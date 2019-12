Test|Een tablet is het uitgelezen apparaat voor een kind (vanaf ongeveer 3 jaar) om in aanraking te komen met de digitale wereld. Je kunt daarvoor natuurlijk een gewone iPad of Android-tablet gebruiken, maar je kunt ook een speciale kindertablet aanschaffen. Die zijn er juist voor gemaakt. We namen 5 goedkope kindertablets onder de loep, van €60 tot €120. Bij de vergelijking keken we naar de kwaliteit van de tablets zelf maar ook naar de kindersoftware die erop staat. De Kurio Tab II stijgt duidelijk uit boven de rest.

Een gewone Android-tablet of iPad (iOS) geeft je als ouder weinig zicht op wat je kind ermee doet en is van zichzelf niet erg geschikt voor kinderen, al zijn de restrictiemogelijkheden een aardig hulpmiddel. Er zijn echter ook tablets die speciaal voor kinderen zijn gemaakt. Deze kindertablets draaien op Android en hebben daarnaast een aparte ‘kindvriendelijke’ omgeving. Ook worden ze vaak geleverd met kleurrijke beschermhoezen. De vraag is: hoe ‘kindvriendelijk’ zijn deze tablets en hoe verhouden ze zich tot een goede budgettablet die je met iets meer werk ook kindvriendelijk kunt maken.

Met een team van 3 onderzoekers namen we een selectie van 5 kindertablets onder de loep. Welke kindertablet is het meest geschikt voor je kind?

1 Kurio Tab II €120 2 Xoro KidsPAD 703 €80 3 AXXO Kids Tablet niet meer te koop 4 Denver TAQ-70212K €66 5 MMTC Studio 100 Movietab €66

De Kurio Tab II overstijgt duidelijk het niveau van de andere 4 tablets en is daarmee de beste kindertablet, maar daar betaal je ook voor (€120). Deze tablet is snel genoeg, heeft van alle kindertablets het beste scherm en is bovenal het makkelijkst in te stellen voor je kind. Aan het andere uiterste zit de MMTC Studio 100 Movietab: deze tablet durven we eigenlijk geen kindertablet te noemen. Zijn kleurrijke doos met Studio 100-personages op de kaft doet anders vermoeden, maar het is eigenlijk gewoon een matige Android-tablet waarop een aantal Studio 100-films staan.

Kindertablet versus normale budget tablet

In het verleden concludeerden we dat kindertablets veel te duur waren voor wat je ervoor betaalde. Dat kunnen we niet meer zeggen, niet omdat ze beter zijn, maar omdat ze nu gemiddeld een stuk goedkoper zijn geworden. Voor €70 koop je er al een, terwijl een goede betaalbare Android-tablet al gauw €90 tot €140 kost. We hielden tijdens het reviewen de Lenovo Tab 3 7 Essential van €90 bij de hand en die was op bijna ieder vlak een klasse beter. In ieder geval is deze tablet beter dan 4 van de 5 kindertablets die we hebben bekeken.

Lees verder voor onze bevindingen per kindertablet.

Kurio Tab II

Deze opvolger van de Telekids-tablet is met een prijs van €120 de duurste van de 5 kindertablets maar wat ons betreft ook de beste. Hij staat daarom op nummer 1. De Tab II heeft een fijn formaat, een mooie meegeleverde blauwe of roze beschermhoes en onderscheidt zich met zijn relatief mooie scherm, dat bovendien goed te bedienen is via aanraking. Zijn prestaties zijn voldoende voor de meeste toepassingen, maar de opstarttijd van meer dan een minuut valt dan weer tegen. De accuduur van de Tab II is met 4 tot 5 uur niet opvallend te noemen, maar van de 5 tablets doet alleen de Movietab het beter. De achilleshiel van de Kurio Tab II is echter dat hij maar 2GB aan vrije opslag heeft. Dat is echt bar weinig en hooguit voldoende voor een paar extra spellen. Je kunt de opslag wel uitbreiden met een sd-kaart.

