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Telefoon opschonen: zo maak je ruimte vrij op je smartphone

Opslagruimte op je telefoon is even frustrerend als mysterieus. Hopelijk lukt het met onze tips om de boosdoeners te vinden en ruimte vrij te maken. Verwacht niet enorm veel vrije ruimte. Maar alle beetjes helpen.
Wouter Rensink_S

Wouter Rensink   Expert ElektronicaBijgewerkt op:12 februari 2026

Telefoon opschonen 1200x800

Stap 1: wat gebruikt zoveel opslagruimte?

Je kunt makkelijk opzoeken wat opslagruimte in beslag neemt. Soms geeft je smartphone ook persoonlijke tips om ruimte vrij te maken.

Stap 2: kijk eens kritisch naar WhatsApp

Je hoeft geen WhatsApp-gesprekken te wissen om ruimte vrij te maken. Je kunt ze kleiner maken. Wis bijvoorbeeld alleen grote foto's en video's. Volg de instructies voor Android of de instructies voor iPhone.

Stap 3: foto’s naar de cloud of je pc

Foto’s en video’s gebruiken minder ruimte als je ze online bewaart. Of verplaats foto's en video’s naar je computer.

Stap 4: met de bezem door je apps

Verwijder apps met de instructies voor Android of de instructies voor iPhone.

Later kun je apps opnieuw installeren op Android of op een iPhone opnieuw downloaden.

Stap 5: stream muziek, podcasts en films

Als je muziek, podcasts en films downloadt, nemen ze veel ruimte in beslag. In plaats van ze offline te bewaren, kun je ze beter streamen via mobiel internet of Wi-Fi.

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