Google Android voor je tablet

Android is de grote concurrent van iPadOS. Het besturingssysteem is inmiddels vrijwel net zo gebruiksvriendelijk, maar er zijn nog altijd minder specifieke apps voor tablets. Het aanbod varieert van goedkoop tot zeer luxe tablets.

Conclusie

Android, het mobiele besturingssysteem gemaakt door Google, is inmiddels vrijwel net zo eenvoudig te gebruiken als Apple iPadOS. Daarnaast geeft het systeem je meer keuze om het uiterlijk en de werking aan te passen dan iPadOS.

Die keuzevrijheid geldt ook voor het tabletaanbod. Waar je met iPadOS alleen kunt kiezen voor de iPad, is het aanbod van Android-tablets in elke prijsklasse behoorlijk groot.

Dat betekent ook dat er op elk moment veel verschillende Android-versies en schermformaten in omloop zijn. Waardoor er in totaal minder tablet-apps zijn die voor elk apparaat geschikt zijn dan bij iPadOS.

Daarnaast draaien veel Android-tablets al binnen een jaar op een verouderde versie door het matige updatebeleid van de fabrikant.

Voordelen Android-tablets

Relatief veel mogelijkheden om het uiterlijk en de werking aan te passen.

Divers tabletaanbod in prijs, formaat en functionaliteit. Aanraders zijn er al vanaf €200.

Meerdere gebruikersprofielen op één tablet.

Betere accuduur bij Android-tablets tot €500.

Uitbreidbare opslag via SD-kaartjes.

Nadelen Android-tablets

Niet alle tablets draaien op dezelfde versie en veel tablets krijgen al relatief snel geen updates meer.

Groot aantal beschikbare apps maar veel minder specifieke tabletapps dan voor iPadOS.

Standaard is je privacy niet goed beschermd, dat kun je achteraf wel zelf aanpassen.

Bij sommige toepassingen ben je gebonden aan de diensten van Google.

Android-tablets in de test

De meeste Android-tablets hebben we ook getest. Als je ingelogd bent zie je hieronder onze top 5.

Gebruiksgemak

Met Android heb je veel keuzevrijheid, maar daardoor is het systeem wel iets minder eenvoudig te bedienen dan iPadOS. Zo zijn er wel 5 manieren waarop je gewoon iets kunt 'Googlen'.

Het verschil met Apple iPadOS is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Google heeft duidelijk gewerkt aan het verbeteren van het uiterlijk en de werking van het systeem. Bovendien raak je al snel gewend aan de iets uitgebreidere bediening.

Aangepaste Android-versies

Er zijn meerdere merken die Android-tablets maken. De bekendste daarvan is Samsung, maar ook Lenovo, Huawei, Acer, Xiaomi en Archos maken tablets met dit besturingssysteem. Dat geeft je als consument natuurlijk veel keuze, maar het heeft ook een nadeel. De meeste fabrikanten kunnen het uiterlijk en de werking van Android aanpassen en eigen apps toevoegen.

Android werkt op een Samsung-tablet daardoor iets anders dan op een tablet van Lenovo. Dat is verwarrend en de apps die de fabrikanten zelf op hun tablets zetten, voegen lang niet altijd iets toe.

Instelmogelijkheden

Android biedt ook de gebruikers zelf relatief veel vrijheid om het uiterlijk en de werking aan te passen. Zo kun je je eigen startschermen inrichten met widgets en snelkoppelingen naar apps. Ook kun je makkelijk de meldingen, notificaties en het instellingenmenu aanpassen.

Een groot voordeel van Android is dat je meerdere gebruikersprofielen kunt aanmaken. Erg handig als je de tablet met meerdere personen, zoals jonge kinderen, gebruikt. Daarbij staat er ook vaak standaard een veilige kindomgeving op Android-tablets.

Apps

Je downloadt apps in de appwinkel Google Play. Deze appwinkel is groter dan de App Store op iPadOS, maar dat geldt alleen voor smartphone apps.

Er zijn minder apps die specifiek voor de tablet zijn gemaakt. Dat maakt voor de werking niet direct uit, maar wel voor het uiterlijk. Een app die voor een klein smartphonescherm is geschreven, ziet er niet mooi uit op een 10-inch tablet.

Privacy

Google heeft een bedrijfsmodel dat gebaseerd is op inkomsten uit advertenties. Google-diensten als Gmail, Google zoeken en foto- en documentopslag zijn gratis om te gebruiken, maar geven Google veel privacygevoelige informatie over jou. Hiermee verkopen ze gerichte advertenties waarmee ze geld verdienen.

Je kunt in de meest recente Android-versies echter een hoop van deze tracking opties en ook appmachtigingen uitzetten en daarmee je privacy verbeteren.

Updates

Google brengt regelmatig updates uit van Android. Dat is natuurlijk fijn, ware het niet dat veel fabrikanten die pas heel laat of zelfs helemaal niet naar hun tablets brengen. Zo heb je er als gebruiker niets aan. Dit geldt vooral voor oudere of impopulaire toestellen, maar helaas soms ook voor relatief nieuwe tablets. Zo is Android 10 (Q) al uit, maar zien we bij de meeste tablets nog versie 7.0 of 8.0.

Tablets met een verouderde Android-versie zijn mogelijk minder goed beveiligd tegen aanvallen van kwaadwillenden en kunnen sommige nieuwe apps minder goed of zelfs helemaal niet draaien.