Google Android voor je tablet

Conclusie: meer keuze, minder apps

Android, het mobiele besturingssysteem gemaakt door Google, is inmiddels vrijwel net zo eenvoudig te gebruiken als Apple iPadOS. Daarnaast geeft het systeem je meer keuze om het uiterlijk en de werking aan te passen dan iPadOS.

Die keuzevrijheid geldt ook voor het tabletaanbod. Waar je met iPadOS alleen kunt kiezen voor de iPad, is het aanbod van Android-tablets in elke prijsklasse behoorlijk groot.

Dat betekent ook dat er op elk moment veel verschillende Android-versies en schermformaten in omloop zijn. Waardoor er in totaal minder tablet-apps zijn die voor elk apparaat geschikt zijn dan bij iPads. Apps die niet zijn geoptimaliseerd zien er vaak niet scherp uit of hebben zwarte balken om hen heen.

Daarnaast draaien veel Android-tablets al na relatief korte tijd op een verouderde versie door het matige updatebeleid van de fabrikant.

Voordelen Android-tablets

Relatief veel mogelijkheden om het uiterlijk en de werking aan te passen.

Divers tabletaanbod in prijs, formaat en functionaliteit. Aanraders zijn er al vanaf €200.

Meerdere gebruikersprofielen op één tablet, waaronder beperkte profielen voor kinderen.

Gemiddeld hebben Android-tablets een iets betere accuduur dan iPads.

Uitbreidbare opslag via SD-kaartjes.

Nadelen Android-tablets

Niet alle tablets draaien op dezelfde versie. Veel tablets krijgen al relatief snel geen updates meer.

Groot aantal beschikbare apps, maar veel minder specifieke tabletapps dan voor iPadOS.

Standaard is je privacy niet goed beschermd. Dat kun je achteraf wel zelf aanpassen.

Bij sommige toepassingen ben je gebonden aan de diensten van Google.

iPads scoren beter op werksnelheid. Veel goedkopere Android-tablets zijn (te) traag bij dagelijks gebruik.

Android-tablets getest

De meeste Android-tablets hebben we ook getest. Als je ingelogd bent zie je hieronder onze top 5.

Updates voor Android-tablets

Google brengt regelmatig updates uit van Android. Dat is natuurlijk fijn, ware het niet dat veel fabrikanten die pas heel laat of zelfs helemaal niet naar hun tablets brengen. Zo heb je er als gebruiker niets aan. Dit geldt vooral voor oudere of impopulaire toestellen, maar helaas soms ook voor relatief nieuwe tablets. Tablets met een verouderde Android-versie zijn mogelijk minder goed beveiligd tegen aanvallen van kwaadwillenden en kunnen sommige nieuwe apps minder goed of zelfs helemaal niet draaien.

Gebruiksgemak Android-tablets

Met Android heb je veel keuzevrijheid, maar daardoor is het systeem wel iets minder eenvoudig te bedienen dan iPadOS. Zo zijn er wel 5 manieren waarop je gewoon iets kunt 'Googlen'.

Het verschil met Apple iPadOS is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Google heeft duidelijk gewerkt aan het verbeteren van het uiterlijk en de werking van het systeem. Bovendien raak je al snel gewend aan de iets uitgebreidere bediening. Daarbij zijn er inmiddels veel gebruikers die de snelle en intuïtieve bediening boven iPadOS prefereren.

Aangepaste Android-versies

Er zijn meerdere merken die Android-tablets maken. De bekendste daarvan is Samsung, maar ook Lenovo, Huawei, Xiaomi, TCL, Medion, en Alcatel maken tablets met dit besturingssysteem. Dat geeft je als consument natuurlijk veel keuze, maar het heeft ook een nadeel. De meeste fabrikanten kunnen het uiterlijk en de werking van Android aanpassen en eigen apps toevoegen.

Android werkt op een Samsung-tablet daardoor iets anders dan op een tablet van Lenovo. Dat is verwarrend, al zijn de functionele verschillen vaak subtiel. Daarbij installeren fabrikanten vaak een heleboel apps vooraf, waar je lang niet altijd wat aan hebt. Helaas kun je die niet altijd zelf verwijderen, maar hooguit deactiveren.

Het lijkt er wel op dat vooral Lenovo steeds meer de lijn van Google volgt en de aanpassingen aan Android tot een minimum beperkt. Alleen Samsung houdt vast aan het eigen One UI systeem.

Mogelijkheden Android-tablets

Android biedt ook de gebruikers zelf relatief veel vrijheid om het uiterlijk en de werking aan te passen. Zo kun je je eigen startschermen inrichten met widgets en snelkoppelingen naar apps. Ook kun je makkelijk de meldingen, notificaties en het instellingenmenu aanpassen.

Een groot voordeel van Android is dat je meerdere gebruikersprofielen kunt aanmaken. Erg handig als je de tablet met meerdere personen, zoals jonge kinderen, gebruikt. Daarbij staat er ook vaak standaard een veilige kindomgeving op Android-tablets.

Apps voor Android-tablets

Je downloadt apps in de appwinkel Google Play. Deze appwinkel is groter dan de App Store op iPadOS, maar dat geldt alleen voor smartphone apps.

Er zijn minder apps die specifiek voor de tablet zijn gemaakt. Dat maakt voor de werking niet direct uit, maar wel voor het uiterlijk. Een app die voor een klein smartphonescherm is geschreven, ziet er niet mooi uit op een 10-inch tablet.

Privacy Android-tablets

Google heeft een bedrijfsmodel dat gebaseerd is op inkomsten uit advertenties. Google-diensten als Gmail, Google zoeken en foto- en documentopslag zijn gratis om te gebruiken, maar geven Google veel privacygevoelige informatie over jou. Hiermee verkopen ze gerichte advertenties waarmee ze geld verdienen.

Je kunt in de meest recente Android-versies echter een hoop van deze tracking opties en ook appmachtigingen uitzetten en daarmee je privacy verbeteren.