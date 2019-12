De android-versie van je tablet: welke heb jij?

Let jij op de Android-versie als je een tablet koopt? Nieuwe tablets hebben lang niet altijd de nieuwste versie. Sommige krijgen echter een update. In ons overzicht zie je welke Android-tablets up-to-date en welke verouderd zijn.

Nieuwe Android-tablets hebben lang niet altijd de laatste versie van Android. Bij aankoop zijn deze modellen dus al gedateerd. Sommige krijgen later alsnog een update, maar lang niet allemaal.

Van de 150 Android-tablets die we vanaf 2015 hebben getest, draait er nog geen één op Android 9 (Pie). Zelfs de vorige versie (Android 8.0 en 8.1) is niet goed vertegenwoordigd en staat maar op 14 tablets. Iets minder dan de helft draait helaas nog op het 3 jaar oude Android 6.0 of lager. Waarvan sommige tablets gewoon nog als nieuw worden verkocht. iPads (iPadOS) en Windows-tablets blijven langer up-to-date.

Campagne 'Updaten!'

Wij zijn in juni 2015 gestart met de campagne 'Updaten!' om fabrikanten aan te zetten tot een bewust updatebeleid.

Welke Android-versie moet ik hebben?

Er zijn dus verschillende versies van Android in omloop. De meest recente versie is altijd aan te raden, in ieder geval als je een nieuwe tablet koopt. Voor veel bestaande gebruikers is dat helaas geen optie. In dat geval kun je natuurlijk best nog even vooruit met de vorige versie.

Na hooguit 2 jaar wordt het wel zaak om verder te kijken en eventueel een vervanger te zoeken. Tablets met Android 4.4 tot en met 6.0 zijn verouderd en kun je beter niet meer nieuw aanschaffen.

Bekijk alle geteste Android-tablets in de vergelijker die minimaal op Android 7.0 draaien.

Android-tablet overzicht

In de lijst hieronder zie je alle Android-tablets die we vanaf 2015 getest hebben. In de kolommen daarnaast zie je de Android-versie waar de tablet nu op draait, de versie tijdens de test en het testjaar.

We proberen deze lijst zo actueel mogelijk te houden, maar het kan altijd gebeuren dat we een update missen. Zie jij een tablet waarvan we een update niet hebben meegenomen of krijgt jouw tablet nu pas een update? Dan horen we dat graag, zo kunnen we de lijst up-to-date houden.

Geef je reactie in het bijbehorende topic in de community. Meld het ook als je tablet er helemaal niet tussen staat.

Laatst bijgewerkt: 5 december 2018 (nieuwe modellen toegevoegd)

Toegevoegde tablets vanuit de community (getest & niet getest)

Controleer op updates

Heb je zelf een tablet die niet op de nieuwste Android-versie draait? Controleer dan eerst of er niet net een update van de fabrikant klaarstaat. Ga naar Instellingen > Systeeminfo/Toestelinfo/Over de tablet > Systeemupdates > Bijwerken/Nu controleren. Je ziet hier ook welke versie er op dit moment op staat, zodat je weet waar je aan toe bent.

Let op! Het kan soms even duren voordat een update beschikbaar is. Vaak worden updates per regio uitgerold naar de gebruikers.

Waarom updaten als de huidige versie het prima doet?

Veiligheid

De meeste updates bevatten namelijk oplossingen voor veiligheidsrisico's die in het besturingssysteem zitten. Met de meest recente versie van het besturingssysteem beperk je dit risico.

De update naar Android 9.0 bevat verbeteringen aan het energiegebruik van apps op de achtergrond, wat tot een betere accuduur leidt.

Beter werkende apps

App-makers moeten hun apps regelmatig updaten zodat ze ook goed werken op een nieuwe versie van het besturingssysteem. Dat betekent soms helaas dat ze juist op oudere versies minder goed werken of zelfs crashen.

Welke tabletmerken doen het goed en welke niet?

Er zijn grote verschillen tussen merken. Sommige fabrikanten houden hun tablets up-to-date en andere niet. Zo zijn er enkele fabrikanten die wel met enige regelmaat nieuwe tablets uitbrengen, maar niet hun 'oude' tablets updaten.

Archos, een fabrikant van vooral goedkope Android-tablets en -smartphones, is hiervan een voorbeeld. Het komt erop neer dat je een nieuwe tablet moet kopen, als je een nieuwe versie van Android wilt. Ook Acer, Asus, HP, Huawei en Lenovo voeren deze strategie bij een aantal van hun tablets uit.

De beste ondersteuning komt van Google op Pixel-tablets. Sony doet het ook relatief goed. Echter, beide merken verkopen in Nederland geen nieuwe tablets meer.

Samsung zit hier tussenin. Het Koreaanse merk brengt voor veel maar lang niet alle tablets updates uit. Ook de periode van ondersteuning verschilt en het duurt bovendien vaak erg lang voordat de tablets worden bijgewerkt.

Niet meteen updaten

Het is dus altijd slim om je tablet te updaten. Bij grote updates kan het echter geen kwaad om even te wachten met installeren. Soms werken deze updates in het begin namelijk nog niet helemaal goed. Wacht daarom een paar dagen tot hooguit een week of 2 zodat je de tablet na de update zonder problemen kunt blijven gebruiken.

Een grote update herken je aan het aantal megabytes maar ook aan het versienummer. Een update van Android 4.4 naar 5.0 of 5.1 naar 6.0 is groter dan een update van 5.1.1 naar 5.1.2.

iPads en Windows-tablets

Met Windows-tablets en Apple iPads beschik je doorgaans altijd en direct over de nieuwste versie. Alleen als je een oudere iPad hebt, zoals de iPad Air, is het afwachten of de volgende versie van iOS/iPadOS ook weer beschikbaar komt. De richtlijn bij software ondersteuning van Apple is 5 jaar na het uitkomen van de iPad of iPhone.

Tot nu toe krijgen de iPad 1, 2, 3, en 4 en de eerste generatie iPad mini geen updates meer sinds het verschijnen van iOS 12.

