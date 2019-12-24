Soorten iPads

Wil je een iPad kopen? Of je nu een upgrade voor je oude of je eerste iPad zoekt, er is hoe dan ook flink wat om uit te kiezen. Er zijn grote verschillen in soort, schermformaat, opslag en natuurlijk prijs. Ook kun je soms kiezen uit verschillende generaties (zowel nieuw als tweedehands).

Je kiest uit deze iPads:

iPad

De meest betaalbare versie, doorgaans te koop vanaf €350. Hij heeft een gemiddeld formaat (10-11 inch). Deze iPad is het minst uitgebreid en is vooral gericht op licht gebruik zoals internetten en streamen.

iPad Air

Een premium iPad, doorgaans te koop voor tussen €650 en €1000, afhankelijk van het formaat. Hij is te koop in 2 versies: met een gemiddeld (11 inch) en een groot (13 inch) formaat. Op de grotere versie kun je aanzienlijk meer weergeven. De iPad Air is vooral een upgrade op snelheid, camera's en schermkwaliteit.

iPad Pro

De meest krachtige en luxe iPad, te koop voor tussen €1100 en €1500, afhankelijk van het formaat. Hij is net als de Air verkrijgbaar met een 11 inch of 13 inch scherm. De Pro is zeer uitgebreid en heeft het meest geavanceerde scherm.

iPad mini

De enige echte compacte iPad (8 inch), technisch verder vergelijkbaar met de iPad Air. Hij is te koop vanaf €500. De mini is vooral gericht op gebruik onderweg of voor wie gewoon de kleinste en lichtste iPad zoekt.

Wat is de beste iPad?

In de lijst hieronder zie je een vergelijking van alle verkrijgbare iPads die we hebben getest. Ben je ingelogd, dan zie je de beste bovenaan. Zo niet? Dan zie je de nieuwste iPads eerst.

De beste betaalbare iPads

Ben je eerder op zoek naar een iPad die binnen je budget past? Ook al is dat niet per se de beste iPad? Er zijn ook iPads van onder de €500. Dit zijn momenteel de beste.