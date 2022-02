Ouderlijke toestemming sociale media

Facebook

Ouders die zelf op Facebook zitten krijgen een melding op hun account om toestemming te geven voor hun kind(eren). Voor ouders die niet op Facebook zitten, wordt een andere (nog niet bekende) manier aangeboden om toestemming te geven of te weigeren. Het is niet mogelijk om als kind iemand anders aan te wijzen als een van de ouders/verzorgers geen toestemming geeft. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers.

Facebook schond privacy van gebruikers. Daarom willen wij Facebook dwingen om gebruikers te compenseren. Lees meer over onze actie Facebook in de fout.

Whatsapp

Bij Whatsapp krijgen alle gebruikers de vraag of ze 16 jaar of ouder zijn. Met het zetten van een vinkje kunnen ze dit bevestigen. Ouders kunnen jongere kinderen geen toestemming geven. Ben je jonger dan 16, dan heb je in theorie geen toegang tot Whatsapp. Maar de praktijk is anders. Het vinkje is zo gezet en Whatsapp controleert niet of je echt 16 jaar of ouder bent.

Google

Google maakt onderscheid tussen individuele accounts en de zogenoemde groepsaccounts op school.

Individueel account

Google hanteert al tijden de minimale leeftijd van 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 kunnen ouders toestemming geven door een vinkje te zetten bij het aanmaken van een nieuw account. Daarbij moet je een kopie (of foto) van je ID-bewijs opsturen of eenmalig een creditcardbetaling doen van €0,50.

Groepsaccount

De school sluit een bewerkersovereenkomst met Google af en de school moet toestemming vragen aan alle betrokken ouders. Dat doen ze bijvoorbeeld door ouders een formulier te laten tekenen waarin staat dat op school gewerkt wordt met Google accounts.

YouTube

Voor YouTube gebruik je een Google account. Hier gelden dus dezelfde regels als voor een Google account in het algemeen.

Instagram

Tieners die hun Facebook-account koppelen aan hun Instagram-account, doorlopen dezelfde toestemmingsprocedure als bij Facebook. Zijn de accounts niet gekoppeld, dan moet je een leeftijd invullen. Instagram blokkeert het account als je aangeeft dat je jonger bent dan 16 jaar. De ouders moeten dan toestemming geven door een kopie (of foto) van het ID-bewijs op te sturen of eenmalig een creditcardbetaling doen van €0,50. Doen ze dat niet, dan krijgen de kinderen een 'light version' van instagram. Dit is een versie met minder mogelijheden waarbij het account niet openbaar gemaakt kan worden.

Microsoft

Ook Microsoft (met Outlook, Skype en Windows) vraagt inmiddels toestemming aan ouders. Het blokkeert Outlook- en Skypeaccounts en in Windows kunnen kinderen geen apps (spelletjes) meer installeren. Ouders moeten toestemming geven door een kopie (of foto) van het ID-bewijs op te sturen of eenmalig een creditcardbetaling doen van €0,50. Daarna geeft Microsoft de accounts weer vrij. Maar dat kan dagen duren.

Twitter

Iedere gebruiker die bij het aanmaken van zijn Twitter-account heeft aangegeven jonger te zijn dan 13 jaar, wordt op het platform geblokkeerd, ook als hij inmiddels ouder is dan 13 jaar. Voor kinderen die bij aanmelding ouder waren dan 13 en nu nog jonger dan 16 zijn, geldt dat ze toestemming moeten hebben van hun ouders. Die geven ze door een kopie van hun ID-bewijs op te sturen.