Bewegingsapps

Het grootste pluspunt van de Tab II ten opzichte van de andere kindertablets is nog de kinderomgeving en het instelgemak daarbinnen. Het opzetten van de Kurio Genius app gaat eenvoudig: in 1 scherm stel je alles in, zoals de leeftijd en het profiel van je kind en eventuele restricties en bijvoorbeeld een tijdslot. Ook fijn is dat de kindomgeving volledig in het Nederlands is, al zitten er hier en daar wel apps tussen die Engelstalig zijn. De andere kindertablets zijn geen van alle standaard in het Nederlands en alleen bij de Denver tablet kun je dat achteraf instellen. Het aanbod van spelletjes en andere kinderapps is daarnaast behoorlijk groot, al zitten er wel apps tussen waar je zonder in-app aankopen weinig mee kunt, een soort demo’s eigenlijk. Wel leuk zijn de bewegingsapps, waarbij je de tablet bedient door te bewegen voor de camera. Nieuwe apps vind je in de Google Play appwinkel, maar je kunt daarnaast kinderapps downloaden vanuit de Kurio Store, die alleen te benaderen is vanaf Kurio-tablets.

Zie ook onze eerdere uitgebreide eerste indruk van de Kurio Tab II

Pluspunten: Minpunten: Instelgemak Weinig opslag Relatief mooi scherm Trage opstarttijd

Specificaties:

Prijs : €120

Leeftijdsindicatie: 4 tot 9 jaar

Besturingssysteem: Android 5.0

Android 5.0 Diagonaal scherm: 7 inch

7 inch Vrije opslagruimte: 1,99GB

1,99GB SD-kaarthouder: ja

ja Hoes meegeleverd: ja

ja Nederlandse taal mogelijk in kindomgeving: ja (standaard)

ja (standaard) Aantal camera's: 2

Xoro KidsPAD 703

Op nummer 2 staat de Xoro KidsPAD 703. Deze kindertablet draait op Android 5.1 en wordt geleverd met een forse hoes. Vooral de hoeken zijn hierin goed beschermd. Met een prijs van €80 is dit de op-een-na duurste kindertablet. De KidsPAD is over het algemeen iets fijner in gebruik dan de overige kindertablets behalve de Kurio Tab II, met als voornaamste reden dat hij net wat minder steekjes laat vallen. Zijn schermkwaliteit en accuduur van zo’n 4 uur zijn gemiddeld maar ook niet beter dan dat. De prestaties van de Xoro zijn voor de meeste kinderapps voldoende, alleen het kinderspel Rayman Adventures, dat we op elke tablet uitprobeerden, liep niet zonder hapering.

Het merk Xoro is Duits, en dat is ook terug te zien aan de tablet. Niet alleen de doos is in het Duits uitgevoerd, ook de tablet zelf is standaard in het Duits ingesteld. Het zal voor de gemiddelde tabletgebruiker niet zo’n probleem zijn om in Android van taal te wisselen, maar voor de beginner vergt dat toch weer wat uitzoekwerk. In de kinderomgeving is het bovendien helemaal niet mogelijk om naar het Nederlands te wisselen, alleen naar het Engels. De kidsomgeving is daarentegen wel behoorlijk uitgebreid. Zo kun je alles instellen wat je kind wel en niet mag en is hij standaard goed afgeschermd met een wachtwoord zodat je kind er niet zomaar uit kan. Wat wel ontbreekt is een standaard internetfilter zodat je kind bepaalde websites niet kan bezoeken in de browser. Er staat een aantal leuke en creatieve kinderapps op voorgeïnstalleerd waar je kind wel even mee vooruit kan. Het toevoegen van nieuwe apps is wel even een gedoe en gaat via een omweg. Storend aan de tablet, ook in de Androidomgeving is dat Xoro de standaard schermknoppen in Android heeft vervangen door eigen knoppen, die bovendien niet altijd goed werken.

Pluspunten: Minpunten: Stevige hoes Kinderomgeving niet mogelijk in het Nederlands Kinderomgeving is behoorlijk uitgebreid. Minimale prestaties Storende aangepaste schermknoppen

Specificaties:

Prijs: €80

€80 Leeftijdsindicatie: niet aangegeven

Besturingssysteem: Android 5.1

Android 5.1 Diagonaal scherm: 7 inch

7 inch Vrije opslagruimte: 5,04GB

5,04GB SD-kaarthouder: ja

ja Hoes meegeleverd: ja

ja Nederlandse taal mogelijk in kindomgeving: nee

nee Aantal camera's: 2

AXXO Kids Tablet

De AXXO Kids tablet is een geval apart. In sommige opzichten springt de tablet echt uit boven de andere 3 kindertablets van €60-€80, maar door een paar vervelende nadelen zetten we hem niet hoger dan op de derde plek. Zo is hij erg dun en licht maar voelt hij ook niet heel stevig aan, terwijl hij zonder hoes geleverd wordt. Ook heeft hij heeft van alle 5 kindertablets het mooiste display en zijn het aanraakscherm en de fysieke knoppen prima te bedienen. Zijn accuduur van ongeveer 3 uur is dan weer een flinke tegenvaller, evenals het geluid wat uit de speaker komt.

