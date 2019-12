Test|Je wilt graag een iPad, maar welke? Er is de afgelopen jaren veel keuze bijgekomen. In totaal hebben we 5 verschillende iPads getest en met elkaar vergeleken. Daarbij heeft elke iPad ook weer meerdere versies. Welke is de beste? En welke is de beste tot €500.

Welke iPad is de beste?

In het begin was er alleen de iPad. Dat maakte het kiezen weliswaar erg makkelijk maar tegelijkertijd ook beperkt. Er was geen ruimte voor andere wensen of een ander budget dan wat Apple voor ogen had. Tien jaar na de eerste iPad is deze tablet behoorlijk veranderd. Inmiddels zijn er 5 verschillende varianten van de iPad te koop, exclusief voorgangers en uitvoeringen. Er is dus best veel te kiezen.

In de lijst hieronder zie je een vergelijking van alle verkrijgbare iPads die we hebben getest. Ben je ingelogd, dan zie je de beste bovenaan. Zo niet? Dan zie je de nieuwste iPads eerst.

De beste betaalbare iPads

Ben je eerder op zoek naar een iPad die binnen je budget past, ook al is dat niet sé de beste iPad? Ook onder de €500 is er genoeg te kiezen.

De gewone iPad is de goedkoopste die je in de winkel aantreft. De nieuwste 2019-editie is te koop voor ongeveer €350. Zijn voorganger uit 2018 kost een paar tientjes minder. Welke is een betere koop? Vergelijk deze 2 iPads en alle andere geteste modellen onder de €500 in de lijst hieronder.

