Ilse Kadi Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:1 december 2020
MerkGarmin
Soort productActivity tracker
TypeVivofit jr. 3
Prijs€89
De app van de Garmin vivofit jr. 3 is eenvoudig, overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Je moet wel even zoeken hoe je moet navigeren op de tracker. Handig is dat je de tracker niet hoeft op te laden.
De activity tracker van Garmin Vivofit jr. 3 is vooral bedoeld om bewegingen bij te houden. Hij heeft geen ingebouwde GPS, calorieteller of hartmeter. Maar dat vinden we voor jonge kinderen niet echt nodig.
De tracker is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar die een beetje kunnen lezen en klok kijken. Wij denken eerder dat hele jonge kinderen de activiteiten, taken en spelletjes leuk vinden om te doen.
Het is de vraag hoe lang je kind de tracker en de spelletjes leuk vindt. Houd daar rekening mee, want de tracker is duur (€89). Als je een ander polsbandje koopt, kun je hiermee van thema veranderen.
De Garmin vivofit junior 3 meet het volgende:
De stappenteller houdt niet alleen de stappen bij die je op een dag maakt, maar alle bewegingen. Hij reset zich automatisch elke dag. In de app zie je per dag en in de afgelopen 7 dagen, 4 weken en 12 maanden de gemaakte bewegingen. Ook vind je de afstand en de tempo van je activiteit. In de instellingen kun je de staplengte aanpassen als je dat wilt.
In de app zie je naast hoe lang je kind heeft geslapen ook hoe diep en licht. Het tijdstip van naar bed gaan en opstaan lijkt hij best redelijk te registreren.
De Garmin vivofit junior 3 werkt in combinatie met de Garmin Jr.™ app. Voor de app moet je een account aanmaken.
Op de homepagina in de app zie je:
Per categorie zie je de ontwikkelingen op langere termijn. Ook kun je doorklikken om het aantal stappen, beloningen en statistieken in te zien. Zoals de bewegingsintensiteit en het tijdstip van activiteit.
In de app maak je taken aan, verander je de afbeelding en naam van je kind op het beeldscherm van de tracker naar wens, speel je de spelletjes op en lees je het verhaal. De app is eenvoudig van opzet, overzichtelijk en makkelijk in gebruik.
Via de app kun je contactinformatie opslaan. Die verschijnt dan op het beeldscherm van de tracker. Je kunt meerdere contactgegevens opgeven. Er is geen belfunctie voor noodgevallen.
De tracker kan je maximaal met 2 extra toestellen (smartphone of tablet) koppelen. Heb je meerdere kinderen en hebben ze een eigen vivofit jr. 3 tracker, dan kun je ze aan de app koppelen. Dat kan voor maximaal 8 trackers.
Via Bluetooth worden de gegevens naar de app verzonden. We merkten dat dit niet altijd automatisch gebeurt. Bij elke wijziging die je maakt moet je handmatig synchroniseren. Ook moet je dagelijks synchroniseren om de meest recente activiteitenmeting en slaapgegevens te verzenden naar de app.
De vivofit jr. 3 heeft een kleurenscherm. Het heeft een zwarte achtergrond. Daardoor ziet het beeldscherm er vrij donker uit. Het is soms niet zo goed leesbaar. Ook overdag, ondanks dat de cijfers en letters wit gekleurd zijn. De cijfers en letters zien er wel helder en duidelijk uit.
Er zit een leeslicht op dat vrij snel automatisch uitgaat. Je bespaart hiermee de batterijduur.
Je kunt kiezen uit 4 uitvoeringen: Disney Prinsessen, de Kleine Zeemeermin, Marvel Iron man en Black Panther. In dat thema ziet je kind de spelletjes en het verhaal. De polsbandjes zijn los te koop (€29,95). Zo kan je kind voor een ander thema kiezen.
Het bandje van de tracker voelt prettig en licht aan tijdens bewegen en het slapen. Het is verstelbaar. Garmin zegt dat het geschikt is voor 6 jaar en ouder, maar het lijkt ietsjes te lang voor jonge kinderen.
De batterij hoef je niet op te laden. Hij gaat een jaar mee volgens de fabrikant.
De tracker is waterbestendig.