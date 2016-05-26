De android-versie van je tablet: welke heb jij?

Hoe werken Android-updates?

Het besturingssysteem Android draait op vrijwel alle tablets en smartphones die niet van Apple zijn. Google brengt elk jaar een grote update uit. En elke maand zijn er vaak (beveiligings)updates om kwetsbaarheden en bugs te fixen.

Zodra er een update beschikbaar komt, is het aan de toestelfabrikant om die aan te bieden op hun tablets en smartphones. Uiteindelijk krijg je dan als gebruiker een melding dat je de update kunt installeren. Zo werkt het in theorie, in de praktijk valt dit bij veel tablets tegen.

Google Pixel het meest up-to-date

Apparaten van Google zelf (Google Pixel) krijgen altijd als eerste updates. Door de aanpassingen aan Android hebben fabrikanten zoals Samsung, Xiaomi en Lenovo meestal meer tijd nodig voordat een update stabiel werkt.

Vooral bij grote Android-updates kan het soms een half jaar of zelfs langer duren voordat je ze kunt installeren. Op oudere toestellen kost het meestal meer tijd dan op nieuwe modellen.

Verschillen op merkniveau

Behalve de snelheid van updaten is ook de updateduur bij Android een aandachtspunt. De ene tablet wordt langer ondersteund dan de andere. En helaas is de communicatie daarover niet altijd goed. Ook hierin verschillen de fabrikanten:

Google : ongeveer 5 jaar updates, nadat de tablet voor het eerst in de winkel is verschenen.

: ongeveer 5 jaar updates, nadat de tablet voor het eerst in de winkel is verschenen. Samsung : op Tab S-tablets 6 tot 7 jaar aan updates, op goedkopere modellen 4 tot 5 jaar. Heb je een wat ouder model, dan kan het zijn dat de ondersteuning eerder ophoudt. Het merk vermeldt de updateduur op de website.

: op Tab S-tablets 6 tot 7 jaar aan updates, op goedkopere modellen 4 tot 5 jaar. Heb je een wat ouder model, dan kan het zijn dat de ondersteuning eerder ophoudt. Het merk vermeldt de updateduur op de website. Lenovo: verschilt per apparaat. Voor nieuwe modellen komt het meestal neer op 3 tot 4 jaar aan beveiligingsupdates. Sommige oudere en wat goedkopere tablets krijgen maar 1 of 2 jaar updates. Op lenovo.com zie je tot wanneer je tablet wordt ondersteund.

Andere merken doen het meestal minder goed, of zitten op het niveau van Lenovo. Ze doen bovendien niet vaak updatebeloftes, waardoor je niet weet waar je aan toe bent.

We vermelden per tablet op de productpagina wat het beleid is van de fabrikant. Staat het daar niet bij, dan heeft de fabrikant hier geen uitspraken over gedaan. Dat betekent in de praktijk doorgaans dat de tablet niet veel updates kan verwachten.

Langere ondersteuning voor nieuwste tablets

Goed om te weten: sinds juni 2025 zijn fabrikanten in de EU verplicht om de software van nieuwe tablets minimaal 5 jaar te ondersteunen. Fabrikanten moeten ook duidelijk vermelden hoe lang de ondersteuning duurt. Zo weet je beter waar je aan toe bent, en blijft een nieuw toestel voortaan langer veilig te gebruiken.

Wanneer een nieuwe tablet?

Houdt de ondersteuning op? Dan kun je je tablet op termijn niet gebruiken voor je bankzaken of andere privacygevoelige taken. Wacht niet veel langer dan een half jaar voor een overstap naar een ander toestel. Functioneel zal je tablet het waarschijnlijk nog wel wat langer uithouden. Als op een gegeven moment je favoriete apps niet meer goed werken, is het zeker tijd voor een nieuwe.

Check op updates

Wil je weten of je tablet helemaal up-to-date is? Bij de instellingen kun je zien wanneer de tablet voor het laatst is bijgewerkt en of er een update klaar staat. Ga naar.

Voor standaard Android:

Instellingen

Systeem

Software-updates / systeemupdates

En voor Samsung:

Instellingen

Software-update

Downloaden en installeren

Let op: als je tablet niet meer up-to-date is, dan krijg je daarvan geen melding. Je komt er alleen achter door naar de datum van de laatste update te kijken.

iPads en Windows-tablets

Met Windows-tablets en Apple iPads heb je meestal meteen de nieuwste versie. Alleen bij oudere iPads moet je elk jaar even afwachten of er een update komt. Gemiddeld krijgen iPads zo'n 8 jaar ondersteuning.