaf van een tweedehands of gereviseerde smartphone goed op de staat van de batterij. Uit onze test refurbished iPhones blijkt dat die er niet altijd goed aan toe zijn.