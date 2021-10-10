Een telefoon geschikt maken voor je kind

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:15 december 2025
Via de smartphone staat je kind in verbinding met een wereld die veel mooie zaken, maar ook een hoop ellende biedt. Zoals geweld, pesterijen, gevaarlijke challenges en nog veel meer. Te veel uren naar het schermpje kijken is ook niet goed.
Zowel bij Android-telefoons (zoals van Samsung) als bij iPhones kun je op afstand controle houden over het gebruik door je kind. Zo houd je je kind in de gaten en stel je grenzen. Zit hij of zij niet te veel op Snapchat, TikTok of Instagram? Je kunt instellen welke apps wel en niet mogen. Ook kun je schermtijd in zijn geheel beperken.
Krijgt je kind een Android-telefoon? Installeer dan de Google Family Link-app op het toestel. Die koppelt het nieuwe Google-account van het kind aan jouw Google-account. Als ouder kun je een losse gratis app gebruiken. Die is beschikbaar voor zowel Android als iOS.
Gaat je kind een iPhone gebruiken en heb je zelf een iPhone of iPad? Dan stel je op beide 'Delen met Gezin' in. Dan maak je op de kinder-iPhone een nieuw Apple-ID dat je aan je eigen Apple-ID koppelt. Let op: voor ouderlijk toezicht op een iPhone heb je als volwassene dus ook zelf een iPhone of iPad (of een Mac-computer) nodig.
Voor beide besturingssystemen (op het ‘kind-mobiel’) vind je hieronder een stappenplan voor het instellen van een kinderaccount:
Je hoeft niet per se een nieuwe smartphone te kopen voor je kind. Je kunt ook een oude smartphone van jezelf geven. Zorg wel dat je de fabrieksinstellingen terugzet. Dit heeft 3 voordelen:
Wil je de schermtijd op de smartphone van je puberkind beheren? Dan is de telefoon van een nieuw kinderaccount voorzien niet zo handig. Dan wordt de telefoon eerst leeggemaakt.
Je kunt er in overleg met je kind ook voor kiezen het bestaande Apple- of Google-account op de telefoon onder jouw 'ouderlijke toezicht' te stellen. Zowel Apple als Google geven instructies. De puber moet hier zelf aan meewerken en akkoord gaan voor het werkt. De schermlimiet van bijvoorbeeld 1 uur per dag is dan wel 'hard' te maken. Tot het kind 16 jaar oud is. Dan kan hij of zij de beheerinstellingen intrekken.
Ben je klaar? Dan is het goed met je kind te bespreken wat je hebt ingesteld op zijn of haar mobiel.
Naast het instellen van een kinderaccount kun je nog meer doen om de online privacy van je kind te beschermen:
Bekijk hier hoe je dit stap voor stap aanpakt op een Android smartphone of op een iPhone.
Wil je geen volledig kinderaccount instellen, maar wel weten welke apps je kind gebruikt? Dan kun je ook alleen instellen dat je kind geen apps mag installeren of een beperkt aantal apps kan zien en installeren. Dit doe je in een paar stappen.
Op een iPhone:
Op een Android-telefoon:
De ouderlijke toezichtmogelijkheden van Android en iOS zijn een prima start om een telefoon veiliger te maken voor een (heel) jonge gebruiker. Maar het voorkomt niet alle ellende. Zo kun je niet de communicatie binnen de social media apps volgen. Denk aan het onderling pesten in WhatsApp groepen. Of aan (te) sexy foto’s en video’s die via Snapchat of TikTok worden verstuurd.
Praat daarom regelmatig met je kind. Vraag of het allemaal nog wel leuk is in de apps die je toestaat op het toestel.