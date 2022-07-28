Wat is een kindertablet?

Een kindertablet lijkt op een gewone tablet maar is speciaal gemaakt voor kinderen. Kindertablets hebben eenvoudigere onderdelen dan iPads of Samsung-tablets en zijn daardoor vaak goedkoper.

Je herkent een kindertablet makkelijk aan de kleurrijke doos en de vaak meegeleverde roze en/of blauwe hoes. Hiermee kunnen ze wel tegen een stootje, al zijn sommige wel erg dun en vermoedelijk meer voor de sier. Verder zijn kindertablets vaak kleiner dan gewone tablets en licht genoeg voor kinderhandjes.

Kindomgeving

Kindertablets draaien op Android en hebben daarnaast een afzonderlijke kindomgeving. Deze speciale software werkt als app binnen Android. Je kunt die als ouder meestal met een wachtwoord of pincode afsluiten.

Het is een soort speeltuin voor je kind. Er zijn spelletjes, video's en soms educatieve apps te vinden. Uitgebreidere kindomgevingen zoals die van KIDO'Z, DEPLAY of Kurio hebben ook een eigen app store waar je meer apps kunt downloaden.

Let op dat veel content niet gratis is en dat er ook veel apps met in-app aankopen tussen zitten. De kosten daarvan kunnen heel snel oplopen. Let daarom op dat je kind niet zo maar van alles kan bestellen.

Bekijk hoe je in-app aankopen beveiligt.

Voordelen

Vaak goedkoper dan een iPad of Samsung-tablet.

Als ouder weinig omkijken naar.

Ook geschikt voor de jongste kinderen (vanaf een jaar of 2).

Kindvriendelijk & speels uiterlijk.

Vaak meegeleverde beschermhoes en screen protector.

Nadelen

Tragere bediening en niet geschikt voor grafisch intensieve spellen.

De kwaliteit laat vaak te wensen over. Verwacht vooral niet te veel van het scherm en de speaker(s).

Weinig opslagcapaciteit, vaak 16 GB of 32 GB.

Vaak verouderde (Android-)software die niet of nauwelijks wordt bijgewerkt.

Liever een gewone tablet voor je kind?

Heb je al een tablet? Of koop je er liever een die je ook als ouder kunt gebruiken? Met restricties maak je ook een gewone Android-tablet of iPad kindvriendelijk. Je bepaalt dan zelf wat je kind wel en niet mag doen.

Er zijn een hoop mogelijkheden beschikbaar, maar het kost je wel de nodige tijd om alles in te stellen. En je moet zelf op zoek naar leuke apps en andere content.

Veiligheid & ouderlijk toezicht

Alle kindertablets hebben een aparte omgeving voor de kinderen die is af te sluiten door de ouders. De een doet dat alleen veel beter dan de andere. Bij sommige kun je niet eens een wachtwoord of pincode instellen. Bij andere heb je een betaald abonnement nodig voor deze simpele opties, zoals KIDOZ.

Tablets van Kurio en Deplay, of de betaalde variant van KIDOZ geven je als ouder wel veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld tijdslimieten instellen en aangeven welke apps en websites je kind wel en niet mag gebruiken.

Bekijk ook hoe je het tabletgebruik van je kind in goede banen leidt.

Formaat van een kindertablet

Veel kindertablets hebben een compact 7- of 8-inch formaat. Dat is voor vrijwel ieder kind klein en licht genoeg om voor langere tijd vast te houden. Vooral voor spelletjes is een klein formaat handiger.

We zien tegenwoordig ook vaker modellen met een 9- of 10-inch scherm. Die zijn voor de allerkleinsten wat minder praktisch, behalve als je ze altijd op tafel legt. Voor wat oudere kids is een wat groter scherm wel weer fijner om bijvoorbeeld video’s op te kijken.

Opslagruimte van een kindertablet

Je koopt een kindertablet zeker niet om een grote spelletjes- of filmverzameling op te zetten. De opslagruimte van soms slechts 16 GB is beperkt. De kindomgeving neemt al een hoop ruimte in, waardoor je er niet veel extra apps op kwijt kunt.

We raden aan om een tablet met minimaal 32 GB te kiezen. Ook al wil je er niet veel apps op installeren. 16 GB raakt hoe dan ook snel op. En daarna is de tablet niet meer vooruit te branden.

De opslag kun je meestal wel uitbreiden met een SD-kaart van maximaal 32 GB, maar daar kun je niet altijd apps op installeren.

Prijs kindertablets

Je koopt al een kindertablet voor iets meer dan €75. Verwacht er geen wonderen van: dit zijn hele simpele tablets met minimale specificaties en matige kwaliteit. Verwacht ook niet te veel van de kindomgeving. Soms moet je daar bovendien nog extra voor betalen.

Voor ongeveer €150 koop je een geschikte kindertablet van bijvoorbeeld DEPLAY of Kurio. De kwaliteit is niet zo goed als van een goedkope Samsung-tablet, maar er zit een goed uitgewerkte kindomgeving op.

Kost de kindertablet €250 of meer, overweeg dan een reguliere goedkope tablet van dezelfde prijs. Dat is vooral een betere optie als je kind wat ouder is (vanaf een jaar of 9 of 10): de kwaliteit is doorgaans een stuk beter.

Bekijk ons overzicht van de beste goedkope tablets.

Accessoires kindertablets

De meeste meegeleverde rubberen hoezen zijn waarschijnlijk alleen voldoende voor lichte valpartijen. Veel meer opties heb je ook niet. Als de fabrikant zelf geen extra beschermhoezen aanbiedt is het lastig om iets te vinden dat past.

Als de tablet veel mee op reis gaat, dan is een sleeve of beschermtas geen overbodige luxe. Een carkit kan handig zijn voor lange reizen in de auto. Die hang je dan bijvoorbeeld aan de hoofdsteun van de voorstoel. Let op dat de tablet er (met of zonder hoes) in past en dat je hem stevig vast kunt klemmen.

Bij veel kindertablets krijg je ook een aanraak pen waar je bijvoorbeeld mee kunt tekenen of schrijven op de tablet.

Verouderde Android-versie kindertablets

De fabrikanten van kindertablets lijken zich meer te storten op het kind- dan op het Android-gedeelte. Dat betekent in ieder geval dat je kind relatief veilig is, zo lang die omgeving goed afgesloten is met een wachtwoord. Daarbuiten (dus in Android) is dat minder zeker.

Sommige tablets lopen met hun Android-versie een paar jaar achter en krijgen ook geen beveiligingsupdates meer. Deze zijn mogelijk vatbaar voor kwetsbaarheden die in recente tablets wel zijn gefixt. Vermijd deze tablets zoveel mogelijk. Krijgt je tablet nog wel beveiligingsupdates, dan is de veiligheid in ieder geval meer op orde.