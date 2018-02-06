Online kinderspelletjes en privacy

Celine Burgering Expert Online Privacy & VeiligheidBijgewerkt op:15 december 2025
Eenmaal ingelogd in zijn favoriete spel kan je kind met allerlei andere gebruikers kletsen. Dit kan leuk zijn, maar soms neemt zo'n gesprek een andere wending. Je kind wordt ineens uitgescholden of ziet gemene dingen.
Zie je iets vreemds, probeer het dan te bespreken met je kind zonder dat je er meteen probleem van maakt. Zo krijgt je kind het vertrouwen dat hij het jou kan vertellen als er iets gebeurt dat hem niet bevalt. Daarna kun je samen kijken of je spelers moet blokkeren en met wie je vrienden wordt en met wie niet.
Check samen met je kind de privacy instellingen van het spelletje. Bespreek wat veilig en juist minder veilig is. Is het bijvoorbeeld nodig dat iedereen met je kan chatten? Of is het ook oké als alleen vrienden dat kunnen? Is het echt zo belangrijk om zoveel mogelijk likes te krijgen? Of is het misschien toch beter dat niet iedereen kan zien hoe je kind op een foto staat?
Je kind is zich misschien nog niet helemaal bewust van het belang van een goed wachtwoord. Soms delen kinderen zelfs hun wachtwoorden met elkaar. Als het spel een chatfunctie heeft, dan kan het vervelende gevolgen hebben. Een vriendje kan met het account van je kind gaan chatten met anderen.
Vertel je kind dat een wachtwoord privé is. Je vertelt het nooit aan anderen. Ook niet als ze je van alles beloven.
Is het wachtwoord te makkelijk? Pas het dan aan. Het beste is een wachtwoord met daarin hoofdletters, kleine letters, een cijfer en een speciaal teken. Kies geen wachtwoord dat anderen makkelijk kunnen raden.
Bij veel spelletjes kun je bij het aanmaken van een account ervoor kiezen om in te loggen met je Facebook-account. Dat lijkt handig, want dan hoef je geen gebruikersnaam en wachtwoord te verzinnen.
Maar pas op! Door zijn Facebook-account te gebruiken, deelt je kind veel gegevens met de makers van het spel. Gegevens over zijn surfgedrag, vriendenlijst, geboortedatum, e-mailadres, naam, geslacht en leeftijd en soms zelfs zijn locatie. We raden dit daarom af.
Facebook schond privacy van gebruikers. Daarom willen wij Facebook dwingen om gebruikers te compenseren. Lees meer over onze Facebook-claim.