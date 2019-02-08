Archief Veilig online opgroeien

In-app aankopen beveiligen
Veel apps kun je gratis installeren. Binnenin de app moet je voor bepaalde inhoud vaak betalen. Hoe beveilig je deze aankopen?
Veel apps kun je gratis installeren. Binnenin de app moet je voor bepaalde inhoud vaak betalen. Hoe beveilig je deze aankopen?
Zoek je een tablet voor je kind? Wat zijn de voor- en nadelen van een kindertablet en waar let je nog meer op bij het kiezen?
Kinderen spelen soms liever met een tablet dan met hun speelgoed. Hoe zorg je ervoor dat het niet uit de hand loopt?
Al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen online. Hoe zorg je dat ze veilig kunnen internetten?
Veel online spelletjes hebben een chatfunctie. Het betekent ook dat je kind contact kan hebben met wildvreemden. Hoe bewaak je de privacy van je kind?
Al vanaf een jaar of 9 maken kinderen gebruik van social media. Wat doen ze daar? En hoe zorg je ervoor dat je hun privacy beschermt?
YouTube en TikTok staan vol met leuke, grappige, soms nuttige, maar ook bizarre filmpjes en schadelijke filmpjes voor kinderen. Hoe voorkom je dat ze naar de verkeerde filmpjes kijken?
Hoe breng je je kinderen bij wat je per maand betaalt voor belminuten en data voor hun smartphone? En hoe voorkom je hoge rekeningen achteraf?
De schooltas is nou niet bepaald de veiligste omgeving voor een nieuwe, dure smartphone. Gelukkig zijn er prima telefoons voor minder dan €200.
Geef de smartphone van je kind een ‘kinderaccount’. Zo krijgt het toestel veiliger instellingen. Ook kun je de schermtijd beperken. Lees alles over toezicht houden op het telefoongebruik van je kind.
Kinderen zijn steeds jonger als ze voor het eerst online gaan. Erg leuk, maar het levert ook problemen op rondom bijvoorbeeld privacy. De Consumentenbond pleit voor een veilige online wereld voor kinderen.
De Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS) hebben de rechtszaak over de bescherming van privacyrechten tegen Facebook gewonnen. Met de uitspraak is de weg vrij voor een schadevergoeding voor Nederlandse consumenten. Daarnaast beginnen de Consumentenbond en DPS direct een nieuwe zaak tegen Facebook.
De game-apps Brawl Stars, Clash Royale, Minecraft en Roblox gebruiken allerlei trucjes om kinderen aankopen te laten doen in de app. Wij vinden dit niet kunnen. Kinderen kunnen zo niet veilig online opgroeien.
Gratis games voor smartphones maken het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om zonder aankopen binnen het spel verder te komen. Daarmee zetten spelmakers kinderen onder druk. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond, die wil dat de toezichthouder ingrijpt.
Apps voor kinderen zijn er in overvloed, ook voor de allerjongsten. Maar ze zijn niet allemaal geschikt. Wij geven tips per leeftijdscategorie.
In videogames komen kinderen ‘lootboxes’ tegen: digitale mysteriepakketjes. Je ziet pas wat er in zit, nadat je hebt betaald. Met echt geld. Wij vinden dat er regels komen voor de manier waarop gamemakers lootboxes presenteren.
Kinderen hebben volgens de wet recht op extra bescherming, maar geen van de sociale media platforms houdt serieus rekening met kinderen.
Ouders van kinderen onder de 16 jaar moeten hun kind toestemming geven voor een account op social media. Maar bedrijven passen de regels verschillend toe.
De Garmin vivofit jr. 3 is een activity tracker voor jonge kinderen. Maar is hij prettig in gebruik?
De kindervariant van Google's populaire videoplatform is in Nederland beschikbaar: YouTube Kids. Is YouTube Kids écht kindvriendelijk?