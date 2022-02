Conclusie: speelse manier om te bewegen, maar prijzig

De app van de Garmin vivofit jr. 3 is eenvoudig, overzichtelijk en makkelijk in gebruik. Je moet wel even zoeken hoe je moet navigeren op de tracker. Handig is dat je de tracker niet hoeft op te laden.

De Vivofit jr. 3 is vooral bedoeld om bewegingen bij te houden. Hij heeft geen ingebouwde GPS, calorieteller of hartmeter. Maar dat vinden we voor jonge kinderen niet echt nodig.

De tracker is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar die een beetje kunnen lezen en klok kijken. Wij denken eerder dat hele jonge kinderen de activiteiten, taken en spelletjes leuk vinden om te doen.

Het is de vraag hoe lang je kind de tracker en de spelletjes leuk vindt. Houd daar rekening mee, want de tracker is duur (€89). Als je een ander polsbandje koopt, kun je hiermee van thema veranderen.

Wat kun je met de Garmin vivofit jr. 3?

De Garmin vivofit jr. 3 meet het volgende:

aantal stappen/bewegingen;

slaapbewegingen;

de dagelijks aanbevolen 60 minuten aan extra activiteiten.

De stappenteller houdt niet alleen de stappen bij die je op een dag maakt, maar alle bewegingen. Hij reset zich automatisch elke dag. In de app zie je per dag en in de afgelopen 7 dagen, 4 weken en 12 maanden de gemaakte bewegingen. Ook vind je de afstand en de tempo van je activiteit. In de instellingen kun je de staplengte aanpassen als je dat wilt.

In de app zie je naast hoe lang je kind heeft geslapen ook hoe diep en licht. Het tijdstip van naar bed gaan en opstaan lijkt hij best redelijk te registreren.

Instellen

Taken/activiteit doelstelling : Je kunt in de app samen met je kind activiteit doelstellingen en taken verzinnen. Ook kun je bijbehorende beloningen (virtuele munten) verzinnen. Bijvoorbeeld hoe laat je kind gaat tandenpoetsen of kleding aandoet. Op deze manier herinner je je kind om bepaalde vaste taken op een dag te doen. Ook staat er een beloning hier tegenover (munten sparen).

: Je kunt in de app samen met je kind activiteit doelstellingen en taken verzinnen. Ook kun je bijbehorende beloningen (virtuele munten) verzinnen. Bijvoorbeeld hoe laat je kind gaat tandenpoetsen of kleding aandoet. Op deze manier herinner je je kind om bepaalde vaste taken op een dag te doen. Ook staat er een beloning hier tegenover (munten sparen). Beloning : De munten kan je kind inwisselen voor beloningen die je zelf verzint. Bijvoorbeeld heeft je kind 5 munten verzameld dan mag hij/zij 30 minuten tv kijken. Als je kind de dagelijks aanbevolen 60 minuten beweging haalt, kan hij/zij zo nieuwe spellevels en verhalen openen in de app. Het spelletje in de app is een eenvoudig aantik spel. Het verhaal dat je per keer kunt lezen is vrij kort.

: De munten kan je kind inwisselen voor beloningen die je zelf verzint. Bijvoorbeeld heeft je kind 5 munten verzameld dan mag hij/zij 30 minuten tv kijken. Als je kind de dagelijks aanbevolen 60 minuten beweging haalt, kan hij/zij zo nieuwe spellevels en verhalen openen in de app. Het spelletje in de app is een eenvoudig aantik spel. Het verhaal dat je per keer kunt lezen is vrij kort. Melding : Je kunt een melding/alarm instellen voor een taak of activiteit. Dat herhaalt zich een flink aantal keren. Het stopt vanzelf of totdat je kind op de tracker aangeeft dat hij de taak heeft gezien. Je moet als ouder in de app de taak afvinken. Dat gaat niet automatisch.

