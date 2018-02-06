Online kinderspelletjes en privacy

Chatten met iedereen

Eenmaal ingelogd in zijn favoriete spel kan je kind met allerlei andere gebruikers kletsen. Dit kan leuk zijn, maar soms neemt zo'n gesprek een andere wending. Je kind wordt ineens uitgescholden of ziet gemene dingen.

Een aantal handige chatregels

Geef nóóit je adres, telefoonnummer of je echte voor-en achternaam aan iemand op internet.

Spreek af dat je altijd aardig en respectvol bent naar anderen.

Kijk samen hoe je anderen kunt blokkeren in het spel. Of kijk hoe je een melding kunt maken van iemand die zich niet netjes gedraagt.

Laat je kind zich afvragen: zou ik de dingen die ik online zeg, ook in het echt zeggen? Online is de drempel laag en dan is een vervelende opmerking zo gemaakt.

Vraag je kind wat hij leuk vindt aan het chatten met onbekenden. Als hij daar van tevoren over nadenkt, kan hij beter inschatten wanneer een gesprek minder leuk wordt en waar de grens ligt.

Beperkt het chatten tot alleen vrienden of vriendinnen die je kind ook echt kent. Zeker in het begin. Leer hem dan ook dat hij niet alle vriendschapsverzoeken hoeft te accepteren.

Spreek nooit in het echt af met mensen die je hebt leren kennen bij een online spelletje. Leg je kind uit dat een speler in het echt heel iemand anders kan zijn dan wie hij in het spel lijkt.

Kijk met je kind mee wat er zoal besproken wordt in de chats en met wie je kind bevriend is.

Bespreek het met je kind

Zie je iets vreemds, probeer het dan te bespreken met je kind zonder dat je er meteen probleem van maakt. Zo krijgt je kind het vertrouwen dat hij het jou kan vertellen als er iets gebeurt dat hem niet bevalt. Daarna kun je samen kijken of je spelers moet blokkeren en met wie je vrienden wordt en met wie niet.

Privacy instellingen

Check samen met je kind de privacy instellingen van het spelletje. Bespreek wat veilig en juist minder veilig is. Is het bijvoorbeeld nodig dat iedereen met je kan chatten? Of is het ook oké als alleen vrienden dat kunnen? Is het echt zo belangrijk om zoveel mogelijk likes te krijgen? Of is het misschien toch beter dat niet iedereen kan zien hoe je kind op een foto staat?

Je wachtwoord is van jou

Je kind is zich misschien nog niet helemaal bewust van het belang van een goed wachtwoord. Soms delen kinderen zelfs hun wachtwoorden met elkaar. Als het spel een chatfunctie heeft, dan kan het vervelende gevolgen hebben. Een vriendje kan met het account van je kind gaan chatten met anderen.

Vertel je kind dat een wachtwoord privé is. Je vertelt het nooit aan anderen. Ook niet als ze je van alles beloven.

Is het wachtwoord te makkelijk? Pas het dan aan. Het beste is een wachtwoord met daarin hoofdletters, kleine letters, een cijfer en een speciaal teken. Kies geen wachtwoord dat anderen makkelijk kunnen raden.

Facebook-account aan spelletjes koppelen

Bij veel spelletjes kun je bij het aanmaken van een account ervoor kiezen om in te loggen met je Facebook-account. Dat lijkt handig, want dan hoef je geen gebruikersnaam en wachtwoord te verzinnen.

Maar pas op! Door zijn Facebook-account te gebruiken, deelt je kind veel gegevens met de makers van het spel. Gegevens over zijn surfgedrag, vriendenlijst, geboortedatum, e-mailadres, naam, geslacht en leeftijd en soms zelfs zijn locatie. We raden dit daarom af.

Facebook schond privacy van gebruikers. Daarom willen wij Facebook dwingen om gebruikers te compenseren. Lees meer over onze Facebook-claim.