Smartphone verkopen online

Wat levert je smartphone op?

Het loont zeker de moeite om te kijken wat een oude smartphone uit de la, weer in het laatje kan brengen. Zelfs smartphones die al meerdere jaren oud zijn, kunnen nog aardig wat opleveren. Dit bleek uit onze praktijkproeven in 2017 en 2021.

Het bedrag dat je krijgt voor je oude telefoon kan verschillen per inkoper. Het is daarom de moeite waard om een paar websites met elkaar te vergelijken. Er is niet 1 website altijd de hoogste bieder. Voor de ene telefoon biedt de ene inkoper meer, voor een andere telefoon is dat een andere inkoper.

Stappenplan telefoon verkopen

De meeste inkopers werken ongeveer zo:

Je gaat naar de site van de inkoper. Je vult jouw merk en type telefoon in. En je vult informatie over de staat van je telefoon is, zoals beschadigingen en defecten. Je krijgt een schatting van de opbrengst. Als je akkoord gaat, vul je je gegevens in. Waaronder je bankrekeningnummer. Je krijgt instructies om je telefoon op te sturen. De inkoper ontvangt je telefoon en stort het beloofde bedrag op jouw rekening. Of hij meldt dat het toestel er slechter uitziet dan jij hebt ingevuld. Je krijgt dan meestal een lager bod. Je kunt akkoord gaan of het bod afwijzen.

Welke websites kopen mijn oude telefoon?

Er zijn veel verschillende inkopers. In onze onderzoeken uit 2017 en 2021 onderzochten wij deze inkoopsites:

GSMloket

Rebuy

Recycle Michael

Swappie

WeBuyIt

Verkoopjetelefoon (bestaat niet meer)

Zonzoo (bestaat niet meer)

123verkopen ((bestaat niet meer)

Ervaringen met verkopen oude telefoon

De ervaringen met telefooninkopers lopen sterk uiteen. Dit zijn punten om op te letten, bijvoorbeeld door het opzoeken van recensies en klantervaringen:

Hoelang de inkoper erover doet om jouw telefoon te inspecteren.

Hoelang de inkoper erover doet om jou te betalen.

Hoe vaak het voorkomt dat er volgens de inkoper iets stuk is, terwijl dat niet zo is.

Hoe vaak het online bod naar beneden wordt aangepast, na ontvangst van jouw telefoon.

Of je je telefoon wel (gratis) terugkrijgt als je een lager bod afwijst.

Dit zijn allemaal dingen waar ook wij in onze praktijkproeven uit 2017 en 2021 tegenaan liepen.

Wat gebeurt er met mijn oude telefoon?

Als je je oude telefoon verkoopt aan een inkoper, is het vaak niet duidelijk wat zij er vervolgens mee doen. Na onze praktijkproeven hebben wij dit nagevraagd bij enkele inkopers. Zij gaven aan dat ze:

De telefoon (indien nodig) oplappen en weer verkopen.

Onderdelen uit de telefoon doorverkopen of hergebruiken.

(Onderdelen uit) de telefoon laten recyclen.

Zowel recycling als doorverkopen is een milieuvriendelijke bestemming voor je oude apparaat.

Oude telefoons naar ontwikkelingslanden?

Het is niet altijd wenselijk als oude telefoons naar ontwikkelingslanden worden gestuurd: