Opslagruimte is even frustrerend als mysterieus. Verwacht geen zeeën aan vrije ruimte, maar met onderstaande tips moet het in ieder geval lukken om de boosdoeners te identificeren en iets aan vrije ruimte te creëren. Alle kleine beetjes helpen.

Wat gebruikt zoveel opslagruimte?

Op je smartphone kun je eenvoudig bekijken waardoor je opslagruimte in beslag wordt genomen.

Gebruik de aanbevelingen

Soms geeft je smartphone persoonlijke tips om ruimte vrij te maken. Soms ook niet. Probeer 't even.

Kijk eens kritisch naar WhatsApp

Je hoeft geen WhatsApp-gesprekken te wissen om ruimte vrij te maken, je kunt ze ook kleiner maken.

Tik in WhatsApp op ‘Instellingen’ > ‘Data- en opslaggebruik’ > ‘Opslag in gebruik’ en vervolgens op een van de personen of groepen. Tik daarna op ‘Beheer…’ onderaan het scherm en selecteer welke gespreksonderdelen je wilt wissen.

Foto’s naar de cloud of je pc verplaatsen

Foto’s en video’s gebruiken amper ruimte als je ze online in de cloud bewaart. Je kunt foto's en video’s ook gewoon naar je computer verplaatsen.

Met de bezem door je apps

Als je een app verwijdert, kun je deze later opnieuw installeren zonder dat je de app opnieuw hoeft te kopen. Als een app niet langer wordt aangeboden via de Google Play Store of de Apple App Store, dan kun je ze misschien niet opnieuw downloaden.

Muziek en films kun je beter streamen

Je muziek en films zijn groot. Je kunt muziek en films beter streamen. Oké, het kost wat geld, maar een nieuwe smartphone is duurder.

Mail, contacten, agenda, herinneringen en notities

Het scheelt ruimte als je minder mail, contacten, agenda, herinneringen en notities naar je apparaat synchroniseert.

Extra ruimte met een SD-kaart

Nog steeds niet genoeg ruimte? Je kunt de opslagruimte ook uitbreiden, maar alleen bij bepaalde Android-smartphones. Tik in de testresultaten op een smartphone en bekijk in de ‘Specificaties’ onder 'Opslag' of deze een kaartsleuf heeft.

In die kaartsleuf stop je meestal een micro SD-kaart. Lees ook SD-kaart kopen: waar let je op?.

Extra tips van de community

Kun jij nóg meer vrije opslagruimte gebruiken? Stel je vraag in onze community of bekijk het topic met opschoontips. Samen weten we meer!

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

