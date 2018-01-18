Sociale media en kinderen: zorgen voor hun privacy

Samen met je kind

Kinderen doen andere dingen op internet dan hun ouders. Je hebt dus misschien niet meteen een voorstelling van wat je kind allemaal doet op sociale media. Dat is een onderzoekje waard. Praat met je kind hierover. Welke media gebruiken kinderen zoal? En wat delen ze allemaal met de buitenwereld?

Privacyinstellingen social media

Loop de privacyinstellingen na van de social media die je kind gebruikt. Zo zorg je ervoor dat je kind niet alles met iedereen deelt.

Lees alles over de privacyinstellingen van de verschillende social media.

TikTok Claim

TikTok negeert de privacyregels die kinderen moeten beschermen. Het bedrijf verzamelt privéinformatie zonder toestemming van ouders of verzorgers. Alleen samen kunnen we zorgen dat TikTok de privacy van kinderen niet meer schendt.

Claim je compensatie

Foto's van anderen op sociale media

Op social media is je eigen privacy belangrijk. Maar houd ook rekening met die van anderen. Niet iedereen stelt het op prijs als hij zomaar getagd wordt of op een van je foto's staat. Of 1 van hun kinderen. Een aantal handige tips van Veiliginternetten.nl: