Beter een nieuwe of een oude iPad kopen?

De iPad Air (2019) en iPad mini (2019) zijn de nieuwste iPads, maar in de winkel ligt ook nog een behoorlijk aantal oudere modellen. Sommige daarvan zijn ook nu nog interessant, bijvoorbeeld omdat ze goedkoper of gewoon beter zijn, terwijl we andere juist afraden.

Nieuwe vs oude iPads

Wil je een iPad, bijvoorbeeld vanwege het fijne iPadOS-besturingssysteem, dan heb je meer keuze dan alleen de nieuwste. De hoge snelheid waarmee de iPads elkaar opvolgen betekent namelijk dat er nog best veel verschillende iPads te krijgen zijn, nog afgezien van de refurbished markt.

Aangezien Apple elk jaar met nieuwe modellen komt, zijn sommige van deze iPads zelf ook nog best nieuw en voor veel gebruikers prima geschikt. Dat geldt echter niet voor alle iPads, sommige zijn te traag of krijgen geen ondersteuning meer van Apple. Toch liggen ook die nog steeds in de winkel.

Welke iPads zijn geschikt en welke juist niet?

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in 1 oogopslag welke tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste tablets

Alle beschikbare iPads

Update peildatum prijzen: 18 april 2019

iPad Air (2019)

Introductie: april 2019

Richtprijs: €570

Prijsdaling sinds introductie: €0

Testresultaat & Eerste indruk

De middenklasser onder de iPads, dat is de rol van de nieuwe iPad Air. Hij is een stuk geavanceerder dan de betaalbare iPad (2018) en maar iets minder luxueus dan de iPad Pro (2018).

Het is een nieuwe iPad dus van enige prijsdaling is nog geen sprake. Sinds zijn komst is een andere iPad wel behoorlijk in prijs gedaald: voor een paar tientjes meer koop je nu namelijk de iPad Pro 10.5 uit 2017. Aangezien die iPad enkele interessante voordelen heeft, kan dat een interessant alternatief zijn.

iPad mini (2019)

Introductie: april 2019

Richtprijs: €460

Prijsdaling sinds introductie: €0

Testresultaat & Eerste indruk

Voor liefhebbers van handzame tablets is er eindelijk weer wat nieuws: na 5 jaar is er weer een nieuwe iPad mini. Visueel is er bijna niks veranderd ten opzichte van de iPad mini 4, maar van binnen is hij helemaal gemoderniseerd.

De mini 4 is zelf hier en daar ook nog te koop, maar is wat ons betreft nieuw geen aantrekkelijke aanschaf meer. Daarvoor zijn de prijsverschillen met deze mini te klein.

iPad Pro 11 en 12.9 (2018)

Introductie: november 2018

Richtprijs: €870 (11) en €1030 (12.9)

Prijsdaling sinds introductie: €30 (11) en €70 (12.9)

Testresultaat (11 en 12.9)

De nieuwste editie van de iPad Pro is pas een half jaar op de markt, waardoor er nog nauwelijks iets van de prijs af is. Het is momenteel de meest capabele iPad in het assortiment maar ook verreweg de duurste.

Voor de meeste gebruikers is de iPad Pro te veel van het goede en voldoet de iPad Air of eventueel de gewone iPad al meer dan genoeg aan alle eisen.

Bepaalde groepen gebruikers zoals professionele tekenaars of beeldbewerkers, of wie een laptopvervanger zoekt, hebben mogelijk wel baat bij de voordelen van de iPad Pro.

De vorige iPad Pro (2017) is dan overigens mogelijk een aardig alternatief, vooral dankzij de Smart Keyboard-aansluiting. Deze iPad ondersteunt alleen niet de nieuwste generatie Apple Pencil aanraakpen.

iPad (2018)

Introductie: maart 2018

Richtprijs: €330

Prijsdaling sinds introductie: €30

Testresultaat & eerste indruk

Dit is de tweede generatie van de zogenaamde instap-iPad. De versie uit 2017 is inmiddels niet meer te koop. De prijs van de betaalbare iPad ligt al bijna een jaar op ongeveer €330, al zijn er af en toe wel kortingsacties waarbij hij voor €300 wordt aangeboden. Voor deze prijs zijn er weinig alternatieve iPads te vinden, maar wel een aantal goede Android-tablets.

Ook kun je voor iets minder geld een refurbished iPad Air 2 (uit 2014) kopen, maar in de meeste opzichten is de reguliere iPad (2018) een betere keuze.

iPad mini 4

Introductie: september 2015

Richtprijs: €440 (128GB-versie)

Prijsdaling sinds introductie: €160

Testresultaat

De iPad mini 4 is inmiddels opgevolgd door de 2019-versie en wordt niet meer nieuw gemaakt. Toch zijn er nog genoeg verkooppunten waar je hem nieuw kunt aanschaffen. Ons advies is echter om hem links te laten liggen. Daarvoor is het prijsverschil gewoon te klein, al zit er op de nog enige beschikbare versie van de mini 4 wel meer opslag (128 vs 64 GB). B

ovendien komt er naar verwachting binnen enkele jaren een einde aan de ondersteuning van Apple, waarna de bruikbaarheid vermoedelijk snel af zal nemen.

iPad Pro 10.5 (2017)

Introductie: 2017

Richtprijs: €600

Prijsdaling sinds introductie: €140

Testresultaat

De iPad Pro 10.5 is de afgelopen maanden flink in prijs gezakt en is daardoor best interessant. Het is vooral een concurrent van de nieuwe iPad Air (2019), die maar iets goedkoper is. Een belangrijk verschil is de speakerindeling: zo heeft de Pro 10.5 zowel 2 speakers onder als 2 speakers boven het scherm, wat zorgt voor een veel fijnere geluidsbeleving dan alleen 2 speakers onder het scherm.

Aan de andere kant is de Air iets sneller in het laden van apps en websites en ontvangt hij waarschijnlijk langer updates van Apple.

De 12.9-inch versie van de iPad Pro (2017) is overigens niet meer te koop.

Refurbished

Je hoeft een iPad natuurlijk niet nieuw in de winkel te kopen. Inmiddels zijn er ook tal van zogenaamde refurbished iPads te vinden bij daarin gespecialiseerde aanbieders. Deze iPads zijn opgeknapte tweedehands exemplaren die goedkoper zijn dan nieuwe modellen. De prijzen van de iPads varieren sterk.

Bij de allernieuwste iPads is het prijsverschil meestal niet zo groot, waardoor refurbished niet zo aantrekkelijk is. Bij iPads die echter al wat ouder zijn, zoals de iPad Air 2, iPad Pro (2017 en 2016) en de iPad mini 4, loopt het verschil in prijs vaak wat meer op. Dan kan refurbished best een aardig alternatief zijn, al kleven er ook hier zeker nadelen aan. Je weet namelijk nooit precies wat je in huis haalt.

Ook krijgen oudere iPads minder lang updates van Apple.

Waar let je op bij de aanschaf van een refurbished product.

