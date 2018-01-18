Sociale media en kinderen: zorgen voor hun privacy

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Kinderen en sociale media

Met zijn of haar eerste telefoon op zak maakt je kind al snel kennis met sociale media. Al vanaf een jaar of 9 hebben kinderen een profiel op één van de social media. Wat doen ze daar? En hoe zorg je ervoor dat je hun privacy beschermt?
celine burgering

Celine Burgering   Expert Online Privacy & VeiligheidBijgewerkt op:15 december 2025

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Samen met je kind

Kinderen doen andere dingen op internet dan hun ouders. Je hebt dus misschien niet meteen een voorstelling van wat je kind allemaal doet op sociale media. Dat is een onderzoekje waard. Praat met je kind hierover. Welke media gebruiken kinderen zoal? En wat delen ze allemaal met de buitenwereld?

Privacyinstellingen social media

Loop de privacyinstellingen na van de social media die je kind gebruikt. Zo zorg je ervoor dat je kind niet alles met iedereen deelt. 

Lees alles over de privacyinstellingen van de verschillende social media.

TikTok Claim

TikTok negeert de privacyregels die kinderen moeten beschermen. Het bedrijf verzamelt privéinformatie zonder toestemming van ouders of verzorgers. Alleen samen kunnen we zorgen dat TikTok de privacy van kinderen niet meer schendt.

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Foto's van anderen op sociale media

Op social media is je eigen privacy belangrijk. Maar houd ook rekening met die van anderen. Niet iedereen stelt het op prijs als hij zomaar getagd wordt of op een van je foto's staat. Of 1 van hun kinderen. Een aantal handige tips van Veiliginternetten.nl:

  • Vraag altijd toestemming aan degene die op je foto's of video’s te zien is voordat je het materiaal doorstuurt naar anderen of op het internet verspreidt.
  • Voeg ook niet ongevraagd mensen toe (taggen) aan foto's en video's.
  • Staan er kinderen op je foto? Vraag dan ook aan de ouders of zij er bezwaar tegen hebben als je deze foto deelt op sociale media.
  • Maak geen foto’s op locaties waar gevoelige gegevens opgeslagen kunnen zijn, zoals op je werk.
  • Pas ook op met foto’s van mensen in kleedkamers, op uit de hand gelopen feestjes of in genante poses. Veel mensen stellen het niet op prijs als dit soort foto’s gemaakt en/of geplaatst worden.

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