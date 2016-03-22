Beter een nieuwe of een oude iPad kopen?

Nieuwe of oudere iPad kopen?

Behalve nieuwe iPads liggen er vaak ook nog een behoorlijk aantal oudere iPads in de winkel. Soms hebben die zo'n lage prijs dat ze een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben dan een nieuwe. Anderen raden we juist af omdat ze te traag zijn of geen ondersteuning meer krijgen van Apple.

Let op de generatie of het jaartal

Voor de iPad is ook de generatie erg belangrijk. De iPad is inmiddels zo lang op de markt dat je een hoop (sterk) verouderde modellen op de tweedehands markt vindt. Deze modellen krijgen geen updates meer en hebben mogelijk een versleten accu.

Voor de rest hoeft een wat hogere leeftijd geen bezwaar te zijn. Apple hanteert namelijk een erg gunstig updatebeleid waardoor iPads gemiddeld langer dan 8 jaar actueel blijven. Daarnaast zie je juist bij die iPads de laagste prijzen.

Kies daarom het liefst een model van maximaal 5 of 6 jaar oud. In 2026 betekent dat dus een iPad uit 2020-2021:

iPad 2020 (8e generatie) of nieuwer.

iPad mini 2021 (6e generatie) of nieuwer.

iPad Air 2020 (4e generatie) of nieuwer.

iPad Pro 2020 12,9 inch (4e generatie) of 11-inch (2e generatie) of nieuwer.

Bekijk en vergelijk:

De beste en goedkoopste nieuwe iPads

Refurbished / tweedehands iPads

Je hoeft een iPad natuurlijk niet nieuw in de winkel te kopen. Je kun ook zogenaamde refurbished iPads vinden bij aanbieders die daarin gespecialiseerd zijn. Deze iPads zijn opgeknapte tweedehands tablets die vaak goedkoper zijn dan nieuwe modellen. Al zitten er soms modellen tussen die duurder zijn. Vergelijk daarom altijd de prijs met die van een nieuwe iPad.

Kijk bij refurbished tablets ook altijd goed naar de staat van de tablet. Als die niet duidelijk is bij een aanbieder, vraag er dan naar. Controleer ook of de verkoper het Keurmerk Refurbished heeft. Dat geeft meer zekerheid dat je een kwalitatief goede tablet koopt.