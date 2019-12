Smartphone verkopen online

Test|Je oude smartphone online verkopen aan een inkoopsite is met een paar klikken geregeld. Uit onze praktijktest blijkt dat wel grote verschillen te zijn in vergoeding en afhandeling.

Het loont zeker de moeite om te kijken wat een oude smartphone uit de la, weer in het laatje kan brengen. Zelfs smartphones van meer dan 3 jaar oud kunnen nog aardig wat opleveren. In maart 2017 werd er:

tot €140 geboden voor de bijna 4 jaar oude Apple iPhone 5s

meer dan €200 geboden voor de LG G-serie

meer dan €200 geboden voor Samsung Galaxy Note-toestellen

meer dan €200 geboden voor Samsung Galaxy S-toestellen

Het verschil met goedkopere toestellen is groot. De 2,5 jaar oude Microsoft Lumia 535 van destijds €120, levert nu maximaal €14 op.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat er grote verschillen zijn in voorwaarden en afhandeling. De afhandeling verloopt soms vlekkeloos, maar kan ook lang duren. Ook blijkt dat de inkoper na inspectie soms het bod naar beneden bijstelt, en dat je niet altijd je toestel terugkrijgt.

Inkoopsite kiezen

Vergelijken loont, want de prijsverschillen tussen inkoopsites zijn soms fors. Recycle Michael bood veelal het hoogste bedrag, terwijl Zonzoo en Verkoopjetelefoon doorgaans het laagste maximumbod deden. Andere bekende inkopers zijn WeBuyIt, GSMloket en Rebuy.

Voor de Digitaalgids van mei-juni 2017 namen wij de proef op de som met 6 inkoopsites. Ontdek wat wij meemaakten met WeBuyIt, GSMloket, Rebuy, Verkoopjetelefoon, Recycle Michael en Zonzoo.

Opbrengst afhankelijk van de gesteldheid

De maximumbiedingen gelden alleen voor smartphones in goede conditie. Wat een inkoper echt voor een toestel biedt, blijkt pas na het beantwoorden van 1 of enkele vragen op de website. Rebuy, Recycle Michael en WeBuyIt bieden bijvoorbeeld meer als de lader wordt meegestuurd.

Vooral als een smartphone niet werkt, zal het uiteindelijke bod een stuk lager uitpakken. De definitie van ‘werkend’ verschilt per inkoper. WeBuyIt accepteert überhaupt geen telefoons die het niet doen.

Toestel gratis opsturen

Als het bod bevalt, is het zaak de smartphone op te sturen aan de inkoper. Versturen is gratis, maar het risico op schade en zoekraken tijdens het transport is voor de klant. Verzend het toestel daarom verzekerd en aangetekend.

Uitbetaling

De uitbetaling volgt na ongeveer een week. Soms korter, soms iets langer. Alleen bij Recycle Michael en Zonzoo duurde het bij ons zo’n 3 weken.

Toestel retour ontvangen

Soms gaat de deal na opsturen van de telefoon alsnog niet door. Na ontvangst van de smartphone kan de inkoopsite zijn bod aanpassen, bijvoorbeeld omdat het toestel er slechter aan toe is dan ingevuld of omdat hij toch gebreken blijkt te hebben.

Normaliter volgt er dan een verlaagd bod dat je kunt accepteren of kunt weigeren. De gebruikelijke termijn waarin je kunt reageren is 1 week. Na een afwijzing van het verlaagde bod sturen ze de smartphone terug. Dat is kosteloos of tegen verzendkosten tot €12,50.

Toestel niet retour

Verkoopjetelefoon is een uitzondering en stuurt smartphones nooit retour. Dat vermelden ze wel op hun website, maar dat je dan bij een meningsverschil de pineut bent, staat er niet duidelijk bij. Als het toestel niet aan hun verwachtingen voldoet, betalen ze namelijk simpelweg een kwart van het oorspronkelijke bod of helemaal niets.

Daarmee geconfronteerd reageert Anita de Reus van Verkoopjetelefoon botweg: ‘Als meneer daar niet mee akkoord is, moet hij het misschien volgende keer via Marktplaats proberen. Wij kunnen niet de dupe worden van mensen die de voorwaarden niet goed lezen.’

Doorverkopen of recyclen

De inkoopsites verkopen jouw mobieltje weer door, eventueel na het verhelpen van gebreken. Toestellen die niet worden doorverkocht, worden gerecycled. De inkopers besteden de recycling uit aan bedrijven zoals het Belgische Umicore.

De recycling lijkt in orde. De Inspectie Leefomgeving en Transport laat namelijk weten niet over signalen te beschikken dat inkopers of handelaren van gebruikte smartphones de wet overtreden.

Milieuoverwegingen

Zowel recycling als doorverkopen is een milieuvriendelijke bestemming voor je oude apparaat. Het maakt wel uit waar de telefoon belandt, legt duurzaamheidsexpert Annelies de Zeeuw van de Consumentenbond uit:

‘Opgeknapte mobieltjes worden vaak verkocht in ontwikkelingslanden. Daar worden ze gebruikt tot ze op zijn. Helaas ontbreken in die landen meestal goede inzamel- en recyclingmogelijkheden. Dat kan voor afval- en gezondheidsproblemen zorgen. Bovendien verdwijnen zo de schaarse of dure grondstoffen.’

De sites lieten weten waar ze de smartphones weer verkopen:

Recycle Michael: Benelux

Rebuy: Europese Unie

Verkoopjetelefoon: Europese Unie en Afrika

Zonzoo: Europese Unie en ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in het verre oosten

GSMLoket: wereldwijd

WeBuyIt heeft niet gereageerd op onze vraag over de verkooplanden

Onveilige smartphones

Ook als de mobieltjes niet naar ontwikkelingslanden gaan, is er een nadeel van hergebruik: 'Als je een telefoon hebt met verouderde, onveilige software, zoals veel afgedankte Android-telefoons, dan wil je eigenlijk voorkomen dat de smartphone weer wordt gebruikt door iemand anders', zegt Yvo Verschoor, expert op het gebied van apparaten met internetverbinding.

De Consumentenbond vindt dat smartphones tot minimaal 4 jaar na introductie bijgewerkt moeten worden met updates. Fabrikanten doen hier nu te weinig aan. Daarom voeren wij de actie Updaten!