De kinderomgeving is net als bij de Xoro tablet helaas niet in het Nederlands, maar in het Engels. Ook is de kinderomgeving standaard beveiligd met een simpel rekensommetje; de tablet is dan ook gericht op 3-4 jarigen. Vergeet in ieder geval niet om het sommetje te veranderen in een wachtwoord als je kind ouder wordt. Qua apps is het aanbod te vergelijken met de Kurio Tab II: er staat best veel op, maar veel apps zijn zonder in-app aankopen beperkt in gebruik. Vreemd is dat het spel Clash of Clans er standaard op staat, deze app lijkt ons niet erg geschikt voor jonge kinderen.

Update 27-10: de Axxo tablet is inmiddels niet meer te koop.

Pluspunten: Minpunten: Redelijk scherm, voor een kindertablet Slechte accuduur Fijne bediening Kinderomgeving niet mogelijk in het Nederlands Geen meegeleverde hoes

Specificaties:

Prijs: €60

€60 Leeftijdsindicatie: 3 - 4 jaar

Besturingssysteem: Android 5.1

Android 5.1 Diagonaal scherm: 7 inch

7 inch Vrije opslagruimte: 3,76GB

3,76GB SD-kaarthouder: ja

ja Hoes meegeleverd: nee

nee Nederlandse taal mogelijk in kindomgeving: nee

nee Aantal camera's: 2

Denver TAQ-70212K

Het merk Denver maakt al behoorlijk lang goedkope Android-tablets. Je vindt ze in drogisterijen en speelgoedwinkels. De TAQ-70212K is net zo’n tablet maar dan aangepast voor kinderen: deze tablet heeft naast Android een aparte kinderomgeving en wordt als enige geleverd met niet 1 maar 2 rubberen hoezen, een roze en een blauwe. Helaas is de Android-versie van deze tablet wel sterk verouderd (versie 4.4). Dat maakt hem minder veilig, bijvoorbeeld voor malafide apps, en ook minder functioneel dan tablets die op een nieuwere versie draaien. Zo zullen sommige apps niet meer goed werken op deze tablet.

Als we deze Denver vergelijken met de andere kindertablets, dan vinden we hem een van de minste. Hij voelt mede dankzij de hoes nog behoorlijk stevig aan, maar is traag, heeft een zeer matig scherm en een slechte accuduur van om en nabij de 3 uur. Het spel Rayman Adventures laadt bijvoorbeeld erg langzaam en is bijna onspeelbaar door de haperingen. Aan de prijs van €65 hoeft het niet te liggen, de vergelijkbaar geprijsde AXXO doet het bijvoorbeeld al beter.

De kinderomgeving is gebaseerd op de KIDOZ app, die je ook in het Nederlands kunt instellen. Deze omgeving werkt aardig en heeft bovendien een behoorlijk appaanbod. Het nadeel is echter dat je een betaald account nodig hebt om de meeste functies voor ouderlijk toezicht te gebruiken. Zo is de tablet standaard niet goed beveiligd, en kun je niet zonder te betalen kinderprofielen aanmaken. Met het kopen van deze tablet alleen ben je er dus eigenlijk nog niet.

Pluspunten: Minpunten: Stevige hoes Betaald abonnement nodig om van alle ouderlijke functies gebruik te maken Nederlandse kinderomgeving In elk opzicht een zeer matige tablet Oude Android-versie

Specificaties:

Prijs: €66

€66 Leeftijdsindicatie: niet aangegeven (KIDOZ app is voor 1-12 jarigen)

Besturingssysteem: Android 4.4

Android 4.4 Diagonaal scherm: 7 inch

7 inch Vrije opslagruimte: 5,12GB

5,12GB SD-kaarthouder: ja

ja Hoes meegeleverd: ja

ja Nederlandse taal mogelijk in kindomgeving: ja

ja Aantal camera's: 1

MMTC Studio 100 Movietab

In tegenstelling tot de andere 4 tablets zit op de Studio 100 Movietab geen kinderomgeving. Je bent dus aangewezen op Android, en dan ook nog eens op een verouderde versie van Android (4.4). We kunnen de Movietab dus eigenlijk geen kindertablet noemen, maar een goedkope en behoorlijk matige Android-tablet. Je kunt hem dus standaard slechts in beperkte mate geschikt maken voor je kind. Daarom zetten we hem op de vijfde en laatste plek in deze vergelijking.

