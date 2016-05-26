Tablet of laptop: wat past bij jou?

Waarom een tablet?

Een tablet bedien je makkelijk via het aanraakscherm. Je hebt weinig computerkennis nodig om er iets aan te hebben. Je gebruikt hem vooral voor internetten, films en foto’s kijken, spelletjes en kranten en boeken lezen.

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Bediening en gemak

Tablets spreken veel mensen aan vanwege het gebruiksgemak. Het aanraakscherm en besturingssysteem zijn zo gemaakt dat je snel ergens bij kunt of even iets op kunt zoeken. Voor laptops is die drempel wat groter. Je pakt ze wat minder snel op voor kleine klussen. Ook is het touchpad van een laptop wat minder geschikt om snel bijvoorbeeld apps of links op je scherm te selecteren.

Mobiliteit

Ook voor de reizende gebruiker hebben tablets een paar grote voordelen. Dankzij het compacte formaat en lage gewicht neem je een tablet makkelijker mee. Ook is hij handzamer dan een laptop. Je pakt hem sneller uit je tas en hebt geen treintafeltje nodig om hem te gebruiken. Je kunt hem alleen niet even rechtop neerzetten, tenzij je er een geschikte hoes of kickstand bij hebt.

Daarnaast kun je een tablet meestal langer blijven gebruiken voordat hij aan de lader moet. Een tabletaccu gaat gemiddeld zo'n 13 uur mee en er zijn zelfs uitschieters die meer dan 20 uur meegaan. In standby gaat een tablet makkelijk een paar dagen mee. Laptops redden dat meestal niet, al worden ze wel steeds beter. Een langere accuduur betekent dat je onderweg minder snel een oplaadplek hoeft te zoeken.

Pro-tablets

Met extra grote 'Pro'-tablets heb je een stuk meer schermruimte dan een gewone tablet, en dat schept mogelijkheden: je kunt er riant films op kijken, een stuk comfortabeler op werken, je administratie doen en je vakantiefoto’s sorteren. Bekende voorbeelden zijn de Apple iPad Pro, Samsung Galaxy Tab Ultra en Microsoft Surface Pro.

Zo’n tablet is niet alleen groot, hij is ook erg snel en kan bijna alles wat een laptop ook kan. Hij houdt het daarbij vaak langer vol op een acculading. Sluit er een toetsenbord en muis op aan en je bent een heel eind op weg om je laptop te vervangen.

Deze tablets zijn wel een stuk duurder en hebben nog een ander nadeel. Dat is de eenvoudige bediening. Die is fijn voor social media, maar voor professioneel gebruik soms juist te beperkt. Bestandsbeheer en multitasking zijn lastiger dan op een laptop.

En sommige apps, zoals Microsoft Office, zijn op de tablet minder uitgebreid dan op de laptop. Voor de Microsoft Surface Pro-tablets gelden deze nadelen minder, maar die tablets zijn weer minder geschikt voor ontspanning.

Voordelen Nadelen Eenvoudig te gebruiken. Ideaal om even snel iets op te zoeken. Zonder extern toetsenbord niet geschikt voor veel tekst- of data-invoer. Perfect voor internetten, films en series, korte mails, videobellen en simpele spelletjes. Op een kleiner scherm kun je minder weergeven en het besturingssysteem is minder geschikt voor multitasking. Lange tot zeer lange accuduur. Minder aansluitingen en opslag. Vaak ondersteuning voor tekenen of schrijven met aanraakpen.

Waarom een laptop?

Een laptop is de beste keus als je veel documenten of e-mails typt, of bijvoorbeeld met Excelsheets werkt. Daarvoor is een fysiek toetsenbord veel beter geschikt dan een aanraakscherm. Ook voor veeleisende software voor bijvoorbeeld intensieve videobewerking gebruik je liever een laptop dan een tablet, vanwege het grote scherm en de betere prestaties. Ook is het besturingssysteem beter geschikt voor het draaien van computerprogramma's.

