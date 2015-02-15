Wouter Rensink Expert ElektronicaBijgewerkt op:12 februari 2026
Je kunt makkelijk opzoeken wat opslagruimte in beslag neemt. Soms geeft je smartphone ook persoonlijke tips om ruimte vrij te maken.
Je hoeft geen WhatsApp-gesprekken te wissen om ruimte vrij te maken. Je kunt ze kleiner maken. Wis bijvoorbeeld alleen grote foto's en video's. Volg de instructies voor Android of de instructies voor iPhone.
Foto’s en video’s gebruiken minder ruimte als je ze online bewaart. Of verplaats foto's en video’s naar je computer.
Verwijder apps met de instructies voor Android of de instructies voor iPhone.
Later kun je apps opnieuw installeren op Android of op een iPhone opnieuw downloaden.
Als je muziek, podcasts en films downloadt, nemen ze veel ruimte in beslag. In plaats van ze offline te bewaren, kun je ze beter streamen via mobiel internet of Wi-Fi.