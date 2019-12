Tablet of laptop: wat past bij jou?

Twijfel je tussen een tablet of laptop? Beide hebben voor- en nadelen. Een tablet is handig als je onderweg bent, of graag thuis een film kijkt. Een laptop is makkelijker om op te werken. Een 2-in-1-pc is voor alles een beetje geschikt.

Waarom een tablet?

Verschillende soorten tablets hebben verschillende mogelijkheden. Maar je kunt ze allemaal makkelijk bedienen via het aanraakscherm. Een tablet gebruik je bovenal voor internetten, films en foto’s bekijken, simpele spellen spelen en kranten en boeken lezen.

Bediening en gemak

Tablets spreken veel mensen aan vanwege het gebruiksgemak. Het aanraakscherm en besturingssysteem is erop gericht dat je snel ergens bij kunt of even snel iets op kunt zoeken. Voor laptops is die drempel wat groter: je pakt ze minder snel op voor kleine klussen. Ook is het touchpad van een laptop minder geschikt om snel door je scherm te navigeren. Wel zijn er ook veel laptops met aanraakschermen op de markt, die draaien op Windows 10. Sommige daarvan hebben een toetsenbord dat je achter het scherm kunt klappen. De tabletmodus van Windows 10 is redelijk te bedienen met je vinger, maar het gemak haalt het niet bij een iPad of Android-tablet.

Mobiliteit

Ook voor de reizende gebruiker zijn tablets duidelijk in het voordeel: dankzij het compacte formaat en lage gewicht neem je een tablet makkelijker mee. Ook is hij handzamer dan een laptop. Daarnaast kun je een tablet meestal veel langer blijven gebruiken voordat hij aan de lader moet. Een tabletaccu gaat gemiddeld zo'n 12 uur mee en er zijn zelfs uitschieters die meer dan 20 uur meegaan. Laptops redden dat meestal niet, al zitten er soms positieve uitschieters tussen. Een langere accuduur betekent dat je onderweg minder snel een oplaadplek hoef te zoeken.

Voordelen Nadelen Eenvoudig te gebruiken. Ideaal om even snel iets op te zoeken. Minder geschikt voor tekstinvoer. Perfect voor internetten, films en series, korte e-mails en berichten en simpele spelletjes. Op een kleiner scherm kun je minder apps of websites naast elkaar weergeven. Lange tot zeer lange accuduur. Minste aansluitingen en opslag.

Waarom een laptop?

Een laptop is de beste keus als je veel documenten of e-mails typt, of bijvoorbeeld met Excelsheets werkt. Daarvoor is een fysiek toetsenbord veel beter geschikt dan een aanraakscherm. Ook voor veeleisende software voor bijvoorbeeld videobewerking gebruik je liever een laptop dan een tablet, vanwege het grote scherm en de betere prestaties. Ook is het besturingssysteem beter geschikt voor het draaien van computerprogramma's.

Prestaties en opslag

Hoewel tablets steeds sneller worden, is de rekenkracht van een gemiddelde laptop beter. Laptops zijn daardoor beter geschikt om veeleisende programma's te draaien, zoals foto- en videobewerkingssoftware. Daarnaast hebben laptops doorgaans meer opslagruimte voor bijvoorbeeld het opslaan van films en foto's. De opslagruimte bij tablets varieert van 8 tot meer dan 256 GB, maar de meeste hebben 16 of 32 GB. Laptops beginnen doorgaans pas bij 128 GB en dit loopt op tot meer dan 1000 GB (1 terabyte).

Voordelen Nadelen Meer prestaties voor je geld en beter geschikt voor veeleisende software. Minder gemakkelijk om even tussendoor te gebruiken Fysiek toetsenbord en grotere scherm beter geschikt voor tekstverwerken, lange e-mails en foto- en videobewerking. Relatief minder lange accuduur Relatief veel aansluitingen en opslag.

Zowel laptop als tablet: 2-in-1-pc's

Inmiddels zijn er ook zogenaamde 2-in-1-apparaten die laptop en tablet combineren. 2-in-1-pc’s zijn in te delen in 2 groepen: tablets met een los toetsenbord en laptops waarvan je het toetsenbord weg klapt (maar niet los kunt halen). Beide kun je als laptop en als tablet gebruiken. Ideaal zou je zeggen. Toch zijn ze zelden de perfecte laptop of perfecte tablet. Het is een compromis: of ze zijn snel en veelzijdig, maar hebben een matige accuduur en zijn zwaar, of ze zijn prima bruikbaar als tablet maar halen het niet bij het typecomfort en de functionaliteit van een laptop. Daar komt bij dat ze vaak erg duur zijn.

De Microsoft Surface Pro is inmiddels wel de bekendste 2-in-1-tablet/laptop. De Surface Pro 6 heeft een erg prettig toetsenbord (helaas wel los aan te schaffen) en is ook als tablet goed bruikbaar.

Goedkope 2-in-1-pc’s

Er komen wel steeds meer betaalbare 2-in-1-pc’s op de markt, van merken als Asus, HP, Acer en Peaq/Medion. Denk hierbij aan een prijs vanaf €250. Hoewel er soms best veel valt aan te merken op de prestaties, de beschikbare opslagruimte en de schermkwaliteit van deze apparaten, zijn ze aardig geschikt als goedkoop alternatief voor een laptop. Het kleine 10-inch formaat is wel een stuk minder overzichtelijk dan het 15-inch scherm van een laptop. Vooral voor gebruikers met een klein budget die veel onderweg zijn, zoals scholieren of studenten, is een 2-in-1 pc een interessante optie.

Voordelen Nadelen Lichter dan laptops In geen enkele taak de beste en doorgaans aan de trage kant. Als laptop en als tablet te bedienen Vaak duurder dan gewone laptops met vergelijkbare specificaties Groot aanbod van 2-in-1 pc's in elke prijsklasse

Prijs

Voor Android-tablets ben je minimaal €80 en voor de meest luxe modellen maximaal €600-€700 kwijt. iPads (iPadOS) zijn er vanaf €300 tot meer dan €900. Windows-tablets beginnen ongeveer bij €250 maar worden steeds zeldzamer.

Er zijn wel goedkope laptops vanaf €200, maar die scoren vrijwel altijd matig tot slecht. Een degelijke laptop kost al snel €400 of meer.