Prestaties en opslag

Hoewel tablets steeds sneller worden, is de rekenkracht van vergelijkbaar geprijsde laptops beter. Laptops zijn daardoor beter geschikt om veeleisende programma's te draaien, zoals foto- en videobewerkingssoftware.

Daarnaast hebben laptops doorgaans meer opslagruimte voor bijvoorbeeld het opslaan van video's en foto's. Laptops hebben gemiddeld zo'n 512 of 1000 GB (1 terabyte). De opslagruimte bij tablets is tegenwoordig meestal 128 tot 256 GB, maar voor meer ruimte betaal je vaak hogere meerprijzen

Voordelen Nadelen Meer prestaties voor je geld en beter geschikt voor veeleisende software. Minder gemakkelijk om even tussendoor te gebruiken. Fysiek toetsenbord en grotere scherm beter geschikt voor tekstverwerken, lange e-mails en foto- en videobewerking. Relatief minder lange accuduur. Relatief veel aansluitingen en opslag. Geen of minder goede aanraakbediening met vinger of pen.

Laptop en tablet in één

Er zijn ook 2-in-1-apparaten die laptop en tablet combineren: laptopvervangers en 2-in-1-pc's. Sommige zijn bovenal laptop en hebben een aanraakscherm dat je helemaal kunt omklappen of zelfs los kan halen. Andere zijn eigenlijk uit de kluiten gewassen tablets waar je een toetsenbord aan kunt plakken.

Ideaal zou je zeggen. Toch zijn ze lang niet altijd de perfecte laptop of perfecte tablet. Het is vaak een compromis. Ze zijn meestal niet zo compact als een tablet en minder comfortabel dan een laptop. Daarbij zijn ze vaak duur.

Een tussenvariant is een gewone laptop met aanraakscherm, veel gebruikers zweren daar inmiddels bij. Deze zijn minder duur, maar toch best veelzijdig.

Windows 11 tabletmodus

Laptops met aanraakscherm kun je via de tabletmodus van Windows 11 bedienen. Basishandelingen zoals scrollen door een webpagina of het openen van een app werken prima. Toch mis je wel iets van het gemak van een iPad of Android-tablet. Ook hebben niet alle apps ondersteuning voor aanraakbediening. MacBooks hebben geen aanraakscherm.

Goedkope 2-in-1-pc: Chromebook

Er is inmiddels ook een groot aanbod van betaalbare 2-in-1-pc’s, van merken als Asus, HP, Acer en Lenovo. Deze hebben soms een omklapbaar scherm en zijn er vanaf ongeveer €250. Ze draaien vaker op Chrome OS dan op Windows. Chromebooks zijn minder krachtig maar dat maakt vanwege het eenvoudige besturingssysteem minder uit dan bij Windows. Ze doen hun werk vooral in de cloud en zijn in veel situaties prima geschikt.

Vooral voor gebruikers met een klein budget die veel onderweg zijn, zoals scholieren of studenten, is een Chromebook een interessante optie.

Voordelen Nadelen Simpele bediening. In geen enkele taak de beste en vaak aan de trage kant. Vaak als laptop en als tablet te bedienen. Beperkte mogelijkheden en aansluitingen. Groot aanbod van 2-in-1 pc's (Chromebooks) in elke prijsklasse. Gebonden aan het ecosysteem van Google. Je hebt al een volwaardige Chromebook vanaf €250.

Prijs tablets en laptops

Betaalbare Android-tablets zijn er vanaf €100, al zijn die vaak ondermaats. Tablets van €150-€250 zijn doorgaans aanzienlijk beter en prima geschikt voor licht gebruik.

Voor de meest luxe modellen ben je al snel meer dan €500 kwijt. iPads (iPadOS) zijn er vanaf €300 tot meer dan €1200. Windows-tablets kosten doorgaans meer dan €1000. Bedenk dat de kosten voor muis & toetsenbord niet inbegrepen zijn.

Bekijk de beste goedkope tablets.

Een redelijke basislaptop kost zo'n €400, een goed uitgerust model al snel €600 of meer. Voor een goedkope laptop is een Chromebook een prima alternatief.