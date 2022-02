Mobiele telefoon voor je kind

Wanneer een telefoon?

De meeste kinderen krijgen rond een jaar of 9 hun eerste smartphone. Tegen de tijd dat ze naar de middelbare school gaan, hebben vrijwel alle kinderen een smartphone. Een reden om al in groep 7 of 8 te beginnen met een telefoon is ‘leren ermee om te gaan’.

Als kinderen naar de middelbare school gaan, weten ze dan al hoe het werkt met sociale media, internetverbruik en kosten. Tot die tijd kun je ze langzaam laten wennen aan een smartphone.

Oude telefoons niet altijd up-to-date

Als je oude telefoon het nog prima doet, kun je die aan je kind geven. Dat scheelt je in de kosten. Houd er wel rekening mee dat het besturingssysteem van oude telefoons vaak niet meer geüpdated wordt. Dat geldt vooral voor Android-telefoons.

Ruim 90% van Android-smartphones draait niet op de nieuwste Android-software. Van 84% loopt de veiligheidsupdate meer dan 2 maanden achter. Hierdoor werken apps op den duur niet meer goed en is het systeem niet meer veilig.

Lees meer over het updatebeleid van de grootste merken smartphones

Goedkope telefoons

Uit onze test van mobiele telefoons blijkt dat je voor €200 tot €300 al een toestel van goede kwaliteit hebt. Met goedkopere toestellen heb je vaak minder opslagruimte, 16 of 32 GB. Ook is de camera vaak van mindere kwaliteit. Maar voor een beginner hoeven dit geen bezwaren te zijn.

Stel de smartphone goed in

Voordat je de smartphone aan je kind geeft, is het belangrijk deze eerst hiervoor geschikt te maken. Dit doe je door de smartphone van je kind een ‘kinderaccount’ te geven. Zo krijgt de iPhone of Android telefoon veiligere instellingen.

Ook kun je de schermtijd beperken en kun je in noodsituaties de locatie van je kind zien.

Telefoon bij abonnement

Een abonnement afsluiten inclusief telefoon kan ook. Als je goed zoekt, kun je een aanbieding vinden waarmee je goedkoper uit bent dan wanneer je het toestel los koopt.

Zo'n toestel bij een abonnement is natuurlijk niet ‘gratis’. Maar de toestelkosten worden tegenwoordig niet meer verstopt in de abonnementskosten. Zo is de prijs van het toestel bij een abonnement goed te vergelijken met de prijs van een los toestel.

Let bij termijnbetaling even op! Als het afbetalingsdeel €250 of meer is, dan wordt dit gezien als lening en geregistreerd bij het BKR.

Koop je een losse telefoon voor je kind? Dan heb je de keuze tussen een abonnement of prepaid voor die telefoon.