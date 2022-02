Tablets en kinderen: hoe ga je er mee om?

Voordelen tablets voor kinderen

Er zijn talloze leuke spelletjes voor de tablet waarmee je kind beter leert analyseren, puzzelen en rekenen.

En natuurlijk zijn er eindeloos veel clips en filmpjes ter vermaak. Daarmee kunnen tablets zorgen voor een rustmoment op een drukke dag, voor zowel kind als ouder.

Nadelen tablets voor kinderen

Maar veel tijd met de tablet doorbrengen betekent óók dat je kind minder beweegt en dat hij minder van het ‘echte leven’ meemaakt.

Kinderen kunnen ook fysieke klachten krijgen als ze een tablet te veel gebruiken. De ‘tablet-nek’ (ook wel iPad-rug) heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel op schermen kijken vaker bijziend zijn. Deze problemen los je op door kinderen meer buiten te laten spelen.

Schermtijd: hoelang achter een tablet?

Vaste regels voor beeldschermtijd zijn er niet: het is een kwestie van gezond verstand. Bepaal van tevoren wat je acceptabel vindt en houd de tijd in de gaten. Deze richtlijnen geven je wat houvast:

2 tot 4 jaar : maximaal 30 minuten per dag;

: maximaal 30 minuten per dag; 4 tot 6 jaar : 4 momenten, maximaal 1 uur per dag, ongeveer 15 minuten per keer;

: 4 momenten, maximaal 1 uur per dag, ongeveer 15 minuten per keer; 6 tot 8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over 2 keer van ongeveer 30 minuten per keer.

Houd er rekening mee dat je kind op de crèche, basisschool of BSO misschien ook al met een tablet bezig is. Probeer inzicht te krijgen in hoeveel tijd ze er daar aan besteden. Bepaal wat er thuis nog aan schermtijd bij mag.

20-20-2-regel

Dé vuistregel om het risico op bijziendheid bij kinderen te verminderen is de 20-20-2-regel. Dat betekent: na elke 20 minuten schermen 20 seconden pauze door in de verte te kijken.

En kinderen moeten minimaal 2 uur per dag buiten zijn om genoeg buitenlicht te krijgen.

Maak afspraken over schermtijd

Sommige kinderen zijn erg gevoelig voor de aantrekkingskracht van een scherm. Ze kunnen gestrest raken als ze ermee moeten stoppen. Doseren is dan de truc.

Maak vanaf het allereerste begin duidelijke afspraken. Gebruik voor de kleinsten een eierwekker of de timer op de tablet. Je kind weet zo precies waar hij aan toe is en dat geeft rust.

Geef 5 minuten van tevoren een seintje dat de tijd er bijna op zit, zodat het einde niet onverwachts komt. Kan je kind al klokkijken, spreek dan per keer een vast tijdsblok af. Hij kan dan zelf de timer op de tablet instellen. Een vaste afspraak over de duur van het tabletgebruik voorkomt in veel gevallen strijd.

Hier vind je een stappenplan om een maximale schermtijd in te stellen op een tablet.

Geschikte tablet voor je kind

Wil je een tablet voor je kind kopen, dan kun je zijn account op de tablet helemaal inrichten naar zijn leeftijd. Gebruikt je kind jouw tablet, dan is het belangrijk dat hij geen bestanden wist of op dubieuze websites terechtkomt. Of dat hij in een app allerlei aankopen doet waarvan jij later de rekening gepresenteerd krijgt.

Om dat te voorkomen, kun je de tablet geschikt maken voor gebruik door je kind. Bij een iPad gelden de restricties die je instelt ook voor alle andere gebruikers. Op een Android-tablet kun je een apart account maken voor je kind.

Lees meer over het geschikt maken van je tablet voor je kind.

Valbescherming voor je tablet

Een tablet is een kwetsbaar apparaat en is op zichzelf niet bepaald peuterproof. Kindermodellen zijn daarom vaak uitgerust met een flinke stootrand, maar je eigen tablet misschien niet.

Deel je je eigen apparaat met je kind? Kies dan voor een hoes die tegen een stootje kan: de zogenoemde ‘bumpercovers’. Lees meer over hoezen, schermprotectors en tablethouders voor in de auto.