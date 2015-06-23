Wat zijn in-app aankopen?

Veel apps kun je gratis op je telefoon zetten, maar om de app (helemaal) te gebruiken moet je voor bepaalde zaken nog betalen. Denk bijvoorbeeld aan muntjes die je in spelletjes gebruikt, skins of loot boxes. Dat kost vaak hooguit een paar euro per object maar er zit niet altijd een grens aan waardoor je er in totaal zo honderden euro's aan kunt uitgeven.

Het is kwalijk dat dit verdienmodel ook is verwerkt in veel games die jonge kinderen spelen. Zij hebben vaak niet door dat ze echt geld uitgeven. Weten ze je wachtwoord? Dan kan zo'n spelletje je flink op kosten jagen.

De online advertentie-industrie verzamelt en gebruikt illegaal persoonlijke gegevens via apps. Wij willen dat dit stopt. Lees meer over onze actie Illegale datahandel.

In-app aankopen beveiligen

iPadOS

De simpelste manier is om in-app aankopen onmogelijk te maken. Je schakelt beperkingen in en uit met een 4-cijferige code. Zo kunnen kinderen de blokkering niet ongedaan maken.

Je stelt de blokkering zo in:

Instellingen > Schermtijd > Beperkingen > Schakel beperkingen in > Voer je toegangscode in > iTunes Store en App Store > In-app aankopen > Sta niet toe.

Je kunt op de iPad/iPhone van je kind ook een kinderaccount aanmaken via 'Delen met gezin'. Zo krijgt de iPhone veiligere instellingen. Ook kun je de schermtijd beperken en check je in noodsituaties de locatie.

Lees meer over:

Hoe je 'Delen met gezin' instelt

Android

Beveiligen van aankopen in Android kan op 2 manieren:

Via de Google Play-app

Open de Google Play-app. Tik rechtsboven op je profielfoto. Tik op Instellingen > Gezin > Gezinsleden beheren. Klik op de naam van een gezinslid. Tik op Aankoopgoedkeuring. Selecteer het type aankopen waarvoor jouw goedkeuring nodig is: Alle content

Alle aankopen met de gezinsbetaalmethode

Alleen in-app aankopen

Geen goedkeuring vereist

Via de Family Link-app

Open de Family Link-app op je apparaat. Selecteer linksboven je kind. Tik op Bediening > Google Play. Tik onder 'Goedkeuringen voor aankopen en downloads' op Goedkeuring vereisen voor. Kies het type aankoopgoedkeuring dat je wilt geven: Alle content

Alleen betaalde content

Alleen in-app aankopen

Nooit

Verzoeken goedkeuren of afwijzen

Als je een ouder in een gezinsgroep bent, kun je verzoeken voor content van Google Play goedkeuren of afwijzen. Nadat een aankoop via het factureringssysteem van Google Play afgerond is, krijgt de gezinsbeheerder een e-mailbevestiging.

Zo krijg je je geld terug

iPadOS

Heeft je kind geld uitgegeven in de App Store of in een spelletje, dan kun je het geld terugvragen via Apple. Je logt in met je Apple ID en zoekt de aankoop op. Binnen 14 dagen kan dat zonder opgaaf van redenen. Daarna heb je nog 76 dagen om een aankoop te retourneren. Je moet wel een geldige reden aangeven en Apple bepaalt of het akkoord gaat.

Android

Heeft je kind een ongewenste aankoop gedaan in de Play Store, dan heb je 48 uur de tijd om je geld terug te vragen. Dit geldt zowel voor apps als voor in-app aankopen. Als de 48 uur voorbij zijn, moet je contact opnemen met de ontwikkelaar. Op de website van Google lees je hoe dit werkt.