De fabrikant zet hem echter wel in de markt als kindertablet voor 3-4 jarigen. Op de doos staan allerlei Studio 100-personages en de tablet wordt bovendien verkocht in speelgoedwinkels. Het enige daadwerkelijke verschil met een reguliere Android-tablet is dat er 10 Studio 100-films op staan. Daar kan je kind zich een tijd mee vermaken, maar op een gegeven moment houdt het op en zit je met een standaard Android-tablet. Bovendien blijkt het erg eenvoudig om deze films per ongeluk te verwijderen, waarna je ze opnieuw kunt bestellen op een sd-kaart van €13, exclusief verzendkosten.

Als tablet zelf is de Movietab nauwelijks bijzonder te noemen. Hij heeft een erg matig scherm met slechte kijkhoeken en is behoorlijk groot en dik. Ook zit er geen rubberen hoes bij. Dat is jammer, helemaal omdat hij een afwijkend breedbeeldformaat heeft waar geen of bijna geen hoezen voor gemaakt zijn. Dat formaat is dan weer wel fijn om films vanaf te kijken.

Is er verder dan niets positiefs te noemen over de Movietab? Toch wel, zo is het de snelste van alle 5 tablets: het spel Rayman Adventures draait bijvoorbeeld soepel, dat kunnen we niet over alle tablets zegen. Ook heeft hij de langste accuduur, van zo’n 6 uur.

Pluspunten: Minpunten: Relatief snel Biedt niet voldoende bescherming voor een kindertabet Redelijke accuduur Matig scherm Oude Android-versie Geen beschermhoes

Specificaties:

Prijs: €66

€66 Leeftijdsindicatie: 3 - 4 jaar

Besturingssysteem: Android 4.4

Android 4.4 Diagonaal scherm: 10.1 inch

10.1 inch Vrije opslagruimte: 13,2GB

13,2GB SD-kaarthouder: ja

ja Hoes meegeleverd: nee

nee Nederlandse taal mogelijk in kindomgeving: nvt

nvt Aantal camera's: 2

Conclusie

Een kindertablet hoeft natuurlijk niet zo mooi en snel te zijn als een toptablet, maar je wilt wel dat je kind er zonder al te veel problemen mee kan spelen. Dat zit bij de meeste wel goed, al is het maar net aan. Zo zijn de schermen van de tablets wel afleesbaar, maar alleen als je er precies recht voor zit. Vooral de verticale kijkhoek is bij alle 5 kindertablets matig tot slecht. Ook zijn ze snel genoeg om door de kinderomgeving te bladeren en een app te openen, maar worden sommige merkbaar trager als je een relatief simpel spelletje wilt spelen. De beperkte opslagruimte van - in het meest extreme geval - maar 2GB is niet ideaal, ook al is dat met de voorgeïnstalleerde kinderapps meegerekend en hebben ze allemaal een sd-kaarthouder voor meer opslag.

Onderlinge verschillen zijn er natuurlijk ook. Qua accuduur zijn die best groot: de beste 2 gaan al gauw 6 uur mee bij normaal gebruik, terwijl de slechtste 2 al na 3 à 4 uur aan de lader moeten. Ter vergelijking: een goede Android-tablet haalt al snel 9 of 10 uur. Een nadeel wat we ook vaak bij reguliere Android-tablets zien, is dat ze niet op een actuele versie draaien: alleen de Xoro Kidspad en de AXXO Kids Tablet hebben de relatief recente Android-versie 5.1. De Kurio Tab II zit op versie 5.0 en de Movietab en de Denver tablet draaien zelfs nog op het verouderde Android 4.4. Dat is onder andere slecht voor de veiligheid. Deze 2 tablets kunnen we dan ook niet aanraden.