: Je kunt een melding/alarm instellen voor een taak of activiteit. Dat herhaalt zich een flink aantal keren. Het stopt vanzelf of totdat je kind op de tracker aangeeft dat hij de taak heeft gezien. Je moet als ouder in de app de taak afvinken. Dat gaat niet automatisch. 60 minuten activiteit : Meet je kind een sportieve activiteit met de tracker, dan haalt hij het doel om 60 minuten te bewegen sneller. Je kind mag dit doel meerdere keren op een dag halen. Denk bij een sportieve activiteit aan buiten spelen, sportwedstrijd of een sporttraining.

: Meet je kind een sportieve activiteit met de tracker, dan haalt hij het doel om 60 minuten te bewegen sneller. Je kind mag dit doel meerdere keren op een dag halen. Denk bij een sportieve activiteit aan buiten spelen, sportwedstrijd of een sporttraining. Takentimers: De tracker heeft vooraf geïnstalleerde takentimers die je kunt activeren. Zoals 2 minuten tandenpoetsen of 15 minuten lezen. Het is even zoeken hoe dit werkt. Ook het navigeren is nog best lastig voor een kind. De bediening van de functies gaat via het knopje aan de rechterkant van het beeldscherm van de tracker.

App

De Garmin vivofit jr. 3 werkt in combinatie met de Garmin Jr.™ app. Voor de app moet je een account aanmaken.

Op de homepagina in de app zie je:

hoeveel taken er zijn en afgerond zijn;

hoeveel minuten van het beweegdoel zijn behaald;

het aantal slaapuren.

Per categorie zie je de ontwikkelingen op langere termijn. Ook kun je doorklikken om het aantal stappen, beloningen en statistieken in te zien. Zoals de bewegingsintensiteit en het tijdstip van activiteit.

In de app maak je taken aan, verander je de afbeelding en naam van je kind op het beeldscherm van de tracker naar wens, speel je de spelletjes op en lees je het verhaal. De app is eenvoudig van opzet, overzichtelijk en makkelijk in gebruik.

Via de app kun je contactinformatie opslaan. Die verschijnt dan op het beeldscherm van de tracker. Je kunt meerdere contactgegevens opgeven. Er is geen belfunctie voor noodgevallen.

De tracker kan je maximaal met 2 extra toestellen (smartphone of tablet) koppelen. Heb je meerdere kinderen en hebben ze een eigen vivofit jr. 3 tracker, dan kun je ze aan de app koppelen. Dat kan voor maximaal 8 trackers.

Synchroniseren

Via Bluetooth worden de gegevens naar de app verzonden. We merkten dat dit niet altijd automatisch gebeurt. Bij elke wijziging die je maakt moet je handmatig synchroniseren. Ook moet je dagelijks synchroniseren om de meest recente activiteitenmeting en slaapgegevens te verzenden naar de app.

Beeldscherm

De vivofit jr. 3 heeft een kleurenscherm. Het heeft een zwarte achtergrond. Daardoor ziet het beeldscherm er vrij donker uit. Het is soms niet zo goed leesbaar. Ook overdag, ondanks dat de cijfers en letters wit gekleurd zijn. De cijfers en letters zien er wel helder en duidelijk uit.

Er zit een leeslicht op dat vrij snel automatisch uitgaat. Je bespaart hiermee de batterijduur.

Draagcomfort

Je kunt kiezen uit 4 uitvoeringen: Disney Prinsessen, de Kleine Zeemeermin, Marvel Iron man en Black Panther. In dat thema ziet je kind de spelletjes en het verhaal. De polsbandjes zijn los te koop (€29,95). Zo kan je kind voor een ander thema kiezen.

Het bandje van de tracker voelt prettig en licht aan tijdens bewegen en het slapen. Het is verstelbaar. Garmin zegt dat het geschikt is voor 6 jaar en ouder, maar het lijkt ietsjes te lang voor jonge kinderen.

De batterij hoef je niet op te laden. Hij gaat een jaar mee volgens de fabrikant.

De tracker is waterbestendig.