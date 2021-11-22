Sociale media ongeschikt voor kinderen

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:22 november 2021
We deden onderzoek naar de veiligheid en privacy van 8 sociale media apps. Hierbij keken we hoe de apps omgaan met 13- tot 16-jarige gebruikers. Alle 8 bekeken sociale media apps scoren op meerdere punten slecht:
Stichting Take Back Your Privacy is in samenwerking met de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok gestart. Want TikTok heeft zijn zaken bijzonder slecht op orde. De aanbieder schendt de privacy- en consumentenrechten van de gebruikers. In het bijzonder de rechten van Nederlandse kinderen.
Wij vinden dit onacceptabel en eisen dat dit stopt. Ook vragen we een financiële compensatie voor de jonge gebruikers. Sluit je aan bij de actie, want hoe meer steun hoe beter!
Hoe komen wij tot onze conclusies? We hebben de 8 apps niet uitgebreid onderzocht. We hebben alleen 7 simpele checks gedaan. Die bepalen of appmakers überhaupt aandacht hebben voor de belangen van kinderen van 13-16 jaar.
Biedt de app die jouw kind gebruikt niet (genoeg) kindvriendelijke mogelijkheden? Dan kun je zulke apps blokkeren of limiteren via de telefoon van je kind.
We selecteerden 7 sociale media-apps die veel jongeren gebruiken: Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, TikTok, WhatsApp, YouTube. We voegden Signal als achtste app toe omdat deze app een privacyvriendelijke keuze is (ter referentie).
We bekeken de aandacht voor de belangen van kinderen van 13 tot 16 jaar. Jongere kinderen mogen de apps niet gebruiken volgens de appmakers. Telegram noemt geen minimumleeftijd. In de appstores meldt het bedrijf een leeftijd van 17+. WhatsApp vraagt bij installatie aan te geven dat je 16 jaar of ouder bent.
De checks zijn door ons samengesteld. We keken daarbij naar wat wij zelf belangrijk vinden rondom privacy en veiligheid. Wij willen een veilige online wereld voor kinderen. Kinderen moeten niet worden blootgesteld aan targeting, profiling, filterbubbels, discriminatie en beïnvloeding door (sluik)reclame.